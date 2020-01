Governadores ampliam entendimento e reforma tributária pode avançar

Reformas

Há três décadas, o Congresso tenta aprovar uma reforma tributária expressiva, mas, invariavelmente, esbarrou numa falta de consenso incontornável. Na prática, o maior obstáculo era que, apesar de todos os participantes da discussão concordarem que era preciso dar racionalidade ao sistema tributário nacional, nenhuma parte admitia perder receita. Até porque os mecanismos de compensação oferecidos sempre foram capengas.

Por causa disso, nesse debate, os governadores passaram a adotar uma compreensível postura de pé atrás, sempre desconfiando que suas arrecadações seriam colocadas em risco. Nas últimas semanas, entretanto, esse cenário começou a se modificar.

Existe uma negociação avançada envolvendo os governadores, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o relator da Comissão Mista da Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), para produzir um texto que, de fato, estabeleça mecanismos compensatórios para as alterações que deverão ser feitas pelo projeto.

Para impedir as eventuais perdas de alguns Estados por causa da criação de um novo imposto sobre valor agregado, que vai substituir outras tributações existentes, deverão ser apresentadas emendas ao texto da Proposta de Emenda Constitucional 45, apresentada pelo presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP).

A ideia é que os recursos arrecadados com o novo imposto sejam colocados numa conta única pertencente a todos os Estados durante um período de vinte anos. A divisão desse bolo será feita com base no total de ICMS que cada Estado arrecadará até o período em que esse imposto for trocado pelo novo. Assim, as receitas atuais poderão ser preservadas, enquanto o sistema tributário recém-criado vai sendo assimilado pela economia.

Além disso, com as novas regras propostas termina a chamada guerra fiscal, com Estados oferecendo vantagens tributárias muitas vezes descabidas para empresas se instalarem em seus territórios. Se a reforma for aprovada, isso acaba.

O maior sinal político de que essa negociação poderá prosperar é que ela tem sido apoiada pelo secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles. No folclore já formado em torno das seguidas tentativas fracassadas de votar a reforma tributária, uma das mais certeiras é que se São Paulo, Estado mais poderoso do Brasil, não concordar com a proposta, ela está liquidada. Dessa vez, pelo menos até agora, São Paulo está se mantendo alinhado à discussão central.

Em entrevista ao BRPolítico, Rodrigo Maia afirmou que as negociações em torno da reforma estão caminhando e prometeu que a PEC será votada ainda no primeiro semestre na Câmara. Mesmo com o governo ainda alimentando um desejo de propor a criação de um novo imposto nos moldes da CPMF, que os principais líderes do Congresso descartam abertamente, Maia afirma que a equipe econômica tem sido colaborativa nas discussões sobre a reforma tributária. “Eles têm conversado bastante com a gente. Está tudo indo bem. Eu acredito que a reforma será votada no primeiro trimestre”, prevê.

Obstáculos – Além de ser um tema de discussão complexa, a reforma tributária enfrenta ainda a resistência de parlamentares que gostariam que esse debate fosse feito depois das eleições municipais de outubro. Existe um temor que as mudanças possam ser vistas como prejudiciais para a arrecadação de alguns Estados e municípios e acabem sendo um fator de desgaste nas campanhas.

Apesar disso, Maia tem conversado seguidamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para garantir que a oportunidade de se avançar com a reforma tributária não seja perdida em 2020. A avaliação de ambos é que existe um clima propício para as reformas hoje no Congresso por causa do sucesso na votação da Previdência e que mercado e investidores estão muito atentos a esse movimento.

Existe a percepção de que o Brasil poderá fortalecer sua economia e se tornar mais atraente para investidores se as reformas forem aprovadas o mais rápido possível. Até porque o clima de validade desse clima pró-reformas pode se perder rapidamente, se as propostas empacarem.

E, ao contrário da tributária, a discussão sobre a reforma administrativa enfrenta dificuldades para formatar uma proposta consensual. Como certezas, existem as ideias de que a máquina pública está inchada e precisa mudar para presta melhores serviços e que não há clima político para criar regras que afetem os atuais servidores. Mas o restante ainda precisa de maior articulação política.

Mesmo acreditando que a administrativa também poderá avançar em seus debates, Maia reconhece que ela está num patamar mais atrasado em relação à tributária.