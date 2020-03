Com atraso, governo tenta reduzir impacto econômico do coronavírus

A semana será marcada, além do avanço das restrições à circulação das pessoas e o esperado agravamento do quadro do novo coronavírus, pelas consequências políticas e institucionais das ações de Jair Bolsonaro neste dia 15 de março, que pode passar para a História como um ponto de inflexão na relação do governo com os demais Poderes e sua capacidade de sustentação política.

O presidente não só passou o dia louvando e comemorando as manifestações em todo o País como saiu de casa, onde estava em isolamento (ou monitoramento, como preferiu atenuar o ministro Luiz Henrique Mandetta, em entrevista à CNN Brasil), para fazer uma carreata na Esplanada dos Ministérios e, depois, descer a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar aliados na grade.

A despeito de ter tido contato com pelo menos sete contaminados com o novo coronavírus, que estiveram na comitiva da viagem aos Estados Unidos, Bolsonaro cumprimentou pessoas com as mãos, pegou objetos como telefones celulares e os devolveu aos apoiadores e pegou objetos do chão sem esterilizar as mãos.

Além dos aspectos “sanitários” da atitude do presidente, que contrariam totalmente as orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, há também consequências políticas e institucionais pelo fato de o presidente ter rasgado a fantasia e passado a apoiar ostensivamente atos anti-Congresso e anti-STF.

Ele chegou a tirar selfie em frente ao Planalto com um cartaz com as inscrições “Fora Maia”. Postou nas redes exortações a golpe militar e ao fechamento dos Poderes. Subiu a rampa do Planalto ao som de um grito por “AI-5”, sem contradizer os apoiadores.

Além disso, em entrevista à CNN, desafiou os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, a saírem nas ruas com ele para uma espécie de duelo de popularidade. Afirmou que as decisões entre os Poderes devem ser tomadas com a mediação do povo, como a propor uma democracia direta com características chavistas.

E minimizou as medidas para prevenção ao coronavírus, que chamou em vários momentos de “histeria”. Foi contra a paralisação de eventos como jogos de futebol, determinada por entidades e governos estaduais. E afirmou que a economia precisa continuar, na contramão do que fazem chefes de Estado de todo o mundo e de várias orientações ideológicas, como os presidentes da Colômbia e até Donald Trump, dos Estados Unidos, nos últimos dias.

O ministro da Saúde, Luiz Mandetta, pode entrar em rota de colisão com o chefe: na CNN, ele chamou aglomerações de “equívocos” ao responder a questionamentos sobre as ações de Bolsonaro e as manifestações deste domingo. A negação do presidente quanto às medidas mais restritivas de circulação devem opor as decisões técnicas do Ministério da Saúde à ala política do governo, o que pode agravar a crise.

Bolsonaro disse que reunirá os ministros para avaliar novas medidas, mas tratou com indiferença a escalada de casos, repetindo algo que já foi contraditado por especialistas: que o novo coronavírus é mais uma gripe e que outros surtos foram piores. Chegou a formular uma tese política esdrúxula segundo a qual a crise de gripe de 2008 e 2009 foi mais séria, mas foi abafada pela imprensa porque estavam no poder Barack Obama e Lula.

Reações

As reações dos comandantes de Poderes e de instituições ainda foram tímidas no fim de semana. O único mais incisivo foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse no Twitter que Bolsonaro não lidera o País num momento sério. “Por aqui, o Presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do seu próprio governo”, escreveu.

Davi Alcolumbre foi bem mais protocolar: soltou uma nota em que nem citou Bolsonaro e apenas lamentou atos contra a democracia.

O presidente do STF, Dias Toffoli, ainda não se manifestou, nem os demais ministros falaram publicamente a respeito, embora em privado manifestem repúdio à conduta de Bolsonaro. / Vera Magalhães