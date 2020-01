Viagem de Bolsonaro à Índia deve render resultados imediatos

O posicionamento do governo brasileiro a favor dos Estados Unidos contra o Irã no conflito entre os dois países, potencializado com a ordem do presidente Donald Trump de matar o líder da Guarda Revolucionária do país persa, não preocupa os representantes das principais entidades brasileiras dos dois setores agrícolas que mais vendem para Teerã: milho e soja.

Eles admitem que uma eventual escalada da crise pode encarecer alguns insumos utilizados nas plantações, mas expressam confiança de que o Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores estão no caminho correto.

Eles não escondem que o Brasil pode se beneficiar comercialmente da tensão entre os dois países até em caso de guerra. Ambos exaltam a qualidade e o preço do milho e da soja brasileiros no mercado internacional enquanto principais garantidores do fluxo dos produtos para o Irã. “Vou te dizer bem claramente: se houver uma guerra, o homem tem de comer. O Brasil hoje é o país que está fornecendo o melhor alimento, com sustentabilidade, preço e qualidade. A tendência do mundo é depender do alimento brasileiro”, disse Alysson Paolinelli, presidente da Abramilho.

Ele, que foi ministro da Agricultura no governo Geisel, relata que a ministra Tereza Cristina se mostrou “absolutamente tranquila”, durante reunião com ele na semana passada, com a possibilidade de o Irã diminuir as compras dos dois principais produtos da balança comercial com o Brasil. Segundo Paolinelli, 2019 será o ano em que, pela segunda vez desde 2012, o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos como o maior exportador de milho do mundo. “O Brasil está produzindo para o mundo inteiro. A ONU fala que há carência de alimento, e o Brasil é o único país que produz e cresce para atender a essa demanda”, completa.

O presidente da Aprosoja, Bartolomeu Braz Pereira, também vai na mesma linha de raciocínio. “Esquece isso aí que está acontecendo. Nosso mercado é muito consolidado. Nossa soja é a mais sustentável ambientalmente no mundo. Não tem nada como a soja brasileira em lugar nenhum do mundo”, diz ele, acrescentando que hoje o Brasil diversifica cada vez mais seu mercado de soja em direção ao Oriente, como Indonésia, China e Índia. “Você sabe o histórico desse rapazinho (Qassem Suleimani, líder da Guarda Revolucionária do Irã) que foi morto? É muito ruim. Ele estava arrebanhando (militância). É importante ter um país forte para segurar isso”, avaliou. / Alexandra Martins