Nomeação de diretor da PF mostrará se ameaça de Bolsonaro é blefe ou real

Para o jurista Belisário dos Santos Júnior, não há “interferência” do Judiciário no Executivo quando um ministro do Supremo Tribunal Federal lembra que o presidente da República deve se pautar pelo princípio da impessoalidade – como argumenta em sua decisão o ministro Alexandre de Moraes de barrar a nomeação de um amigo do chefe do Planalto, ligado às pessoas que iria investigar, para comandar a Polícia Federal. Segundo ele, não está em questão o direito constitucional do presidente de escolher quem ele quer que comande a Polícia Federal. Para o ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo (1995), houve desvio de finalidade “ostensivo” por parte do presidente Jair Bolsonaro que justifica o despacho contra a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo. “Eu passaria a descrer do Judiciário se essa liminar não fosse concedida”, resumiu o membro da Comissão Internacional de Juristas (Genebra) e sócio de Rubens Naves Santos Jr. Advogados.

BRP – Quais os limites da Lei 13.047, que o presidente tanto evoca, para sustentar seu argumento de que tem livre autonomia para fazer nomeações?

Belisário dos Santos Júnior – A gente tem vontade de fazer um comentário sobre a pequena compreensão das leis que têm algumas pessoas. A competência dele vem da Constituição. Ele não precisa citar uma lei que reorganiza a carreira de policiais. Eu quando fiz especialização em direito público, o (jurista e professor da Faculdade de Direito da USP e da PUC-SP, onde foi reitor) Geraldo Ataliba (1936-1995) perguntava: “Tá, isso está na lei, e na Constituição?”. A competência do presidente da Republica está na Constituição. Ele tem legitimidade para nomear os cargos da administração federal. Não há dúvida disso. O que o (ministro do STF, que barrou por liminar a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal) Alexandre de Moraes falou é que ele deve fazer isso com base na Constituição e na legalidade, ou seja, as nomeações devem obedecer a critérios de impessoalidade. Isso foi o que provocou a sustação da nomeação de um delegado de polícia, possivelmente idôneo, mas que vinha com o bônus de ser amigo da família, de ser pessoa ligada àquelas pessoas que ele iria investigar. Esse é o desvio de finalidade que o ministro Alexandre de Moraes disse que pode ter ocorrido. Ele não afirma nada, é só uma liminar.

Mas o que ele não pode fazer é citar um delegado para fazer algo que o antigo não quis fazer. A gravidade da denúncia do ex-ministro da Justiça é essa: ele queria interferir. Claro que é ele que nomeia, e foi ele quem nomeou o último (diretor-geral), mas estou falando genericamente. Desde o meio do ano passado ele tentava interferir nas investigações, no cargo, tanto do superintendente do Rio de Janeiro quanto do diretor-geral da Polícia Federal, exatamente porque, nos dois lados, ele tinha pessoas que conduziam investigações a descontento dele. Ele não estava satisfeito. Ele foi explícito, gente do céu. Nós chegamos ao ponto da desfaçatez presidencial que ele admite que, sendo presidente da República, ele põe quem ele quiser. Não é assim. Ele pode, mas não pode tudo. Aliás é isso que fala o ministro Celso de Mello quando dá a decisão de abrir a investigação (inquérito das acusações do ex-ministro Sérgio Moro). O presidente da República pode, mas a República repousa exatamente no princípio da responsabilidade. Ele pode, mas ele não pode. Ele tem que proceder como se a coisa fosse pública, não sua. Essa consciência republicana é que falta ao presidente Bolsonaro, que no seu discurso, se é que de discurso pode-se falar, mas na sua fala de duas semanas atrás, ele fala: ‘A minha Polícia Federal’.

Ele fala em lutar contra o “sistema”.

A qual sistema ele quer se opor? O sistema de leis e o sistema democrático preveem esses freios e contrapesos. Ele pode nomear livremente, claro, agora ele não pode nomear para que alguém faça uma coisa que seguramente não está dentro da lei. Ele quer saber das investigações. Isso não pode. Então ele nomeia alguém para fazer o que o outro não fazia ou se recusava a fazer? Isso que é toda a essência da saída do Moro, independente se ele foi bom ou não no ministério. O que ele revela é que o presidente queria interferir e de uma forma não republicana. O presidente não comanda como a polícia investiga. A Polícia Federal não faz o que o presidente manda, ela faz o que a lei processual diz que é para fazer, e ela segue as ordens do Poder Judiciário.

O presidente não se conforma que o Supremo interfira na sua administração. O Supremo não está interferindo, está dizendo como autoridade pública como ele deve se pautar, e ele deve se pautar por critérios legais e constitucionais. Aliás é isso que está escrito no despacho do senhor Alexandre. O governo não é uma ação entre amigos e familiares. Tem limites.

O presidente tem direito de saber sobre detalhes das ações?

Aí é que está. A PF seguramente dará conta de suas ações, não previamente, jamais, mas sempre de uma perspectiva republicana: ‘Eu, diretor da Polícia Federal, hoje fui à Câmara dos Deputados’. Eu não consulto o ministro da Justiça para saber se isso é possível e se isso causará um mal político ao presidente. Eu digo: ‘Havia indícios’. Aliás, até porque a polícia não faz nada da sua cabeça: ‘Houve uma determinação judicial e nós fomos lá’. O que não pode haver é: ‘Avisa seu filho que nós estamos indo à casa do condomínio para apurar tal coisa’. Isso não pode. O que o presidente quer não é republicano. O que ele quer é estar a par das investigações que ferem ou podem ferir seus filhos, ou ele próprio. Isso ele não pode e nem a polícia lhe deve satisfações de dizer: ‘Olha, vou fazer aquilo, o senhor acha que está bem?’

Nesse contato de uma instituição com o sistema político, o ministro da Justiça não é consultado para saber se isso é possível fazer ou como fazer isso melhor. Tanto que, em operações policiais, a polícia faz operações num Estado com policiais de outros Estados exatamente para preservar o sigilo.

Tem algum peso o argumento de que a decisão foi monocrática e que podem recorrer?

Não tem nenhum problema ser monocrática. Todas as decisões liminares ocorrem assim. Quando a decisão liminar é convalidada no plenário, às vezes, pode ser, depende do feeling do ministro a determinadas situações, que o ministro queira ouvir o pleno ou sua Turma, mas isso não é necessário. Ao final o processo, será julgado no pleno, ou na Turma, não tem nenhum problema. Num primeiro momento a AGU (Advocacia-Geral da União) falou que não ia contestar a decisão (de Moraes). A AGU é da União, não do presidente. É uma instituição de Estado, que não trabalha para defender o presidente. Se o presidente quiser o advogado-geral da União para coisas pessoais, ele não pode usar a máquina. Isso é improbidade. O que ele (AGU) está se referindo é que, sendo uma decisão monocrática, ele pode tentar um pronunciamento do pleno em determinadas situações. É isso possivelmente que ele (AGU) está querendo dizer. Não é uma crítica em si porque a decisão é monocrática mesmo.

Há ilegalidade quando o presidente admite que queria que a investigação da facada fosse mais aprofundada?

O presidente não está impedido de falar nada. Ele não pode exigir que haja uma investigação, mas ele pode pedir que haja uma investigação. Ele não pode dizer: ‘Olha, pega lá os advogados – porque é isso que o presidente quer – que atuaram para o Adélio Bispo, bota eles num lugar, dá uma espremida neles aí para ver o que eles falam’. Eles tentaram ir atrás dos advogados que atuaram em defesa do suposto autor do atentado para saber quem que paga isso. Isso é absolutamente ilegal. A OAB se pronunciou nesse sentido. Não interessa se eles atuaram pro bono (gratuitamente). Às vezes essas causas são muito difíceis de atuação e, às vezes, um advogado se dispõe a atuar. É um atentado contra o presidente da República. É uma situação difícil você defender aquele que é acusado do atentado. Eu atuei em várias causas extremamente difíceis em que o herói era a vítima. Quantas vezes dom Paulo Evaristo Arns pediu para atuar nesse ou naquele caso. O presidente da República não pode usar de coação para dizer o seguinte: ‘Ou investiga ou você está fora’. Evidentemente que ele pode revelar o ministro da Justiça crimes pedindo que o ministro tome as providências que forem necessárias. Ele não está impedido de fazer isso. Ele está impedido de mover a máquina para atingir uma pessoa especial que ele acha, como é o caso, que há uma ponta solta dos advogados de renome que atuam em defesa de um autor de atentado. Como se o advogado atuasse só em favor de alguém que lhe pague. O advogado pode ser chamado em qualquer situação e não pode negar.

Bolsonaro falou da amizade de Alexandre de Moraes com o ex-presidente Michel Temer. Isso tem algum peso jurídico?

Duas coisas. Primeiro vários presidentes da República indicam seus próprios ministros. Depois, independente da conveniência ou não disso acontecer, eu acho que o saber jurídico do Alexandre de Moraes está acima de qualquer dúvida. O ministro é um grande constitucionalista, respeitado por todos, foi citado no voto do decano do Supremo, tem muitos livros produzidos, foi um brilhante promotor público, foi secretário da Justiça experiente, da Segurança também. É um homem de grande experiência e ele preenche os requisitos de notável saber jurídico e ilibada reputação. O presidente tenta atingi-lo e fala que ele foi amigo do último presidente, mas isso não é crime nenhum. O Moraes é respeitado pela advocacia brasileira, independe do lado que ele dê nas decisões, ele sempre as fundamenta. É o jus sperniandi (direito de espernear).

O ministro Alexandre de Moraes também usou o argumento da moralidade. Como ela é avaliada?

A moralidade é um dos conceitos mais difíceis. Ele excede um pouco esse conceito simplesmente cultural que a gente usa: ‘Não achei isso moral’. Ele corresponde a um sentimento do que se espera que aconteça. Não se espera que um presidente da Republica zombe de recordes seguidos de mortes no Brasil. Isso viola aquilo que se espera da autoridade, que seria nosso patamar de civilização. Não se espera que um presidente da Republica nomeie alguém para um cargo com a intenção de por alguém que satisfaça o interesse pessoal dele e de seus familiares. Isso viola aquilo que se espera de numa determinada situação. Quando se viola isso, produz um sentimento de que aquilo pode ser contra a moral. Não naquele sentido num espaço publico: ‘Não é moral porque não me agrada’. E a moral é um conceito em contínua progressão. Se olharmos para os filmes de 1940, de como as pessoas iam à praia. E depende também de alguns conceitos culturais. Você vê como as pessoas se vestem nos países do Leste e ninguém vai dizer que as pessoas estão mal, se é moral, se ir a praia de burca é moral ou não. Numa determinada situação, você dirá que uma coisa pode ser imoral quando ela viola uma expectativa que existe fundada em parte da sociedade que o presidente da República não use o cargo senão para o bem comum. Se ele usa para o bem da família, produz um sentimento de que aquilo não atende o nível de exigência que temos hoje.

Há uma corrente do Direito que fala em interferência do Judiciário no Executivo nesse caso da PF.

O que uma corrente de professores acha é que o Judiciário não deveria interferir tão profundamente. Pode estar havendo uma excessiva judicialização da política, e uma politização de algumas decisões. Nesse caso, acho que é absolutamente defensável porque o presidente dá os elementos para que essa decisão seja produzida. Há um conceito do Direito do desvio da finalidade que quando ele é ostensivo, é brandido pelo próprio autor do ato, eu acho difícil não dar isso.

Tem uma questão em curso, o Ministério Público, o meu escritório também atua nisso: Podem os índios da Amazônia, aqueles que vivem isoladamente, estarem subordinados a uma entidade que os proteja que é chefiada por um missionário? Às vezes, as questões são muito complexas, mas nesse caso é tão ostensivo o desvio de finalidade por ser proclamado pela própria autoridade que veiculou o ato. Eu passaria a descrer do Judiciário se essa liminar não fosse concedida. Eles (professores do Direito) têm razão de temer a invasão do Poder Judiciário nos atos do Poder Executivo, mas aqui nesse caso, foi uma hipótese didática de sala de aula.

A revogação das portarias do Exército, em razão da pressão do Executivo, é um exemplo.

O presidente Bolsonaro determinou a revogação de uma portaria do Exército, e a gente sabe que foi ele porque ele divulga dessa forma. Isso também foi suspenso (o Ministério Público Federal abriu um procedimento preliminar para investigar a determinação do presidente). Por quê? Desvio de finalidade. O Exército pode fazer isso se entender que há baixo estoque de munição, mas não pode fazer porque interessa ao presidente ou à sua ideologia ou porque é uma promessa de campanha. Não importa que seja promessa de campanha. Não é política pública armar as pessoas e interferir nas prerrogativas do Exército. / Alexandra Martins