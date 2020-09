Fux assume STF com defesa do meio ambiente e combate à corrupção como bandeiras

O Sete de Setembro não terá o tradicional desfile militar em Brasília, com palanque de autoridades armado na Esplanada dos Ministérios e público se reunindo ao longo do percurso. Por conta da pandemia, a comemoração tradicional da Independência do Brasil foi cancelada, mas Jair Bolsonaro não deixará a data passar em branco.

Até aqui, as recomendações de distanciamento social não impediram o presidente de promover aglomerações, participar de atos contra os demais Poderes e que tiveram manifestações em defesa de uma intervenção militar. Fez isso em uma boleia de caminhonete em frente ao QG do Exército, em Brasília, em abril, em 15 de março e em outras ocasiões. Numa delas, chegou a desfilar no meio do público que se reunia em frente ao Planalto montado a cavalo.

Improvisos desse tipo, com a possibilidade de desfiles a cavalo, de helicóptero ou de moto não são descartados para esta segunda-feira pelo entorno do presidente. O que está previsto é o hasteamento da Bandeira do Brasil no Alvorada, pela manhã, e um pronunciamento de Bolsonaro à noite, que foi gravado no fim de semana na biblioteca do palácio.

O presidente anda numa fase de exaltação ao “patriotismo”. Escrevi sobre o uso deturpado do termo na minha coluna deste domingo no Estadão. Na semana passada, em uma das muitas viagens de cunho eleitoreiro que tem feito, Bolsonaro apelou justamente ao patriotismo de donos de supermercados ao pedir que baixem os preços dos produtos. Foi uma reação populista ao início de uma pressão inflacionária sobre alimentos e itens básicos, mostrada pelos indicadores.

Desde o fim da semana passada, a Secretaria de Comunicação da Presidência tem lançado vídeos e posts nas redes sociais exaltando o caráter “heróico” do povo brasileiro, por meio de casos de pessoas comuns que cometeram atos notáveis.

A exaltação de um passado glorioso e do caráter heróico do povo são características do nacional-populismo típico de governos de viés autoritário. Manifestações desse tipo devem ser vistas nesta segunda em atos e postagens de Bolsonaro e dos integrantes mais ideológicos do governo.

No desfile do Sete de Setembro de 2019, seu primeiro à frente da Presidência, Bolsonaro recebeu aliados como o empresário Luciano Hang, da rede de lojas Havan, e o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal e da Rede Record.

Foi lançada uma campanha incentivando o consumo no País, algo que deve ser repetido neste ano, por meio da campanha publicitária que vem sendo veiculada pela Secom. O mote faz uma menção indireta à pandemia: “Vamos em frente, com cuidado e confiança”.

Além da cerimônia da Bandeira no Alvorada e do pronunciamento, é possível que Bolsonaro promova uma solenidade para poucas autoridades no Planalto e desça a rampa, como fez nos mencionados atos antidemocráticos ao longo da quarentena. / V.M.