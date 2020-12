Reconstrução do País, abalado pela pandemia, é o desafio de 2021

O ano vai chegando ao fim. Mas assim como a pandemia não se encerrará à meia-noite do dia 31 de dezembro, os grandes problemas da economia brasileira também permanecem para 2021. E o País inicia o ano com grandes interrogações sobre quais caminhos o governo irá seguir para enfrentar esses desafios.

Em conversa com o BRPolítico, o diretor do Instituto Fiscal Independente (IFI), Felipe Salto, listou as batalhas que terão de ser enfrentadas. Sem Orçamento aprovado, com o teto de gastos pressionado, precisando encontrar um caminho de sustentabilidade fiscal, explicar os planos do governo sobre o prazo para retomar o superávit primário e encontrar um meio de lidar com gastos extras diante da segunda onda da pandemia de coronavírus. Falta também “liderança” que consiga tocar uma agenda fiscal com o Congresso Nacional.

“O que está faltando é liderança”, diz Salto ao ser questionado sobre o atual momento de Paulo Guedes e do Ministério da Economia. “Você precisa ter um projeto claro e defender esse projeto, batalhar por esse projeto junto ao Legislativo. Independentemente se a agenda é boa ou ruim. Para fazer a coisa acontecer tem que ter um esforço, tem que ter muito suor de camisa para convencer os parlamentares.” Confira a entrevista:

BRPolítico – Você deu entrevistas dizendo que o Orçamento deste ano estava “descolado da realidade”. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi votada na última semana. Ela melhorou ou também foi aprovada estando “descolada da realidade”?

Felipe Salto – Foi uma boa sinalização, em um quadro muito negativo. Desde abril, quando PLDO foi enviado pelo Executivo, eu apontei o problema da meta fiscal flutuante. Algo que não existe segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Tribunal de Contas da União (TCU). O Executivo corrigiu esse problema e mandou, tardiamente, a mensagem do Ministério da Economia fixando a meta de R$ 247,1 bilhões. Os números estão mais realistas. Você vê que as despesas discricionárias estão ainda menores, em R$ 83,9 bilhões. Se você tirar R$ 4 bilhões da capitalização das estatais sobre R$ 79,9 bilhões. É um nível baixíssimo. Os parâmetros foram atualizados, por exemplo, inflação, o que elevou as despesas obrigatórias. Também há previsão de R$ 31,6 bilhões de restos a pagar e abertura de créditos extraordinários, incluída nessa MP 1.015, dos R$ 20 bilhões para as vacinas. Ainda existe um risco alto de outras despesas surgirem. E não temos orçamento aprovado. Então, há uma incerteza grande a respeito de qual vai ser efetivamente o conjunto de despesas do ano que vem. E também tem a questão do teto de gastos. A nossa avaliação é de que o risco de rompimento do teto é alto, porque o nível de discricionárias é muito baixo. A PEC Emergencial poderia ser uma saída para isso, mas o último texto conhecido ia em uma direção ruim.



O Instituto Fiscal Independente tem batido muito nessa questão do risco de rompimento do teto de gastos. Esse é o principal desafio para 2021, evitar que ele seja rompido?

Eu disse que se os gatilhos para o teto pudessem ser acionados, você compra tempo para repensar uma harmonização das regras fiscais. O que não pode haver é cavalo de pau, mudar as regras sem sustentabilidade. O desafio principal do País é a sustentabilidade fiscal. Ninguém deve achar que você vai resolver o déficit primário de um ano para o outro. Isso não é possível de ser feito. Quando você olha a trajetória de produção de dívida do IFI, você vê que é um crescimento contínuo. É isso que o governo precisa explicar. Como ele vai barrar esse crescimento. Quando que ele vai conseguir voltar a ter um superávit primário. Dadas as premissas de juros, inflação e de crescimento econômico. Para mim esse é o desafio não superado que precisa ser resolvido, junto com a questão ano que vem, mais prática, de despesas que estão aí na boca do gol e uma lei orçamentária ainda não aprovada. São as duas dimensões: a curto e a médio prazo.



Algum caminho possível para essa questão da sustentabilidade das contas do governo?

Não damos recomendação de política. Mas vemos nas projeções é que a dívida/PIB deve alcançar 100% do PIB em 2024. E para estabilizar essa dívida tão alta, você vai precisar de um superávit primário na linha de 1,2% do PIB, o que deve ficar entorno de 3%. Então estamos falando de algo como 4,2% do PIB, algo como R$ 330 bilhões de esforço em quatro anos. Esses são os números. Agora, o governo não disse se pretende continuar com a dívida crescendo, ou se ele vai tomar uma atitude para em um prazo de 4, 5, 10 anos resolver esse problema. Isso é fundamental para o momento presente.



O ministro Paulo Guedes tem dado entrevistas em tom otimista, chamando 2021 de “o ano da virada”. Vocês enxergam dessa forma?

O nosso cenário atual, que foi divulgado em novembro, aponta um crescimento para o ano que vem de 2,8%. No relatório de dezembro, que saiu na última segunda-feira, tem um certo viés de alto para esse número, até porque o IBGE revisou a série. E também o PIB de 2020 deve ter uma queda menor de que a gente projeta de 5%. Deve estar mais próxima de 4,5%. Então, há perspectiva de recuperação, mas ela é lenta e gradual. A projeção trimestral, quando vemos trimestre por trimestre, temos uma evolução naquele desenho de uma raiz quadrada. Para voltar ao nível pré-crise de 2019, você vai precisar ir até 2022. Claro que pode acontecer algo positivo que não está previsto, assim como pode também acontecer algo negativo. O fundamental nesse momento é a questão das vacinas, porque elas estão relacionadas com a questão do crescimento. Uma vez que você tenha um bom programa de imunização, com abrangência grande. Os especialistas falam em 70% para que o vírus pare de circular. Assim a economia pode ter uma normalidade maior. Mas não é que vamos disparar o crescimento. Podemos voltar para a nossa média de 2% a 3% ao ano. Para acelerar esse crescimento você precisa retomar a agenda da produtividade. No passado tínhamos o bônus demográfico, com a população média crescendo mais do que a população idosa. Agora isso está terminando e perdemos esse boom. Para crescer, você precisa aumentar a produtividade, o que depende da abertura comercial, inserir as empresas nas cadeias de valor, do ambiente de negócios. A reforma tributária pode ajudar nisso. Após superar esse objetivo da vacinação, em curto prazo, voltamos a nos deparar com as questões estruturais do crescimento.



O mercado, parlamentares e especialistas têm questionado a atual força do ministro Paulo Guedes. De que ele não tem o mesmo espaço de antes para impor sua agenda liberal. Como vocês avaliam a gestão dele no Ministério da Economia e as perspectivas para o próximo ano?

Acho que o ministro Paulo Guedes tem suas qualidades, seus atributos, tem uma formação que é inquestionável e tem experiência. Agora, o momento é muito conturbado. E também é preciso ter uma melhor articulação com o Congresso. O Legislativo é muito criticado, mas aprovou uma reforma da Previdência, que é uma agenda que está colocada há 25 anos. Não é o Congresso, é o Executivo que define a agenda fiscal. Essa é a função principal do Executivo. Quando o Brasil adotou as metas de resultado primário em 1999, o ministro Pedro Malan (da Fazenda, no governo FHC) foi o grande articulador com o FMI. Faço esse paralelo para mostrar que não depende apenas do ministro. É bom dizer que há burocracia do Tesouro, da Secretaria de Orçamento, que é uma equipe muito qualificada. Mas o que está faltando é liderança. Você precisa ter um projeto claro e defender esse projeto, batalhar por esse projeto junto ao Legislativo. Independentemente se a agenda é boa ou ruim. Para fazer a coisa acontecer tem que ter um esforço, tem que ter muito suor de camisa para convencer os parlamentares. A política é isso. O que mais me preocupa nesse momento é isso. Transformar isso em proposta é uma arte. Precisa de um Executivo mais atento a esse tipo de formulação. E não apenas dizer “nós queremos a CPMF”. Tem que convencer.



Como avalia a questão da sucessão do Congresso? Dependendo de quem for eleito acredita que a agenda econômica pode ter problemas?

Independentemente do resultado das eleições, tem uma agenda econômica e fiscal que está posta. O Brasil se insere no contexto mundial em que vamos ver uma certa recuperação da demanda externa. A possibilidade de vacinação ampla vai criar um otimismo que já está sendo visto nas bolsas. E isso tem um contexto que pode dar ao Brasil uma oportunidade. As prioridades têm de ser definidas lembrando que o nosso problema estrutural principal é a situação do desequilíbrio fiscal. Regras fiscais sozinhas não resolvem o problema. Abandoná-las também não é solução. O que precisa é encontrar um caminho do meio, que permita achar uma equação fiscal e sobretudo tendo em vista a sustentabilidade da dívida pública a médio prazo./Gustavo Zucchi