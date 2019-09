Relator do Orçamento quer acordo para mais R$ 8 bi em investimentos

Foco Nisso

Deve aumentar na próxima sexta-feira, 13, a movimentação nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF). Isso porque, nesta data, o governo começará a liberação dos saques de até R$ 500 das cotas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e fundo PIS-Pasep. A medida foi anunciada pelo governo em julho, por meio de medida provisória, e visa aquecer a economia por meio do consumo e ajudar os brasileiros endividados a saldarem suas pendências.

Enquanto isso, no Senado, a Comissão Mista que trata sobre a MP segue com suas atividades. Na última terça-feira, 3, o grupo aprovou o plano de trabalho elaborado pelo relator da proposta, senador Hugo Motta (Republicanos-PB). O parlamentar aponta que o limite de saque proposto pelo governo obedeceu a cálculos que não colocam em risco a solvência do fundo. No entanto, se depender do senador, o valor será ampliado para todos os trabalhadores que ganham até um salário mínimo.

“Defendo a permissão do saque integral para trabalhadores que ganham até um salário mínimo, porque entendo que com isso vamos incrementar recursos a uma parcela que está sacrificada”, afirmou ao BRPolítico. Por isso, ele diz ter encomendado estudos nesse sentido. “Entendo que o impacto é pequeno e o retorno é bom”, concluiu.

A discussão é delicada, porque se o Congresso decidir aumentar o valor do saque para todos os beneficiados, a liquidez do FGTS será prejudicada, o que compromete o programa Minha Casa Minha Vida, já que os recursos do fundo servem como subsídio para o programa. Por isso, o setor da construção civil também está de olho nas discussões sobre a MP. Atualmente, O FGTS já tem um rombo de cerca de R$ 93,5 bilhões para financiamento de projetos até 2022. Aumentar o valor limite dos saques, comprometeria ainda mais o fundo.

No entanto, como o grupo ainda está na fase das discussões, os saques já planejados pelo governo seguem com limite de R$ 500. Pelo plano de trabalho aprovado, serão realizadas três audiências públicas em setembro para discutir as questões relacionadas ao FGTS. Nelas, serão ouvidas autoridades, como o ministro da Economia, Paulo Guedes; o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto; o presidente do BNDES, Gustavo Montezano; o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; o presidente da CEF, Pedro Guimarães; o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Murilo Portugal Filho, e o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), José Carlos Rodrigues.

Além disso, serão convidados representantes do Conselho Curador do FGTS, da CUT e da Força Sindical, pois, segundo o relator, é necessário que haja diálogo com representantes da classe trabalhadora. A MP 889 precisa ser aprovada até o dia 20 de novembro para não perder a validade. Por isso, a proposta aprovada é que o parecer seja discutido e votado no dia 3 de outubro.

De acordo com cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC), dos R$ 30 bilhões que deverão ser sacados (R$ 28 bilhões do FGTS e R$ 2 bilhões do PIS-Pasep) entre setembro e dezembro, os trabalhadores gastarão R$ 9,6 bilhões em compras no comércio varejista. A previsão é de 11% desse valor, o equivalente a R$ 3,3 bilhões, devem ser gastos no setor do vestuário. Por outro lado, a economia pode não aquecer tanto assim, já um grande número de consumidores em potencial deve priorizar pagar suas dívidas.

Dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostram que, em julho deste ano, a maioria dos inadimplentes (53,38%) deviam um valor menor ou igual a R$ 1 mil. Além disso, 37,49% deviam até R$ 500, exatamente o valor máximo do saque permitido pela MP.