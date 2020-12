Acuado pelo STF e pelo Congresso, governo improvisa plano de vacina

Saúde pública

Acuado pela pressão do Supremo Tribunal Federal, o governo Jair Bolsonaro divulgou um Plano Nacional de Imunização improvisado, sem data de início nem cronograma de cada uma das fases rascunhadas, exclusão de imunizantes em fases finais de testes e contestação por parte de cientistas incluídos no rol dos que teriam elaborado a proposta.

Diante do claro improviso, o ministro Ricardo Lewandowski, relator de quatro ações que questionam a falta de um plano concreto de imunização, voltou à carga e deu 48 horas para o Ministério da Saúde detalhar a proposta acochambrada que apresentou às pressas, em pleno sábado, numa tentativa de postergar o julgamento das ações, que estava previsto para a próxima quinta-feira (17).

Segundo fontes ouvidas pelo BRP, o ministério deve manter a narrativa de que não tem como prever uma data porque não há nenhum imunizante em fase de aprovação da Anvisa, em que pese o fato de a FDA, agência reguladora de saúde dos Estados Unidos, ter liberado o uso emergencial da vacina da Pfizer no país.

“Apresentar uma data, especificar um imunobiológico e apresentar informações sem a devida identificação de uma vacina aprovada pela Anvisa, não condiz com as práticas de segurança e eficiência do Programa Nacional de Imunizações da pasta, que não trabalha com fulcro em especulações desprovidas de confirmações técnicas e científicas”, informou o ministério na tarde de domingo.

Lewandowski havia adiado o julgamento, mas sinalizou que pode voltar a pedir sua inclusão na pauta desta semana, a depender da resposta do governo. Antes do prazo determinado pelo ministro, que intimou o ministro Eduardo Pazuello, o sub do general, coronel Elcio Franco, havia divulgado um vídeo em tom beligerante, dirigido ao governador João Doria Jr., em que dizia ser um “devaneio”, e significaria “brincar com a esperança” de milhões de brasileiros definir uma data para começar a vacinação com um imunizante que nem sequer foi aprovado ainda.

Na verdade, as declarações, ações e previsões do Ministério da Saúde estão mudando ao sabor das circunstâncias desde que Doria fez o anúncio do início da imunização com a Coronavac, que começou a ser fabricada pelo Instituto Butantan, para 25 de janeiro.

Até então, o ministério de Pazuello vinha falando na possibilidade de início da vacinação em março. Ao longo da semana, o general, em tom hesitante de quem não tem ideia do que fazer, chegou a falar que seria possível começar a vacinar ainda neste ano. Sendo que o único acordo fechado até agora pelo governo Jair Bolsonaro foi com o fármaco que vem sendo desenvolvido pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que sofreu atrasos e reveses de resultados.

O governo fala em comprar 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, que obteve aprovação da FDA, agência norte-americana de vigilância sanitária, e começou a ser aplicada no Reino Unido na semana passada. Mas o laboratório já disse que não tem condições de fornecer antes de junho de 2021 doses para países que não selaram acordos até agora — caso do Brasil.

A semana que começa tem outros lances importantes previstos. Nesta terça-feira, o Instituto Butantan e o governo de São Paulo anunciaram que devem haver resultados dos testes clínicos de fase 3 da Coronavac, condição fundamental para que a entidade ingresse na Anvisa com um pedido de registro do medicamento.

Acontece que a data é temerária: até agora nenhuma agência internacional importante reconheceu a eficácia dessa vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, o que cria bastante incerteza diante da forma assertiva como Doria e seus aliados apresentam datas e prometem ações.

Desde que o tucano prometeu o início da vacinação para 25 de janeiro e deu início à produção em solo paulista da vacina, vários Estados e municípios firmaram protocolos de intenção para adquirir doses da vacina — o que interessa a Doria, dentro de seu projeto de nacionalizar seu embate com Bolsonaro.

Governadores também se mostraram incomodados com o fato de São Paulo poder sair na frente do resto do País e iniciar a imunização de seus cidadãos, e foram a Brasília cobrar Pazuello. Vários deles também bateram à porta do STF.

Na reunião com os governadores, o ministro teria se comprometido com um acordo para que seja colocada em prática cláusula contida na Lei Covid (13/979, editada em março deste ano e que estabeleceu medidas para o enfrentamento da pandemia) segundo a qual medicamentos podem ser aprovados emergencialmente em 72 horas pela Anvisa caso tenham aval da FDA ou de uma de três outras agências: a da União Europeia, a do Japão ou a da China.

E a Anvisa?

A Anvisa deverá ser cobrada a se manifestar nesta semana quanto a esse acordo. Na semana passada, depois da reunião do governo com governadores e das ações impetradas por Estados como o Maranhão, a agência soltou uma nota técnica em que sustenta que a exigência de registro prévio junto à Anvisa para importação, industrialização, comercialização e consumo é a regra geral aplicável a todos os produtos sujeitos a controle sanitário.

A nota cita duas exceções, uma delas a lei aprovada ao longo da pandemia, que cita na íntegra. “Em relação às vacinas para combate ao Covid-19, verifica-se que alguns países não têm aprovado ainda o seu registro propriamente dito, situação em que a vacina pode ser usada de forma extensiva na população com resguardo de segurança e eficácia. Na verdade, os referidos países têm aprovado o uso emergencial de vacinas ainda em fase experimental, de testes em seres humanos, com aplicação em numero maior de pessoas do que o previsto em ensaios clínicos controlados. O procedimento de análise de pedido autorização de uso emergencial de vacinas para Covid-19 encontra-se previsto no rol de competências da Anvisa, porém até a presente data nenhum requerimento lhe foi ainda submetido (11-12-2020)”, diz o texto da agência.

E o texto faz restrições à interpretação da lei. “Destaca-se, no entanto, que o prazo de 72 horas para análise pela ANVISA de pedidos de autorização de importação de produtos de que trata a Lei nº 13.979/2020 (atualizada pela Lei nº 14.006/2020) se refere a produtos com registro nas mencionadas 4 autoridades regulatórias sanitárias estrangeiras, ou seja, tanto o mencionado prazo quanto a própria lei não se aplicam às vacinas para combate ao Covid-19 que apenas tiveram uso emergencial por elas autorizado pelas referidas autoridades regulatórias sanitárias estrangeiras.”

Ou seja: provavelmente caberá de novo ao Supremo interpretar a regra e determinar à Anvisa o procedimento para aplicá-la diante de dois eventos: 1) a aprovação da vacina da Pfizer pela FDA, na semana passada, e 2) a possível apresentação de pedido de registro da Coronavac caso de fato os dados da fase 3 saiam nesta semana e ela eventualmente obtenha registro de uma das quatro agências citadas na Lei Covid

Medida Provisória

Além disso, outra decisão ligada à vacina esperada para esta semana é a edição de uma Medida Provisória, prometida por Pazuello ao governador Ronaldo Caiado (DEM-GO) liberando R$ 20 bilhões para a compra de vacinas que venham a ser aprovadas (emergencialmente ou em definitivo) pela Anvisa. A polêmica é quanto ao teor dessa MP: a primeira declaração de Caiado foi de que o governo Bolsonaro iria centralizar e “requisitar” todas as vacinas produzidas em território nacional, o que levou à especulação de que poderia haver confisco da produção da Coronavac pelo Butantan.

Isso levaria a uma nova guerra judicial tendo o STF como palco. Além disso, seria politicamente bastante contraditório, uma vez que o governo federal vem fazendo críticas ao que chama de “vacina chinesa”, e chegou a dizer que sua gestão não compraria a Coronavac, desautorizando Pazuello.

Além do STF, o Congresso também pode vir a tomar novas decisões relativas à vacinação. No último dia 3, o Senado aprovou projeto de lei que prioriza o Sistema Único de Saúde para a aquisição e a aplicação de vacinas. O projeto foi para a votação da Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já classificou a ausência de plano claro para a vacinação como o pior desastre de Bolsonaro até aqui, e tem estudado com sua assessoria formas pelas quais o Legislativo possa suprir a ausência de um plano claro por parte do Executivo. / (Colaborou Alexandra Martins)