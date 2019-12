Oposição promete fazer pente-fino em indulto de Natal de Bolsonaro

Caminhoneiros

Há divisão e não há consenso entre a categoria, mas líderes dos caminhoneiros convocaram para esta segunda-feira, 16, uma paralisação para pressionar o governo. “Não aguentamos mais ser enganados pelo senhor Jair Bolsonaro”, anunciaram. O racha da categoria, que ficou escancarado durante a greve de 2018, reapareceu nos últimos dias. São diversas lideranças e entidades que respondem por diferentes grupos de caminhoneiros. Por não haver unidade, a categoria perde força de mobilização. Esse é um dos motivos que colocam em risco e deve esvaziar a greve prevista para esta segunda.

A primeira convocação foi feita no último dia 6 de dezembro por meio de uma live no Facebook. Nela, o representante da categoria em Pernambuco, Marconi França, afirmou que procurou a Central Única dos Trabalhadores (CUT) para juntar forças ao movimento grevista. “O prazo do governo é curto para resolver a nossa situação”, avisou a liderança. A promessa era de que ao menos 70% da categoria iria aderir à paralisação.

Dois dias depois, em uma nova transmissão pelas redes sociais, feita, dessa vez, na sede da CUT do Rio de Janeiro, Marconi afirmou que a greve iria “parar o Brasil” e que eles estavam “fechados” com a central sindical. Além de representantes do Nordeste, estavam presentes no vídeo caminhoneiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Paraíba. Segundo Marconi, o que está motivando a paralisação é a insatisfação com o governo Bolsonaro, que não teria cumprido promessas aos trabalhadores.

E é justamente a aproximação com a CUT o segundo motivo de enfraquecimento da convocação. Lideranças e entidades que participaram da paralisação de 2018 afirmam que o movimento tem apelo de esquerda e que visa atrapalhar o governo Bolsonaro. Eis o racha do racha.

“Para nós, não há porque parar. Já passamos por dias piores, então, agora que nós estamos vendo uma luz no fundo do túnel, vem esse pessoal aí que se acha no direito de provocar uma paralisação. Ainda mais envolvendo centrais sindicais. A gente nunca se envolveu com isso, não vai ser agora que vai se envolver”, diz o presidente da Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores (Fenacat), Luiz Carlos Neves. Em nota publicada em seu site, a CUT afirma que apoia o movimento por considerar que “a pauta de reivindicações é também de interesse de toda a sociedade brasileira”.

É difícil de estimar qual será o tamanho da paralisação. Isso porque, não é fácil levantar nem mesmo o número exato de caminhoneiros no Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), são mais de 1,1 milhão de veículos registrados para transporte de cargas em transportadoras e cooperativas. Já a Confederação Nacional do Transporte (CNT) estima que o número de caminhoneiros autônomos esteja hoje perto dos 470 mil. Porém, entidades de classe avaliam que o Brasil tem cerca de 2 milhões de caminhoneiros entre autônomos, empregados e desempregados. A aposta do governo e da maioria das entidades de representação da categoria ouvidas pelo BRP é de que o movimento será isolado e terá baixa adesão.

Na avaliação do presidente da União Nacional dos Caminhoneiros, José Araújo Silva, o China, há motivos de sobra para protestar. Na pauta do grupo pró-paralisação está a implantação geral do Código Identificador da Operação de Transportes (Ciot) – código criado para regulamentar as cobranças de frete -, o cálculo de um piso mínimo do frete, e o pedido para que a Petrobrás mude sua política de preços da gasolina, diesel e do gás de cozinha. Somente os combustíveis foram reajustados, de setembro a dezembro, 11 vezes. “Eu estou em uma posição em que eu vou deixar acontecer. Motivos têm de sobra para fazer greve. Só que como já houve aquela greve de 2018, que provocou um problema muito grande para todo mundo – mas era necessária -, fazer uma greve agora é muito complicado, porque vai ter muita gente contra, então vamos deixar acontecer”, diz.

O último reajuste no valor do diesel ocorreu no último dia 4, e foi de 2%. Atualmente, o valor do principal combustível utilizado em caminhões está em média R$ 3,708 nos postos de gasolina. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), quando houve a greve dos caminhoneiros, em 2018, o preço do diesel estava abaixo do atual: R$ 3,59. A nova tabela de frete será divulgada pela ANTT no dia 20 de janeiro de 2020. Um estudo feito pelo grupo de pesquisa em Logística Agroindustrial ESALQ-LOG, ligado à USP, informa que o setor espera um reajuste médio em torno de 14%. O temor da categoria é de que não haja reajuste nos valores pagos aos caminhoneiros.

O governo monitora o movimento dos caminhoneiros. Na última semana, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, classificou como “pequena” a possibilidade de greve. Em abril, quando os caminhoneiros ameaçaram uma nova paralisação, o governo correu para abrir diálogo com a categoria. Em nota enviada ao BRP, o Ministério da Infraestrutura afirma que manteve encontros bimestrais com as lideranças. “Ao longo do ano, uma série de medidas foram tomadas e uma delas é a resolução que vai tratar do Código Identificador da Operação de Transporte. A resolução provavelmente sairá na próxima semana”, afirma.

Na última sexta-feira, 13, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também descartou a possibilidade de uma greve de grandes proporções, durante apresentação do balanço das ações da pasta em 2019. “Estou em contato diário com as lideranças. Os caminhoneiros têm paciência e estão aguardando as nossas ações”, disse.

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) reforça o coro do grupo que não vai aderir à paralisação. Em nota, a entidade “declara que não possui qualquer negociação com a CUT e o Partido dos Trabalhadores, muito menos participação na organização de uma possível paralisação programada a partir do dia 16 de dezembro de 2019”.

Apesar da resistência em alguns grupos, a categoria está dividida e a paralisação não está totalmente esvaziada. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logísticas (CNTTL), Paulo Estausia, disse em vídeo que a pauta do movimento é “legítima” e que não segue orientação política. Ele também aponta algumas das razões do movimento grevista. “O governo federal está descumprindo aquilo que foi conquistado na greve no governo anterior, como exemplos: o Ciot para todos, além do não pagamento do piso mínimo do frete e a falta de fiscalização”, aponta.

O presidente da CNTTL reitera que as pautas dos caminhoneiros são legítimas. “As lideranças que estão conduzindo este movimento eu as conheço e têm capacidade de mobilização e paralisação”, diz./ Cássia Miranda