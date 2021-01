Anvisa libera uso emergencial de vacinas e Brasil inicia a imunização contra a covid-19

Vacina

A semana começa com a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, imunizada com a vacina Coronavac contra a covid-19, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar o uso emergencial tanto de 6 milhões de doses do imunizante da farmacêutica chinesa Sinovac, fabricado em parceria com o Instituto Butantã, quanto de 2 milhões da vacina fabricada pela AstraZeneca/Universidade de Oxford na tarde de domingo, 17. A liberação das duas vacinas foi aprovada por unanimidade durante reunião de mais de cinco horas pela diretoria colegiada da Anvisa.

O lote de 6 milhões de doses foi importado da China e já se encontra em solo brasileiro, enquanto o de 2 milhões da AstraZeneca/Oxford tem previsão de chegada ao Brasil da Índia nos próximos dias.

Profissional do hospital Emílio Ribas, negra, obesa e com comorbidade, trata-se da primeira pessoa no País a receber uma dose do medicamento contra a doença. A segunda foi a indígena Vanuzia Santos, de 50 anos, da aldeia multiétnica Filhos Dessa Terra, em Guarulhos (SP). Técnica em enfermagem, ela preside o Conselho do Povo Kaimbé, originário do Nordeste, e se formou em Assistência Social no ano passado pela PUC-SP.

Mônica recebeu a primeira dose da Coronavac em ato transmitido ao vivo pelo governo do Estado de São Paulo minutos após a Anvisa dar aval ao medicamento. No mesmo momento, o ministro Eduardo Pazuello fez pronunciamento e concedeu coletiva à imprensa sem ocultar contrariedade com o evento organizado pelo governador João Doria (PSDB-SP), com ameaças de judicialização, uma vez que, segundo ele, o contrato da pasta com o Butantã não previa a vacinação de ninguém antes da data prevista pelo governo federal para dar o pontapé à campanha.

O governo paulista rebateu a declaração de Pazuello, dizendo que o contrato não impedia que Mônica fosse a primeira pessoa a ser imunizada no País. Pazuello classificou a iniciativa de Doria, sem citar o nome do tucano, como “jogada de marketing”. O governador, por sua vez, respondeu que o governo federal faz “jogadas de morte”.

Embora o dia D tenha chegado por iniciativa do governo paulista, a injeção em Mônica não significa que a pandemia tenha dado trégua no território brasileiro. O estado de calamidade no Amazonas, especialmente em Manaus, decorrente da falta de um insumo básico nesse processo de imunização nacional, que é o oxigênio, segue como alerta do que pode ocorrer em outros municípios do País.

A partir de agora, o Butantã terá de apresentar até o dia 28 de fevereiro (os relatórios sobre o tema foram considerados insuficientes) à Anvisa os dados de imunogenicidade da vacina, ou seja, o período de cobertura de imunidade da Coronavac. Com relação ao medicamento da AstraZeneca/Oxford, o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, apontou ontem que não foi possível determinar a eficácia da vacina entre idosos e contra casos graves, já que os dados nesses grupos ainda são pequenos e, portanto, sem significância estatística. Mas a eficácia média da vacina, que será produzida pela Fiocruz, é de 70,32%. Já a eficácia geral da Coronavac, 50,38%.

Em mensagem direcionada à população, o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, aliado do presidente Jair Bolsonaro, ao finalizar seu voto, pediu a confiança dos brasileiros nos imunizantes e defendeu a necessidade de medidas de proteção contra a disseminação do Sars-CoV-2.

“A imunidade com a vacinação demora algum tempo para se estabelecer, mesmo vacinado, use máscara, mantenha o distanciamento social, higienize as suas mãos. Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa, elas foram analisadas por nós em um tempo, o menor e o melhor tempo estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa. Confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine”, declarou.

Plano nacional de imunização

Segundo reiterou Pazuello na tarde de ontem, a campanha de vacinação contra o novo coronavírus no País terá início nesta quarta-feira, 20, às 10h, simultaneamente em todos os Estados brasileiros. A distribuição das 8 milhões de doses aos Estados deve iniciar nesta segunda-feira, 18, às 7h.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 da pasta, os grupos prioritários para receber a vacina serão profissionais de saúde, idosos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente severa, profissionais da educação, profissionais das Forças de Segurança, funcionários do sistema prisional e presidiários.

O número de doses estimado para esta primeira etapa, organizada em quatro fases, é de 108,3 milhões, considerando as duas doses necessárias e as possíveis perdas do longo do processo, estimadas em 5%. No entanto, no momento, só há autorização da Anvisa para uso emergencial das 8 milhões de doses da Sinovac e da AstraZeneca/Oxford.

Vacinas

Segundo informou o governo de São Paulo, das 6 milhões de doses, 4,6 milhões serão enviadas imediatamente ao Ministério da Saúde para distribuição aos Estados. O restante fica no Butantã para a vacinação dos paulistas, que está prevista para ser iniciada já a partir desta segunda, 18.

Até o fim de abril, o cálculo do governo federal é de distribuição de 46 milhões de doses da Coronavac de um total de 108,3 milhões, para as quais foi assinado um contrato com o Butantã. Cada unidade custará R$ 58,2, somando R$ 2,67 bilhões. As 54 milhões de doses restantes devem ser distribuídas ao longo do ano.

Na avaliação da epidemiologista Denise Garrett, não há dúvidas de que se trata de uma vacina segura. “Geralmente, uma vacina de vírus ativado, como é o caso da Coronavac, não tem uma eficácia tão alta. Mas o importante é que tem uma eficácia e que é uma vacina que protege contra casos mais sérios”, disse em entrevista ao BRP (leia a íntegra abaixo).

A vacina da AstraZeneca/Oxford é a principal aposta no momento do governo federal para imunizar a população brasileira. O contrato com a biofarmacêutica britânica inclui a transferência de tecnologia para que seja fabricada inteiramente no Brasil a partir do segundo semestre pela Fiocruz.

O laboratório brasileiro vai produzir inicialmente 210 milhões de doses do imunizante: 100 milhões até junho, com insumo farmacêutico importado, e 110 milhões até dezembro com insumo produzido pela própria Fiocruz.

As duas vacinas devem ser aplicadas em duas doses. A Coronavac terá intervalo de 14 a 28 dias entre uma dose e outra, enquanto a da AstraZeneca, de 12 semanas. “O tempo de doze semanas é um tempo muito interessante. Sou inteiramente favorável à essa medida porque é um tempo que permite que o aparelho imunológico de cada pessoa fabrique os anticorpos necessários gerados pelo antígeno, que é a vacina, e que portanto mature um pouco esse tempo até a segunda dose”, diz a infectologista Margareth Dalcolmo ao BRP.

‘Amazônia é celeiro de coronavírus’

Pesquisadora da Fiocruz, Margareth não tem dúvidas de que a nova cepa do Sars-CoV-2 circulante no Amazonas também já circula pelo Rio de Janeiro, de onde ela conversou rapidamente com a reportagem sobre as expectativas do centro de pesquisa para a chegada de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford ao Brasil.

“Tem muita demanda, muita gente doente, essa cepa nova circulante obviamente já está entre nós aqui, então a transmissão do vírus está muito maior mesmo”, introduz a cientista minutos antes do começo da entrevista.

Segundo dados da Fiocruz, há pelo menos 11 variantes no Amazonas do vírus causador da covid-19. Uma delas, inclusive, já provocou reinfecção de uma mulher de 29 anos em Manaus. Maragareth faz questão de dizer que as duas vacinas que darão início à imunização da população brasileira, AstraZeneca e Coronavac, trazem proteção contra essas mutações do novo patógeno. A ressalva, registra ela, passa pela capacidade de os testes detectarem essas novas cepas.

“A questão que nos preocupa agora é a dos testes, se todos eles hoje em uso serão capazes de detectar essa nova cepa porque na África do Sul, por exemplo, houve problema quando ela começou a circular. Foi verificado que alguns testes não eram capazes de detectá-la. Então é preciso que todos os testes ora em uso no Brasil sejam testados para verificar sua efetividade quanto à detecção da nova cepa. É uma preocupação que nós temos que responder, diferente das vacinas onde essa preocupação não existe”, diz.

Tampouco restam dúvidas sobre a importância do acordo entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca de transferência de tecnologia ao Brasil para produção do imunizante. A partir do outono, a vacina será batizada de AstraZeneca/Fiocruz, não mais AstraZeneca/Oxford. “Eu considero uma medida extraordinariamente correta. Nosso cronograma na Fiocruz prevê que a partir do final do primeiro semestre deste ano a vacina já seja totalmente nacionalizada. Ela vai se chamar vacina AstraZeneca/Fiocruz”, comemora.

Um dos principais legados desta pandemia, sem dúvida, é o debate promovido desde o ano passado sobre os riscos de uma nova epidemia surgir no Brasil, quem sabe até na Amazônia, levando em conta os maus-tratos impingidos pela humanidade ao bioma. Para Margareth, há condições propícias para isso, alerta.

“Eu não tenho nenhuma dúvida de que o homem está criando condições propícias no Planeta para novas epidemias. Se nós imaginarmos que a Amazônia é um celeiro de coronavírus, né. Do jeito que nós estamos tratando a nossa Amazônia, acho que seria um virtual risco. É possível ter epidemia inclusive nascida aqui. Considerando que nós estamos falando de zoonoses, de doenças que vêm do meio animal para o mundo humano. Então há condições propiciadoras. Ninguém tem dúvidas de que poderá haver outras epidemias daqui para frente. A epidemia da covid-19 não será a única. Talvez na nossa geração ela não seja a última. Não será nem a única nem a última”, despede-se a pesquisadora, com pressa, para atender ao seguinte chamado neste atribulado momento de espera da vacina. / Alexandra Martins e Cássia Miranda