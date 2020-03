Crise global e surto de coronavírus escalam, e aliados tentam reverter apoio de Bolsonaro a atos do dia 15

Jair Bolsonaro negou em uma transmissão ao vivo nacional pela sua página do Facebook que tivesse enviado, como revelamos aqui no BR Político, a contatos seus por WhatsApp dois vídeos convocando as pessoas para as manifestações do dia 15, que têm na pauta a defesa de seu governo e a pressão sobre o Congresso, mas terminou esta semana fazendo justamente isso, desta vez de viva voz, diretamente de um púlpito, na escala da viagem oficial aos Estados Unidos.

“No dia 15, tem um movimento de rua espontâneo e o político que tem medo de movimento de rua não serve pra ser político. Então, participem! Não é contra o Congresso, contra o Judiciário, é pró-Brasil. (Vamos) mostrar pra todos nós que quem dá o norte para o Brasil é a população”, discursou o presidente.

Foi a forma de Bolsonaro tentar dar a volta por cima numa semana especialmente ruim para si e para seu governo. Vejamos:

O Congresso manteve o famoso veto 52, que ele interpôs aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias que davam ao Legislativo o poder de alocar R$ 30 bilhões em investimentos do Orçamento da União, mas o fez mediante acordo referendado (pela segunda vez) com o governo, que enviou três PLNs (Projetos de Lei do Congresso Nacional) redividindo com os parlamentares esses recursos; O PIB de 2019 frustrou expectativas do mercado, do setor produtivo e de analistas ao mostrar um crescimento de 1,1%, inferior ao 1,3% registrado nos dois anos anteriores, os últimos de Michel Temer; Para fugir de perguntas sobre o PIBinho, Bolsonaro protagonizou mais uma afronta à imprensa: colocou o humorista Marvio Delgado, o Carioca, fantasiado de presidente, no carro oficial e dentro do Palácio da Alvorada, para distribuir bananas a jornalistas, num gesto repuadiado até por apoiadores do presidente; Quebra de sigilo da CPMI das Fake News mostrou que um funcionário do gabinete de Eduardo Bolsonaro está vinculado a uma das páginas de redes sociais usadas para disseminar ódio contra adversários do bolsonarismo, fazendo o primeiro elo entre dinheiro público e o financiamento das chamadas milícias digitais.

O apelo para que as pessoas vão às ruas mostrou o presidente retomando apelo feito semanas antes pelo ministro do SGI, general Augusto Heleno, que, aliás, era mencionado por Bolsonaro no WhatsApp convocatório do Carnaval, e voltou a falar depois dele em Roraima.

Este era o quadro do fim de semana, que prenunciava uma semana tensa, mas a abertura dos mercados na Ásia nesta segunda-feira, em franco colapso, e a escalada dos casos e até das mortes pelo novo coronavírus no mundo, revertendo a expectativa de que o surto declinaria, levaram também a um cavalo de pau na crise política.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez em nota um apelo pelo entendimento e pelas reformas. Disse que o parlamento está a postos a ajudar no processo para blindar a economia brasileira da esperada recessão global, mas que o governo precisa liderar o processo.

Falei ainda na noite de domingo com ministros de Jair Bolsonaro, que se mostraram extremamente preocupados com o derretimento da economia global e suas consequências para o Brasil, combinado a uma crise política que subiu de patamar depois da convocação aberta de Bolsonaro aos protestos anti-Congresso.

Esses mesmos ministros começaram ontem mesmo e vão prosseguir nas primeiras horas desta semana a aconselhar o presidente a recuar da conclamação para que as pessoas saiam às ruas. A justificativa será justamente o risco de propagação do Covid-19, mas a intenção é antes de tudo política e econômica.

O aceno ao entendimento feito por Maia foi lido no governo como um convite a uma trégua na guerra entre os Poderes. Bolsonaro está sendo aconselhado a fazer um gesto de “estadista” e dizer que a “saúde do povo brasileiro tem de vir antes de brigas políticas menores”, conforme publiquei aqui, com os detalhes.

Escalada ‘suicida’

Aliados de Bolsonaro trataram de “escalada suicida” o recrudescimento dos conflitos entre o governo e o parlamento, e o governo e a imprensa. Além de convocar sem intermediários para as manifestações, o presidente também vetou a presença de repórter da Folha de S.Paulo em seu jantar com Donald Trump no último sábado.

Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, presidentes do Senado e da Câmara, também não gostaram da convocação feita de viva voz pelo presidente, mas se sentiam acuados pela pressão das redes sociais. Maia foi alvo, ao longo do fim de semana, por reportagens dando conta de que a proibição do presidente do uso de aviões da FAB para ir para a casa era uma retaliação a ele, que faz uso das aeronaves com frequência. Por conta disso e de reportagens requentadas sobre a menção a seu nome nas planilhas da Odebrecht, a hashtag #MaiaNaPrisao ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter no sábado.

Com o colapso da economia, o presidente da Câmara foi rápido em inverter a narrativa e sair na frente como o proponente ao diálogo em nome do País.

Parlamentares bolsonaristas também aproveitaram o fim de semana para cobrar do presidente da Câmara a votação de projetos de interesse do governo, para reforçar a narrativa de que o Congresso segura as pautas do Executivo. Mas será verdade?

A reforma administrativa, que vem sendo retida por Bolsonaro desde o ano passado, ainda não chegou ao Congresso. Agora o governo promete enviá-la nesta semana, mas nem esta promessa é factível, uma vez que adiamentos do gênero vêm se repetindo semana a semana, e o projeto ainda está sob risco de ser desidratado.

Da mesma forma, a reforma tributária, também alvo de cobranças, tramita no Legislativo à revelia do Executivo, que ainda não encaminhou seu próprio projeto nem deixou claro se pretende referendar alguma das propostas já colocadas em discussão.

Então, qual a pauta do movimento do dia 15, mesmo?

Esta indefinição preocupa deputados e senadores, que veem no incentivo do Planalto uma forma de manter uma pressão permanente e difusa sobre o Congresso, a fim de fazer prevalecer a vontade de Bolsonaro sem necessidade de negociação política. E ministros fora do núcleo mais radicalizado do palácio também passaram a abominar a possibilidade de as manifestações ocorrerem.

Além disso, o estímulo a aglomerações vai, de fato, na contramão do que o mundo vem fazendo. Em países como a Itália, até velórios estão proibidos. Nos Estados Unidos, encontros com mais de 150 pessoas estão sendo desestimulados ou vetados.

Eventos globais como o encontro de primavera do FMI e o encontro dos bancos centrais na Basiléia estão sendo cancelados.

Qual seria o sentido de estimular as pessoas a irem às ruas num momento em que justamente o governo precisa de entendimento com o Congresso para votar suas pautas? E que há o risco real de propagar uma epidemia até aqui sob controle?

A própria insistência do presidente na narrativa falsa de que a derrubada do veto foi feita sem nenhum acordo, sendo que no mesmo dia o Executivo enviou os PLNs ao parlamento, é vista com incredulidade pelos principais líderes do parlamento, que acham que caíram numa armadilha: mantiveram o veto e, agora, podem enfrentar dificuldade para aprovar o projeto que redivide as verbas de investimentos sem ser alvo de fúria das ruas.

A ordem durante esta semana é evitar o confronto direto com Bolsonaro, mas nos bastidores se discutem maneiras de responder nas votações à tentativa do presidente de instigar a população contra o Legislativo. É consenso que as reformas não devem avançar na velocidade que o ministro Paulo Guedes (Economia) espera.

Como “resposta” às cobranças, caso o presidente não recue da disposição de atiçar as ruas, não está descartada a possibilidade de a Câmara votar projetos prometidos por Bolsonaro na campanha, mas que, agora, seriam bombas fiscais, como a anistia às dívidas do Funrural e a correção da tabela do Imposto de Renda. “Não estão cobrando que não deixamos Bolsonaro implementar suas promessas de campanha? Podemos ajudar”, disse ao BRP um líder de partido do Centrão na última semana.

Movimentos divididos

Se causa controvérsia no Congresso e temor no STF, a conclamação de Bolsonaro e Heleno para os atos no dia 15 também não é consensual nos movimentos que tradicionalmente têm organizado as marchas da direita desde o impeachment.

Os mais engajados na realização dos atos são os mais à direita, como Nas Ruas (ligado à deputada Carla Zambelli), o Avança Brasil e o Revoltados Online. Muitos deles têm abraçado bandeiras francamente hostis aos Congresso, ao Supremo e à imprensa, que deverá ser outro alvo das manifestações.

O Vem pra Rua se mostra dividido quanto a abraçar ou não os atos: tem feito cobranças ao Legislativo, é contra a votação do PLN redividindo as verbas do Orçamento, mas evita se associar a uma pauta francamente pró-Bolsonaro.

O Movimento Brasil Livre (MBL) se declara fora das manifestações. “Não é da nossa natureza participar de manifestações convocadas por governos, ou para apoiar governos ou governantes. Manifestações são para cobrar governantes ou instituições”, disse ao BRP o coordenador do MBL, Renan dos Santos.

Empresários

O engajamento do empresariado bolsonarista é outra das marcas a afastar os atos do dia 15 de algo espontâneo, como chamou Bolsonaro. Mostramos no BRP discussões em grupos de WhatsApp bolsonaristas com empresários se comprometendo a financiar “quantos carros fossem necessários” para levar as pessoas às ruas.

O principal foco é São Paulo: encher a avenida Paulista é visto como o objetivo principal para mostrar o sucesso da iniciativa. Os atos coincidirão com o início das operações da CNN Brasil, que tem seus estúdios localizados no coração da Paulista, e deve estrear com a transmissão do ato.

Nas redes sociais, opositores do governo anunciaram boicotes a marcas cujos empresários manifestaram apoio ao governo e aos atos, como a rede de fast-food Madero e as lojas Havan.

Já a oposição se mostra dispersa e desmobilizada para reagir ao movimento pró-Bolsonaro. Foram anunciadas três manifestações em dias diferentes, convocadas por diferentes atores. O ato relativo ao Dia das Mulheres em São Paulo, neste domingo, teve participação bem aquém de recentes atos realizados na mesma Paulista nos últimos anos.

Haverá outros atos no dia 14, em razão dos dois anos do assassinato da vereadora Marielle Franco, e uma de caráter mais geral contra o governo no próximo dia 18 –que já será realizada sob o estigma de ter de superar os atos bolsonaristas do dia 15.