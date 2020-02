Sucessões antecipadas politizam e tensionam ano no STF

Coronavírus

Afastamento quase total do mundo exterior. É assim que 34 pessoas (entre cidadãos brasileiros e chineses) vão ficar até o dia 27 de fevereiro, quando termina o período de 18 dias de quarentena a que os repatriados vindos de Wuhan, na China, foram submetidos na volta ao Brasil.

O confinamento, que está valendo desde o último domingo, 9, é na Base Aérea de Anápolis, a 55 km de Goiânia e a 160 km de Brasília. O local tem 1,65 mil hectares e dois hotéis de trânsito, como são chamados os lugares que atendem aos militares que estão de passagem. A escolha do espaço se deu pela disponibilidade da área para pouso e pela proximidade ao Hospital das Forças Armadas (HFA), na capital federal, para atender o grupo, caso seja necessário.

Antes de embarcar rumo ao Brasil, os repatriados precisaram assinar um documento concordando com normas rígidas e necessárias para o período de quarentena. Trata-se de um protocolo inédito no País. Ao todo, 13 exigências foram feitas aos repatriados. No dia da chegada, foram coletadas amostras respiratórias do grupo. O mesmo ato será repetido no 14º dia de quarentena. Se, no entanto, alguém apresentar sintomas durante o confinamento, outras amostras respiratórias deverão ser recolhidas.

Em Anápolis, o grupo está dividido em quartos individuais. Há 38 na base militar. Só membros da mesma família puderam ficar juntos. O modelo de cada quarto varia de acordo com a quantidade de ocupantes. Há, no entanto, itens comuns a todos eles, como cama, guarda-roupa, TV, ar-condicionado e uma mesa com frutas e doces à disposição. Todos têm acesso à internet para que possam manter contato com familiares e amigos. Também há um gaveteiro com caixas de máscaras e luvas. Há álcool gel em todos os quartos. Para famílias com crianças pequenas, foi colocado um berço com o nome da criança.

Eles estão proibidos de receber visitas. Três vezes ao dia, equipes de saúde aferem os dados vitais de cada um dos indivíduos. Após o período de confinamento, diferentemente da vinda, os interessados em voltar a Wuhan precisaram arcar com as despesas da viagem, sem ter direito a qualquer auxílio do governo federal.

Rotina

O coronel Gustavo Pestana, comandante da Base Aérea de Anápolis, esclareceu que enquanto os brasileiros estiverem hospedados no Hotel de Trânsito, a área operacional continua em atividade. “A área designada para a acomodá-los não tem acesso à base”, disse ele.

A rotina na quarentena, porém, não ficará restrita aos quartos. Aqueles que desejarem poderão passear por áreas comuns. A circulação obedecerá a um protocolo, que envolve o uso de máscaras, álcool gel e lavagem frequente das mãos com sabonete líquido.

A gerente de vigilância e monitoramento em serviços de saúde da Anvisa, Magda Costa, ressaltou que nos últimos dias, diversas reuniões foram feitas para definir a rotina dos brasileiros. “Eles serão orientados a usar máscara cirúrgica fora dos quartos, nas áreas comuns. Também vão receber a orientação de realizar os procedimentos básicos de higiene, com álcool e sabonete líquido”, explicou.

Nova lei

A regra para o confinamento do grupo foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta. A nova lei define como quarentena “restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus”.

Este conceito é diferente de “isolamento”, que diz respeito a “separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus”, ressalta o texto aprovado pelo Congresso. Apenas pessoas que estiverem com sintomas de coronavírus devem ser isoladas.

No período de quarentena, se alguém do grupo apresentar sintomas agravados, haverá duas aeronaves à disposição na Base de Anápolis para levar o eventual paciente ao Hospital das Forças Armadas. / Cássia Miranda