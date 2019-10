Centrão quer usar divisão do PSL para enfraquecer Bolsonaro

Crise

A implosão interna do PSL, partido de Jair Bolsonaro, poderá causar um prejuízo extra ao governo. Líderes do Centrão querem aproveitar a briga para atrair para o seu lado os integrantes da ala que ficou irritada com os ataques de Bolsonaro ao presidente do partido, deputado Luciano Bivar (PE). Não se trata de filiar nenhum desses parlamentares. A ideia é alinhar esse grupo do PSL aos partidos do Centrão, isolando o grupo bolsonarista. Assim, espaços importantes do Congresso, como relatorias de projetos ou titularidade em comissões, seriam priorizados para o grupo do PSL ligado a Bivar, com apoio do Centrão.

A crise do PSL não nasceu agora. Se oficialmente não acabou, o casamento entre Jair Bolsonaro e o PSL estremeceu de vez depois que Bolsonaro apareceu num vídeo ao lado de um admirador afirmando que Bivar está queimado e pedindo para que “esquecesse” o PSL. Mas esse foi apenas o estopim para que as insatisfações que já existiam fossem escancaradas pelos insatisfeitos. Ou seja, no quintal de Bolsonaro, sobram divergências e falta unidade para a legenda do atual presidente da República.

Aliados do presidente acham que ele se precipitou ao detonar suas críticas e tornou mais difícil a construção de um plano de desembarque da legenda. O problema é que a legislação eleitoral não permite que seu grupo troque de partido sem perder o mandato parlamentar. Bolsonaro até pode se mudar, mas seu grupo ficará exposto se decidir lhe seguir. Quando percebeu isso, o presidente pisou no freio, mas o estrago político já estava feito.

Tesouro. A briga explodiu porque foi causada pela disputa de espaço interno de poder e pelo controle dos milionários recursos dos fundos eleitoral e partidário. O PSL elegeu 54 deputados federais na esteira do sucesso político de Bolsonaro e ficou com a maior bancada da Câmara ao lado do PT – hoje tem 53, depois da saída de Alexandre Frota rumo ao PSDB. Se antes do último pleito o PSL era uma sigla nanica, que recebia pouco mais de R$ 6 milhões por ano do Fundo Partidário, agora, com a segunda maior bancada, já arrecada aproximadamente R$ 8 milhões por mês. Isso sem contar o fundo eleitoral, que se tiver o seu aumento aprovado, irá conceder uma bolada para o PSL. Na regra atual, algo em torno de R$ 100 milhões. Se for ampliado, pode chegar a uma cifra próxima de R$ 500 milhões.

Sempre é bom lembrar que Bivar é o “dono” do PSL desde que o partido começou a operar. E aceitou abrigar Bolsonaro justamente quando ele buscava um partido para disputar a eleição presidencial e tinha dificuldades para encontrar uma legenda que lhe desse inteira liberdade de ação. De olho no potencial do candidato, Bivar aceitou liberar espaços de poder dentro da legenda para que os bolsonaristas tivessem maior influência. Mas fez questão de deixar claro que o comando nacional é dele. Nesse processo de incorporação do bolsonarismo, outro político influente que já estava na sigla, o deputado Delegado Waldir (GO), também foi mantido na liderança da bancada.

Com isso, os dois preservaram o controle sobre setores estratégicos do PSL. Bivar controla os recursos, que serão fundamentais nas campanhas eleitorais do próximo ano, e Waldir tem o poder de indicar quais deputados integrarão as comissões temáticas da Câmara e que a linha a bancada seguirá nas votações. É nas comissões que os deputados conseguem ser relatores dos projetos. E, obviamente, nas comissões mais importantes, estão as principais propostas. Ficar fora delas representa perda de poder de fogo dentro do Congresso.

Quem está ao lado de Bolsonaro, como os deputados Filipe Barros (PR) e Carlos Jordy (RJ), já foi ameaçado de perder também cargos que existem – e foram loteados – na liderança do PSL, além das vagas nas comissões das quais participam. Delegado Waldir disse que essa decisão já está tomada, mas as movimentações ainda não foram oficializadas na Câmara.

O controle pelos diretórios estaduais e municipais também entrou nessa disputa. Em São Paulo, Eduardo Bolsonaro comanda o partido no Estado e tem dissolvido diretórios das cidades que não seguem sua orientação. O grupo de Bivar se prepara para reagir nesse campo.

Fragmentação. Para pressionar Bivar, Bolsonaro quer uma auditoria nas contas do partido em relação aos últimos cinco anos. O presidente e seus aliados dizem que há falta de transparência na administração do partido e cobram o deputado pernambucano em relação a isso. Como troco, o grupo de Bivar já fala em passar o pente fino nas contas da campanha presidencial, para checar se houve irregularidades cometidas por Bolsonaro. Um clássico chumbo trocado.

A gota d’água para transbordar a crise foi a elaboração do novo estatuto do partido, aprovado pelo TSE no final de setembro. Bivar teria inflado o diretório nacional com aliados, garantindo assim o controle para aprovação do estatuto sem ouvir a ala bolsonarista do partido. E também mantendo sob seu guarda-chuva a distribuição de recursos do Fundo Partidário.

Os bolsonaristas pedem a adoção de normas de compliance e a introdução de valores conservadores no estatuto. E reclamam que para Bivar, transparência é prestar contas por meio do WhatsApp, com poucas informações e nenhum rigor nas informações.



Com esse cenário de guerra, o PSL perde a chance de fortalecer a sua atuação dentro do Congresso. Com pouca organicidade, acaba deixando de usar o peso de ter 53 deputados, dividindo esse poder em subgrupos fracos e expondo o próprio Jair Bolsonaro. Dentro do Congresso, um erro desses não costuma ser perdoado. O Centrão, que raramente deixa passar essas chances, já farejou a oportunidade de ter mais cacife contra o governo e vai fazer seu jogo. / Com Gustavo Zucchi