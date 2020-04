Semana pode definir permanência de Mandetta e estratégia para pandemia

Jair Bolsonaro deu um aviso neste domingo: a hora de quem está “se achando” demais vai chegar, e sua caneta tem muita tinta. Pareceu uma ameaça para vários ministros, mas o alvo principal é aquele que tem sido bombardeado pelo presidente da República em plena pandemia do novo coronavírus, o titular da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Vários movimentos combinados de Bolsonaro e apoiadores demonstram que os vários avisos prévios que o presidente tem dado ao auxiliar podem enfim virar demissão. O processo de fritura gradual a que o presidente submete ministros que não são totalmente submissos a suas ordens é conhecido. Os complicadores, neste caso, são maiores que os das experiências de Gustavo Bebianno, do general Santos Cruz ou de Onyx Lorenzoni.

Diferentemente dos demais, Mandetta hoje é mais popular que o próprio presidente. E sua saída, em meio a uma crise sem precedentes e sem horizonte de término, pode precipitar a decisão de outros expoentes das alas técnica e militar do governo de se afastarem de Bolsonaro, por questionarem suas decisões.

No fim de semana, o presidente se aproximou de um grupo que tem enfatizado o questionamento à estratégia de distanciamento social e a defesa do uso de hidroxicloroquina como tratamento para a covid-19. Recomendou lives de Hélio Beltrão, do Instituto Mises, que tem sido o maior propagandista do uso do remédio, com o médio Paolo Zanotto, da USP, e Pedro Bandeira Jr. diretor-executivo do Prevent Senior, grupo de plano de saúde e hospitais que concentra 58% das mortes de pacientes de covid-19, mas, apesar disso, tem sido enaltecido pelos bolsonaristas por usar a cloroquina e supostamente “curar” pacientes.

Mandetta fez severas críticas ao perfil do Prevent Senior, que é voltado para idosos e concentra esse público num mesmo hospital, o Santa Maggiori. O Estado e a prefeitura de São Paulo estudam, inclusive, intervir no hospital.

É neste ponto que o Brasil começa a quarta semana da quarentena: com o presidente cada vez mais isolado e, ainda assim, apostando mais ainda no radicalismo. É um caminho inédito no mundo: outros líderes que negaram a gravidade da pandemia em seu início retrocederam diante do avanço dos casos. Foi o caso de Donald Trump, nos Estados Unidos, de Boris Johnson, no Reino Unido, e até de Jose Lopez Obrador, representante da esquerda populista no México. Bolsonaro, no entanto, a despeito de recuos aqui e ali, nunca sinceros, dobra a aposta a cada aparição pública.

Além de seguirem pregando a favor da desobediência das medidas de isolamento, aliados do presidente também passaram a inflar as ideias do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), que, recentemente foi rifado pelo próprio Bolsonaro da equipe ministerial. Terra comandava o Ministério da Cidadania, mas acabou sendo demitido depois que a execução do programa Bolsa Família passou a ser criticado pelos cortes exagerados e omissões de inclusões de novos beneficiários, especialmente no Nordeste.

Embora negue que ambicione o cargo de Mandetta, Terra não passa um dia sem fazer coro ao discurso de Bolsonaro contra o isolamento e, claro, passou a ser defendido pelos radicais do grupo como nome perfeito para comandar a Saúde.

“Insisto que a quarentena aumenta os casos do coronavírus”, postou Terra na sua conta do Twitter, no sábado. A interpretação que deu a uma série de gráficos publicados pelo The New York Times, que, na sua visão justificaria o fim do isolamento, provocou um movimento de pedidos pelo bloqueio de sua conta na rede social por divulgação de informações falsas. O próprio Terra reclamou dessas contestações, que acabaram fazendo com que o Twitter bloqueasse sua postagem apenas de forma parcial.

“Há uma corrente catastrofista no Twitter que não aceita opinião diferente sobre a epidemia, chegando ao cúmulo de pedir ao controlador do Twitter que me bloqueie por divulgar “fakes”. Imagino que seja fácil provar confrontando os dados que apresento com os oficiais, porque não o fazem?”, alegou.

Essa tentativa de controle de narrativas também tem como objetivo agregar o que restou da base de apoio bolsonarista, depois que o presidente começou a ver sua popularidade derreter. Com os panelaços de protesto aumentando de intensidade, o próprio Bolsonaro decidiu insistir na tese de que o isolamento vai quebrar a economia, apostando que, passado o ciclo da doença, poderá recuperar seu prestígio por ter sido contra medidas que, a seu ver, causarão a quebradeira do País.

No domingo, foram registradas esparsas, porém preocupantes manifestações contra a estratégia de distanciamento social. Algumas delas foram realizadas em Brasília. Um conhecido blogueiro bolsolavista comandou um grupo formado principalmente por idosos num protesto em frente ao Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Outro grupo se ajoelhou em frente ao Palácio da Alvorada em oração e anunciou estar seguindo o jejum preceituado por Bolsonaro em entrevista na última quinta-feira à Jovem Pan. Ir a manifestações pode aumentar o risco de contágio pelo coronavírus, e jejum pode debilitar o organismo e enfraquecer a imunidade em um momento de pandemia. As duas ideias foram condenadas por Mandetta e técnicos do Minisyério da Saúde.

E para que essa estratégia de agregar os apoiadores funcione, o bolsonarismo recorre às batalhas contra seus inimigos de sempre, com destaque para os petistas/socialistas/comunistas. Uma das narrativas agregada recentemente e de alto risco é o confronto aberto pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, contra a China, atribuindo ao país a responsabilidade pelo coronavírus se espalhar no mundo. Os chineses são hoje os principais parceiros comerciais do Brasil e afetar essa relação por conta de polêmicas de internet, é um erro primário. Tanto que a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que reúne a poderosa bancada ruralista do Congresso, já avisou que “fará oposição” a quem colocar em risco a importante parceria comercial com os chineses.

Apesar disso, o que fez neste sábado o ministro da Educação, Abraham Weintraub? Usou suas redes sociais para fazer uma postagem voltando a criticar os chineses, dessa vez usando o jeito de falar do personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, para fazer uma alusão a um suposto ganho que a China teria com a crise do coronavírus, alimentando outra das teorias da conspiração da rede bolsonarista.

“Geopoliticamente, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível do Cebolinha paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?”, escreveu Weintraub, ministro da ala bolsolavista do governo.

Eduardo e Carlos Bolsonaro também passaram a semana ressuscitando a antiga guerra com Lula e os petistas. Dessa vez, dizendo que o ex-presidente defendia propostas que gerariam inflação para desgastar Bolsonaro.

“Lula não é bobo. Ele sabe que imprimir dinheiro gera inflação e que neste caso os 1º a sofrer são os mais pobres. Mas, como sempre alertamos, a intenção dele ou do PT nunca foi proteger os mais humildes e sim chegar ao poder. Ele quer desgastar Jair Bolsonaro”, escreveu Eduardo no Twitter.

Carlos também criticou Lula, mas reservou sua crítica mais surpreendente para o vice-presidente general Hamilton Mourão. Como primeiro na linha sucessória, Mourão sempre teve lugar de destaque na paranoia dos bolsonaristas. Mas, dessa vez, foi criticado por participar de uma reunião com a presença do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

“O que leva o vice-presidente da República se reunir com o maior opositor socialista do governo, que se mostra diariamente com atitudes totalmente na contramão de seu Presidente?”, escreveu Carlos pondo mais lenha na fogueira política. O general Augusto Heleno, chefe do GSI, também atacou Dino nas redes sociais, chamando-o de “comunista alienado”.

É neste clima que a semana começa, com o destino de Mandetta como a principal decisão a determinar que rumo o Brasil seguirá no combate ao coronavírus. Caso ele resolva cumprir as ameaças e demitir o ministro, e em seu lugar designar um expoente do “negacionismo da pandemia”, as estratégias de confinamento podem ser relaxadas, o que levaria a que a curva epidemiológica, que já pode estar sendo achatada, volte a apresentar picos de crescimento.