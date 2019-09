Interino assume PGR, enquanto Aras tenta agradar a gregos e troianos

Procuradoria-Geral da República

A demora de Jair Bolsonaro em indicar o sucessor de Raquel Dodge fará com que, a partir desta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República seja exercida por um interino. Alcides Martins, 70 anos, cujo perfil você confere em texto abaixo, deverá cumprir tabela e se equilibrar num campo minado em que se transformou o Ministério Público Federal durante o processo de sucessão.

Procuradores de vários Estados demonstram preocupação com alguns paradigmas que foram quebrados na primeira escolha de procurador-geral do governo Jair Bolsonaro. Não que alguém acreditasse que ela se daria segundo parâmetros previsíveis. Desde a campanha, Bolsonaro já demonstrava desapreço a ritos como seguir a lista tríplice da categoria para escolher o chefe do Ministério Público Federal.

Todo tipo de “exotismo” foi cogitado pelo entorno que faz a cabeça do presidente: designar procuradores de primeira instância ou procuradores regionais, quebrando outra praxe, a de que só subprocuradores-gerais, os que ocupam o “topo” da carreira, ocupem a PGR; designar procuradores do Ministério Público Federal Militar, vistos como corpos estranhos ao funcionamento da PGR.

As especulações foram tantas que levaram Raquel Dodge, que se despediu do cargo na sexta-feira fazendo um tardio e inócuo apelo ao respeito à democracia, a flertar com um caminho também heterodoxo na esperança de ser reconduzida, a despeito de contar com a antipatia de Bolsonaro. Ela se “candidatou fora da lista”, e é criticada pelos procuradores por ter contribuído para o processo caótico de escolha.

Finalmente indicado depois de inúmeros vaivéns de Bolsonaro, Augusto Aras tem algumas semanas durante a interinidade de Alcides Martins para tentar cauterizar feridas que sobraram do processo, nos campos interno e externo –e, neste último, tendo em vista os senadores, cujos votos precisa conquistar, e a sociedade, algo desconfiada com ele.

Aras ascendeu sem ter o suporte de um grupo no MPF –instituição conhecida pelo corporativismo e pela existência de “panelas” muito bem delimitadas. Este, inclusive, foi um asset que exibiu para seduzir Bolsonaro: o fato de não ter grupinhos internos a defender nem “agendas” a endereçar. Com isso, pôde se apresentar como alguém disposto a abraçar pautas conservadoras –a despeito de seu passado mais ligado à esquerda–, a “domar” a Lava Jato e a priorizar o desenvolvimento econômico, quando o MPF é visto no governo como fator de “entrave” a ele, por sua atuação em questões ligadas a meio ambiente e defesa de minorias, por exemplo.

É esse figurino vestido por Aras e os compromissos que ele eventualmente tenha assumido com o Executivo que levam a que ele seja aguardado com os dois pés atrás pelos procuradores. Ele tem tentado dirimir a desconfiança atraindo para a sua equipe expoentes da Lava Jato, como a procuradora paulista Thaméa Danelon. Mas, na expectativa de agradar a gregos e troianos, também tem feito acenos à base bolsonarista ao escalar para o time de assessores mais próximos nomes da ala conservadora do MPF, como Aílton Benedito e Guilherme Schelb.

O mesmo comportamento de dar uma no cravo, outra na ferradura é adotado por ele na abordagem a senadores. Se reuniu com a bancada do PT e prometeu estabelecer limites à atuação de procuradores da Lava Jato. Esteve com o centrão em jantar na casa de Ciro Nogueira (PP-PI) –um dos campeões de denúncias na PGR, juntamente com o relator de seu processo de indicação, o amazonense Eduardo Braga (MDB).

É claro que todo mundo sabe que uma coisa são os compromissos firmados por um indicado até assumir a PGR, outra é sua atuação, uma vez que a Constituição garante ao Ministério Público e a seus integrantes independência de ação em relação aos Poderes, e em defesa da sociedade, mas a maneira de Aras se mover no tabuleiro faz com que ele justifique a confusão das peças de xadrez feita por Bolsonaro, que chegou a dizer que ele seria a “dama” de seu governo.

Pelo menos para o colégio eleitoral do Senado a estratégia tem sido eficaz: Aras virou um sucesso instantâneo entre os senadores. Como resumiu o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), sua aprovação deve ser “de goleada”.

O “charme” do possível novo PGR se consolidou com sua moderação, em especial no que diz respeito à Lava Jato. Em sua peregrinação pela Casa, Aras encantou senadores propondo a manutenção do combate a corrupção, mas com o fim da espetacularização da operação mais famosa do Brasil. Uma “Lava Jato positiva”, nas palavras do próprio Aras.

Por exemplo, em reunião com a bancada do PT, Aras se mostrou contra os vazamentos seletivos feitos por procuradores e teve boa aceitação dos petistas. Acertou em cheio nas expectativas dos parlamentares. Nas palavras de um líder ao BRPolítico, juntou a fome com a vontade de comer: agradou quem está de algum jeito envolvido com problemas na Justiça e também a ala que, por um ou outro motivo, desejava um perfil técnico para a PGR, e não uma indicação “corporativista” da lista tríplice. “Me impressionou o conhecimento em gestão pública dele”, disse a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet (MDB-MS). “É raro um procurador com esse conhecimento”, afirmou.

O único foco de resistência à indicação de Aras é o líder da minoria no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), com alguns poucos parlamentares que defendem a manutenção da lista tríplice como critério para escolha do PGR. Ao BRP, Rodrigues afirmou que não planeja se encontrar com o procurador antes da sabatina na CCJ, mas reconheceu que sua postura não deve ser seguida por toda a oposição.

Com o consenso, a aprovação de Aras deve ser rápida. A sabatina deve acontecer no dia 25, segundo previsão de Simone Tebet.

* Com reportagem de Gustavo Zucchi e Cássia Miranda