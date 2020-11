Brigas internas travam governo e Congresso e já ameaçam economia

Paralisação

Uma série de disputas internas tem dificultado o avanço dos trabalhos dentro do governo e no Congresso, freando a adoção de medidas importantes para a retomada do crescimento econômico do País. Para piorar, essas brigas acontecem justamente num momento em que o cenário externo enfrenta grande turbulência, com a perspectiva de uma segunda onda da covid-19 derrubar a economia dos países europeus. Além disso, existe ainda a incerteza sobre o resultado da eleição dos Estados Unidos, que afetam diretamente a geopolítica internacional e que podem afetar diretamente o Brasil.

Enquanto governo e Congresso se enrolam nas suas rixas internas, as más notícias para a economia se acumulam. O IPCA-15 mostrou o risco da volta da inflação, registrando em outubro um aumento de 0,94% nos preços, puxado pela alta dos alimentos. A PNAD Contínua para o trimestre encerrado em agosto mostrou o aumento da taxa de desemprego, que chegou a 14,4%, ante 13,8% no trimestre passado. Isso significa que há cerca de 13,8 milhões de pessoas buscando uma ocupação no Brasil.

Além disso, por conta dos gastos necessários para amenizar o impacto da pandemia do coronavírus, a dívida pública disparou, atingindo 90,6% do PIB, num total de R$ 6,53 trilhões, segundo dados do Banco Central. Pelas estimativas da equipe econômica, a dívida ainda pode bater em 93,9% até o fim do ano. Com as despesas públicas nas alturas, mais do que nunca o grau de confiabilidade da economia brasileira será aferido pela capacidade de o governo sinalizar que a situação ainda está sob controle. Caso contrário, a nota de risco do Brasil poderá desabar na avaliação das agências de rating, afugentando de vez os investidores.

É essa capacidade de resposta do governo que está sendo questionada por causa da quantidade de desentendimentos políticos que podem afetar diretamente esse desempenho. No Congresso, as votações pararam desde que se intensificou a disputa pelo controle da Comissão Mista de Orçamento. A briga rachou o Centrão e reproduz a luta pela sucessão na Presidência da Câmara. De um lado, o líder do PP, deputado Arthur Lira (AL), quer emplacar a deputada Flávia Arruda (PL-DF) no comando da Comissão e pavimentar seu próprio caminho para se eleger presidente da Casa. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cobra a manutenção do acordo feito em fevereiro, que indicou o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), seu aliado, para o posto. Maia nega que tentará nova reeleição, mas, até agora, a poucos meses dessa votação, não anunciou seu apoio a nenhum outro candidato de seu grupo.

Tudo calmo depois da eleição?

Em tempos de calmaria, a paralisia do Congresso poderia ser vista como uma crise menor. Agora, ela representa uma freada brusca na discussão de medidas que podem acelerar a retomada do crescimento e criar um ambiente mais favorável para a economia fluir. Nesse pacote, se incluem as discussões sobre o teto de gastos e as reformas tributária e administrativa, por exemplo. Na prática, há pouca esperança que elas consigam ser retomadas rapidamente. Até porque, nesse momento, a brigalhada é tão grande, que não se sabe nem quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) será votada.

Cobrado em relação ao problema, Rodrigo Maia devolveu a bola para o colo do governo. Lembrou que é a ala governista do Centrão quem tem obstruído as votações na Câmara. E reclamou que o governo deveria cobrar sua própria base para que vote os projetos do seu interesse, incluindo medidas provisórias. Mas, envolto em suas próprias brigas, o governo segue acompanhando a movimentação à distância.

A expectativa é que a ferrenha obstrução que está sendo feita pelo Centrão morra de inanição nos próximos 15 dias. E siga seu rumo natural de esvaecer logo após o primeiro turno das eleições municipais. Com isso, a pauta voltaria a sua normalidade no meio de novembro e seria possível votar o orçamento antes que seja tarde demais.

A certeza sobre o fim da obstrução é tanta que até o governo, que deveria estar arrancando os cabelos com a possibilidade de não ter o orçamento aprovado no início de 2021, parece tranquilo com a momentânea intransigência de Lira, que promete manter a obstrução em sua briga pelo controle da CMO.

O principal motivo dessa certeza é a necessidade que os próprios parlamentares do Centrão têm de votar o orçamento. A “ameaça” de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) irão direto para plenário deixaria para trás uma série de ritos e prazos específicos da votação do orçamento. O que, em tese, seria pior para o Centrão do que não ter a presidência da comissão.

“Acredito que vai ter que chegar o momento que vai ter que decidir. O Orçamento não é um PL qualquer que pode ser votado no plenário como muita gente tem defendido”, disse ao BRP o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB). “Você tem ritos preliminares e prazos bem específicos. É o caso da apresentação de emendas parlamentares e de bancadas, relatórios setoriais”, afirmou.

Outro motivo apontado por parlamentares é que o fim das eleições traria novamente o foco para Brasília e sua pauta política. Hoje há uma quantidade considerável de deputados e senadores envolvidos com as disputas municipais. O pleito de meio de mandato, que determina os poderes municipais, é visto como essencial para angariar apoio para 2022. Por isso, poucos políticos estão na capital no momento, deixando para depois as articulações.

Isso daria uma vantagem para Lira e sua obstrução. Só que a aposta é que após o primeiro turno, deputados irão retomar mais firmemente seu interesse pela pauta da Câmara. Antes mesmo de iniciada a obstrução, a previsão já era de que na semana que antecede a eleição, entre 8 e 13 de novembro, seria de “recesso branco”, sem sessões convocadas.

“Acho que com o fim das eleições e a retomada do foco na agenda legislativa a gente deve ultrapassar essa obstrução e avançar com a LDO”, completou Efraim.

Por último, há o interesse do governo. A situação, já caótica por causa da pandemia de coronavírus, pioraria caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias não seja votada. Seria o chamado “shutdown”, quando o governo não tem nenhum valor liberado. Algo inédito no Brasil. Já houve casos em que apenas a Lei Orçamentária Anual não foi aprovada.

O maior prejuízo da postergação do orçamento é o próprio governo, do qual Lira e o Centrão fazem parte. Ainda sem a LOA, o governo teria apenas o orçamento mensal para pagar suas obrigações de custeio da máquina, mas sem liberação para investimentos.

A expectativa, então, é de que cedo ou tarde o Planalto entrará no jogo para pressionar Lira a encerrar a obstrução. Por enquanto, a ordem é não entrar nessa briga. O próprio Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, tem tentado passar uma imagem de tranquilidade diante da obstrução de seu líder partidário. “Está na absoluta normalidade. Nenhuma matéria está fora do calendário por este motivo”, afirmou.

Balbúrdia para todos os gostos

Entretanto, o que não faltam são confusões governistas. Nas últimas duas semanas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mandou que as equipes do Ibama e do ICMBio suspendessem todas as suas atividades porque o governo tinha contingenciado fortemente os recursos da Pasta. Responsabilizando o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Ramos, Salles chegou a chamá-lo publicamente de “Maria Fofoca”. É justamente Ramos quem faz a articulação política do governo com o Congresso. A ala militar, claro, saiu em defesa de Ramos, e a ala ideológica fechou com Salles. Os dois acabaram acertando uma trégua.

Os militares também se queixam da enquadrada que Jair Bolsonaro deu no ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Depois de anunciar que o governo compraria 46 milhões de doses da CoronaVac, o presidente desautorizou publicamente seu ministro. Atendendo as redes bolsonarista, o presidente disse que não compraria nada por causa da origem chinesa da vacina e ainda atacou o governador de São Paulo, João Doria, que defende sua adoção no Brasil.

As confusões também afetam a equipe econômica, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, disparando forres críticas contra a Febraban e contra o “ministro gastador”, numa referência ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que se tornou seu desafeto. E até mesmo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acabou se desentendendo com Rodrigo Maia, depois de uma conversa particular entre os dois ter vazado. Nela Campos, cobrava de Maia, justamente, a retomada das votações na Câmara, numa tentativa de dar uma sinalização positiva para o exterior. Maia voltou a lembrar que a culpa era da base do governo e se irritou com o vazamento da história por entender que a responsabilidade pela paralisia estava vindo toda para a sua conta.

Cenário difícil

Campos, na verdade, também enfrenta uma situação difícil por conta dos problemas na economia. A última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa Selic em 2,00%. Não faltou quem considerasse que a melhor decisão seria a de elevar os juros, já numa resposta à inflação e ao medo de que os juros estão mais baixos do que deveriam. Campos também está pressionado pela alta da cotação do dólar, próxima dos R$ 5,80, e pela Bolsa derretendo durante toda a semana – na sexta, o Ibovespa caiu para menos de 94 mil pontos.

Se não mexeu com a taxa Selic, a reunião do Copom reconheceu que o cenário econômico é muito delicado.

“No cenário externo, a forte retomada em alguns setores produtivos parece sofrer alguma desaceleração, em parte devida à ressurgência da pandemia em algumas das principais economias. Há bastante incerteza sobre a evolução desse cenário, frente a uma possível redução dos estímulos governamentais e à própria evolução da Covid-19. Contudo, a moderação na volatilidade dos ativos financeiros segue resultando em um ambiente relativamente favorável para economias emergentes”, diz o comunicado do Copom.

Em relação à situação interna, também não faltam incertezas. “Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes sugerem uma recuperação desigual entre setores, similar à que ocorre em outras economias. Os setores mais diretamente afetados pelo distanciamento social permanecem deprimidos, apesar da recomposição da renda gerada pelos programas de governo. Prospectivamente, a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual, sobretudo para o período a partir do final deste ano, concomitantemente ao esperado arrefecimento dos efeitos dos auxílios emergenciais”.

Mas a “cereja do bolo” da avaliação do Copom aparece quase no fim do comunicado oficial, mostrando a preocupação que as reformas não acabem na bacia das almas do Congresso e sejam postas de lado.

“O Copom avalia que perseverar no processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia. O Comitê ressalta, ainda, que questionamentos sobre a continuidade das reformas e alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas podem elevar a taxa de juros estrutural da economia”, cita o comunicado.

Mais claro impossível. Mas não existe hoje qualquer garantia que a real dada pelo Copom sensibilize governo e parlamentares para que alcancem um consenso. Para os líderes do governo, oficialmente, parece estar tudo na mais absoluta normalidade. Mas, na realidade, a economia perde a chance de se recuperar mais rapidamente por conta de todos esses problemas e impasses. / Marcelo de Moraes e Gustavo Zucchi