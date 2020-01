Direita e esquerda chegam divididas nas eleições municipais

Outubro à vista

A polarização radical que marcou a campanha presidencial de 2018 dificilmente se reproduzirá nas eleições municipais deste ano. Primeiro, por causa do perfil dessa disputa, na qual não há um projeto nacional catalisando as principais atenções de quem vai votar. Segundo, porque as principais discussões dessas campanhas variam conforme os interesses e perfis de cada cidade e muitas vezes estão descoladas dos debates do nível federal.

O terceiro ponto talvez tenha o maior peso. Desde a disputa de 2018, que opôs Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, direita e esquerda vêm enfrentando fortes divisões e já não falam a mesma língua. Um pouco desse cenário até começou a ser visto no segundo turno da eleição presidencial, quando, por exemplo, Ciro Gomes (PDT), terceiro colocado no primeiro turno, se recusou a fazer campanha para Haddad no segundo turno e passou a disparar críticas cada vez mais virulentas contra a hegemonia que o PT e Lula tentavam impor sobre as outras forças da esquerda.

Agora, o problema que afetou a unidade da esquerda em 2018 já se espalhou também pelo lado conservador. Um ano à frente do Planalto e a insistência em criar polêmicas quase sempre desnecessárias serviram para Bolsonaro entrar em rota de colisão com aliados que tiveram importante papel na campanha vitoriosa.

O presidente teve, por exemplo, problemas sérios com representantes das Forças Armadas, chegando a demitir do governo militares de peso, como o ex-ministro general Santos Cruz. Outros parceiros fiéis, como Gustavo Bebianno, Alexandre Frota, Joice Hasselmann e Paulo Marinho, entre outros, também deixaram o lado bolsonarista brigando. E ainda rompeu com o PSL, partido ao qual se filiou para concorrer ao Planalto.

Mas nenhuma trombada foi tão grave quanto a que os bolsonaristas tiveram com o grupo lavajatista, representado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. À frente da Lava Jato, Moro se tornou uma figura de grande peso e emprestou seu prestígio para o governo de Bolsonaro. Como ministro, no entanto, passou o ano administrando decisões tomadas pelo presidente, com as quais não estava de acordo.

Quando Bolsonaro decidiu não vetar a criação da figura do juiz de garantia, imposta pelo Congresso dentro do pacote anticrime elaborado por Moro, o cristal da relação quebrou de vez. Moro deixou clara sua posição contrária, mas não se insubordinou. Quem fez isso foram seus admiradores. Os lavajatistas passaram a criticar abertamente Bolsonaro nas redes sociais, o acusando de traição. A menos que haja uma reviravolta, esse grupo dificilmente será reconquistado.

Disputa por espaço. Essa divisão de direita e esquerda deve abrir caminho para candidatos desses mesmos campos políticos, mas com um discurso menos radical. Boa parte deles tentando se classificar como candidatos de centro (uns mais à direita, outros mais à esquerda), justamente em busca do voto desse eleitor que se cansou da brigalhada radical iniciada com os velhos fla-flus, entre PSDB e PT, e derivada para o choque entre bolsonaristas e esquerdistas em 2018.

Eleito prefeito de São Paulo em 2016 e governador do Estado em 2018 com um discurso assumidamente antipetista, João Doria (PSDB) avalia que há um “cansaço dos excessos dos extremos”.

“Na briga dos extremos, sairão ganhando os partidos do centro liberal democrático que tiverem boas propostas de novo governo ou, da continuidade de governos municipais bem avaliados. O povo está um pouco cansado dos excessos dos extremos”, disse o tucano, que fez campanha para Bolsonaro no segundo turno e poderá ser seu adversário na corrida presidencial de 2022.

A fragmentação desse cenário político faz com que a disputa pelas principais capitais esteja bastante aberta nesse momento. São Paulo, a maior cidade do País, talvez seja o local onde essa divisão de forças talvez fique mais exposta. Bruno Covas (PSDB) tenta a reeleição tendo virado prefeito depois que Doria deixou o cargo para concorrer ao governo. Ou seja, será sua primeira disputa como cabeça de chapa. Para tornar sua situação mais especial, Covas luta contra um câncer.

No campo conservador, a deputada federal Joice Hasselmann e o deputado estadual Arthur do Val tentam viabilizar suas candidaturas. Deverão ter a companhia do deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), que pode tentar a Prefeitura mais uma vez. Existe ainda uma conversa de bolsonaristas para convencer o apresentador José Luiz Datena a concorrer representando o grupo, mas nenhuma decisão foi tomada.

Na esquerda, a confusão é igual. O PT sonhava em montar uma chapa com Fernando Haddad e Marta Suplicy, mas o projeto já naufragou. O primeiro já pulou fora, interessado em se manter no cenário nacional. A segunda, apesar do empenho pessoal de Lula em trazê-la de volta para o PT, pode optar por entrar no PDT. Isso deixa o PT em busca de um candidato para lançar na capital.

Já o PSB pode lançar o ex-governador Márcio França, que tem força política na capital, e o PSOL prepara uma chapa com Luiza Erundina e Guilherme Boulos. Ou seja, mais uma penca de candidatos para todos os gostos e nenhuma perspectiva de unidade.

Forças consolidadas. Outras forças políticas ampliaram seu espaço na disputa pela atenção do eleitorado. O voto evangélico se consolidou e se tornou um fator de peso nas eleições. Curiosamente, depois de ter obtido sua maior vitória política na votação de 2016, com a eleição de Marcelo Crivella (Republicanos) para a prefeitura do Rio de Janeiro, o grupo corre o risco, agora, de perder o controle da cidade. Muito desgastado à frente da administração, Crivella vê sua reeleição ameaçada por candidatos da esquerda, como Marcelo Freixo (PSOL), e da direita, como Eduardo Paes (DEM).

Outro grupo que pode ampliar sua força na disputa municipal é o dos chamados movimentos independentes. Sem se transformarem em partidos, os movimentos espalharam seus principais nomes por diversas legendas e elegeram seus representantes para o Congresso, em 2018, como foi o caso, por exemplo, de deputada Tabata Amaral (PDT-SP) e do deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ), entre outros.

Quatro anos depois. Há mudanças importantes em relação à disputa municipal de 2016. Na época, a Operação Lava Jato estava em grande atividade, revelando esquemas de irregularidades envolvendo políticos importantes e expondo esquemas de corrupção envolvendo os governos do PT. Com isso, o sentimento de rejeição aos políticos tradicionais e o antipetismo se tornaram fatores de grande peso na disputa. Nesse mesmo ano, Dilma Rousseff sofreu o impeachment, fragilizando ainda mais os candidatos do PT e da esquerda em geral.

Agora, a direita chegou ao Planalto e o próprio Sérgio Moro faz parte do governo. A Lava Jato perdeu fôlego e sofreu derrotas importantes. Se o antipetismo ainda segue sendo um elemento importante na disputa, já não tem a mesma dimensão de quatro anos atrás quando o PT sofreu uma derrota política acachapante. Exemplo: se Fernando Haddad topasse disputar a Prefeitura de São Paulo, seria um candidato muito competitivo. Em 2016, quando comandava a cidade, sequer conseguiu chegar ao segundo turno na disputa pela reeleição, sendo batido por Doria.

Semente. A eleição municipal é vista como a plantação das sementes para a disputa nacional que ocorre dois anos depois. Assim, mesmo não participando diretamente da disputa, os pré-candidatos ao Planalto têm interesse em emplacar o maior número possível de aliados entre os vitoriosos nas maiores cidades.

Mas se apresentar apenas como candidato apoiado por um lado X ou Y não parece ser suficiente para eleger ninguém. A vitória de Bolsonaro demonstrou a força do uso das redes sociais e revolucionou o modo de fazer campanha. Mas essa estratégia será adotada por todos, limitando seus efeitos.

Assim, a qualidade das propostas apresentadas ainda deve manter sua força para atrair o eleitorado. Como a eleição municipal coloca os temas locais em destaque, essa é a oportunidade para que as pautas das cidades seja priorizada. Mas é claro que algumas discussões nacionais, como segurança, geração de empregos, saúde e educação, terão destaque nos debates.

Presidente do MDB do Rio Grande do Sul e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o deputado federal Alceu Moreira avalia que a importância desses temas para a disputa ainda precisa ser medida cuidadosamente.

“O que está em dificuldade para se saber é como essas influências das políticas nacionais vão para os municípios. E aí, vamos estar discutindo isso em março, abril, para saber o seguinte: num município de 5 mil habitantes, qual é a influência do cenário nacional? E no de 20 mil? No de 50 mil, no de 100 mil, no de mais de 500 mil? E em Porto Alegre? E a gente vai medir isso para saber como é que faz. A tendência é que quanto maior for o município, mais influência das políticas gerais chegue nele”, diz.

Alceu acredita que há, no entanto, uma cobrança geral pela melhoria no desempenho dos serviços das máquinas públicas, seja em qual nível administrativo for. “Vamos estar discutindo claramente uma coisa que inquieta toda a população nesse momento. O povo, inclusive, pela revolução digital, tem consciência de que paga caro, o Estado entrega pouco, quase nada, sem qualidade e lentamente. Essa inquietação está na cabeça das pessoas. Não suportam mais isso. Isso está no Brasil inteiro. Nós do MDB vamos encaminhar o nosso discurso para saber como se constrói um Estado com políticas transversais e dinâmica de entrega, de forma muito mais rápida do que entrega hoje. Não podemos mais continuar com esses paquidermes desse tamanho. O povo não tolera mais”, afirma.