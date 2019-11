Governo conformado com aprovação das reformas só em 2020

Contas públicas

Nem o governo nutre a esperança de que alguma das reformas mandadas ao Congresso nesta semana possa ser aprovada, no todo ou em parte, neste ano. A folga trazida às contas públicas pelo leilão do excedente da cessão onerosa do pré-sal, mesmo aquém das expectativas, e pela queda de gastos com pessoal, além da recuperação da arrecadação, conferem uma folga que faz com que nem mesmo a chamada PEC Emergencial, que cria gatilhos para situações de aperto fiscal, não seja de fato urgente.

Com isso, as discussões devem se iniciar nesta e nas próximas semanas, mas votações decisivas só acontecerão a partir de março. Até lá, será tempo para que o cipoal de mudanças significativas em várias áreas da organização do Estado e do Orçamento, além na divisão de atribuições entre União, Estados e municípios, seja mais bem digerida pelos parlamentares, pelas corporações e pela sociedade – que foi um jogador importante na votação, com relativa tranquilidade, da reforma da Previdência, antes considerada um bicho de sete cabeças.

Pelas contas da presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), a quem coube dividir a relatoria das PEC, pelo menos 80 dispositivos, entre artigos, incisos ou parágrafos, da Constituição são alterados pelo conjunto de medidas enviado pelo governo. “Os três pacotes têm coisas boas. Mas nossa postura agora será diferente da adotada na Previdência. Ali éramos Casa revisora, com prazo curto para analisar uma medida pela qual o Brasil não podia esperar mais. Agora não, temos grande responsabilidade de analisar as medidas com calma, uma a uma”, disse ela na sexta-feira ao BRPolítico.

Mesmo a PEC Emergencial, lembra a senadora, não tem essa pressa toda, pois seus dispositivos podem valer imediatamente após sua promulgação. Não há nenhuma cláusula que precise ser aprovada no exercício fiscal anterior, por exemplo. Ela também se referiu à entrada de recursos nesse final de ano que torna menos urgente abrir brechas no Orçamento de 2020.

“Pelo calendário normal, sem supressão de prazos, não há a menor condição de nenhuma das medidas ser aprovada no Senado neste ano. Teria de haver um amplo acordo para quebrar prazos e interstícios, e a oposição não vai aceitar fazer isso com medidas que mexem, por exemplo, com o funcionalismo”, avalia a emedebista.

Para ela, o governo tem duas alternativas: aceitar desidratar demais algumas das medidas para aprovar apenas pontos mais urgentes, ou aguardar para ter a aprovação de um pacote mais substantivo, no ano que vem. “Mas nem o governo tem a expectativa de aprovar algo na Câmara e no Senado ainda neste ano”, atalha.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ao BRP que “não é fácil” aprovar alguma dessas propostas com velocidade. No caso específico da PEC Emergencial, Maia reconhece que seria muito importante conseguir que ela fosse aprovada até o final do ano, mas não acredita que isso seja possível dentro desse prazo.

Maia acha que há alguns nós políticos a serem desatados para que as medidas enviadas pelo governo possam deslanchar. Ele admite que será dificil convencer os parlamentares a aprovar a ideia de redução de carga horária com diminuição de salário para os servidores públicos. Mas lembra que se esse debate não for feito e os buracos nas contas não forem tapados, a alternativa que restará poderá ser apenas a de não pagar salários ou de demitir.

O presidente da Câmara entende que as negociações precisarão ser conduzidas com habilidade, até porque entende que mudanças serão feitas pelos parlamentares nas propostas. E é esse cuidado na condução das discussões que ele acha importante para evitar que se perca a chance de aprovar medidas realmente reestruturantes do Estado.

De fato, a pressa parece ter dado lugar à disposição de esmiuçar as medidas e dialogar com o Parlamento, da parte da equipe econômica. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, disse ao BRP que “é muito difícil votar as medidas este ano, pois estamos praticamente no fim do ano”.

Pelos cálculos dele, a receita do leilão do pré-sal, acrescida de uma revisão nos gastos com pessoal (para este ano o valor foi revisto R$ 6 bilhões para baixo, e ele explica que o Orçamento do ano que vem foi feito com a base maior) e por uma economia esperada com o fim da multa adicional de 10% sobre o FGTS darão às contas uma folga para que não se quebre nem o teto de gastos nem a regra de ouro.

“Muita gente questionou se deveríamos mandar as reformas neste fim de ano, e deixá-las meses no Congresso sem votação, o que poderia fazer que fossem atacadas, mas acho que o efeito foi justamente o contrário: demos início a um bom debate com o parlamento e a sociedade”, disse o auxiliar do ministro Paulo Guedes.

“Mesmo que as medidas não passem logo, e que nem passe tudo, temos convicção de que será um grande passo para a melhoria do Estado brasileiro”, disse Mansueto ao BRP. Para ele, é possível aumentar em cerca de R$ 30 bilhões a margem de investimentos no Orçamento de 2020 apenas com remanejamento de rubricas e emendas, portanto, não haveria afogadilho para ver as medidas serem votadas.

Uma demonstração de que o governo resolveu buscar o consenso em vez de tentar maximizar os ganhos com as reformas está no fato, segundo ele, de ter desistido de incluir mudanças no abono salarial entre as medidas enviadas. “Entendemos que isso poderia ser lido como uma afronta ao Senado, pois os senadores acabaram de derrubar essa medida da reforma da Previdência”, afirmou ele, dando um exemplo de uma desvinculação que chegou a ser estudada, mas foi deixada de lado em nome de uma melhor articulação política. “As medidas são mais importantes para o futuro do País do que para o curto prazo”, frisa o secretário.

FGTS. Para a agenda do pouco menos de dois meses que resta de trabalho do Congresso ele aposta na aprovação, ainda, da medida provisória que vai acabar com a multa extra do FGTS. O governo ainda não a enviou ao Congresso, mas ele diz que isso deve ser feito nesta semana, uma vez que o tempo está ficando curto. “Essa sim é uma medida urgente e que tem poder de liberar recursos”, afirma.

Com menos convicção, ele acha que seria possível votar o projeto de autonomia do Banco Central na Câmara, o que teria um bom peso simbólico para o mercado e os investidores, e não depende de emenda à Constituição.

Quanto à reforma tributária, Mansueto é reticente e pouco enfático. Não parece convicto nem mesmo de que o governo vai enviar o próprio projeto ao Legislativo em algum momento. Admite a possibilidade de o Ministério da Economia apresentar “alguns pontos de colaboração no debate” já iniciado com as propostas que tramitam na Câmara e no Senado e as medidas propostas pelos governadores. “Se o governo mandar um projeto não será já, pois ele não está pronto”, reconhece, sem rodeios.