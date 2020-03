Medo de contágio do coronavírus alcança 69% da população

Pesquisa

A primeira morte registrada no País em decorrência do coronavírus na semana passada contribuiu sobremaneira para que o medo de contágio pelo patógeno se alastrasse na população brasileira. Segundo pesquisa realizada pela consultoria Ideia Big Data nos dias 17 e 18 deste mês, 69% dos entrevistados temem contrair a doença. O primeiro dia pesquisado foi marcado pela revelação da primeira vítima fatal, um homem de 62 anos em São Paulo, enquanto o segundo pela imagem do presidente Jair Bolsonaro e vários ministro no Palácio do Planalto com máscaras cirúrgicas para, em tese, anunciar medidas do governo federal de combate à pandemia.

O perfil desses temidos é composto por grande maioria de mulheres (73%) com mais de 50 anos (78%) das classes A e B (77%), ensino superior (76%) e renda superior a cinco salários mínimos (76%). Já a fatia de 22% dos destemidos é formada por evangélicos (27%) com ensino fundamental (28%) de regiões metropolitanas (26%).

Para o economista Maurício Moura, presidente da consultoria, o dado “é e será um excelente indicador de percepção de opinião pública sobre o desenrolar desse momento trágico da história da humanidade”. A jornalista especializada em gestão pública, Cila Schulman, classifica o contexto como “primeira pandemia digital, além de sanitária” em razão da efusão de informações sobre o assunto em circulação pelas redes. “A alta conexão das pessoas nesta hora serve para grandes oportunidades em ações positivas, como as que distribuem conteúdo sobre higiene e outros cuidados, mas também para espalhar fake news e informações que não contribuem para o combate da epidemia”, diz a vice-presidente da Ideia.

Os pesquisadores avaliam que a pandemia deverá elevar doravante a saúde pública como um dos principais temas de campanha política em detrimento da polarização, bem como enfraquecer o discurso anti-Estado, uma vez que o SUS será a tábua de salvação dos economicamente desassistidos. “Vai ficar mais aparente, no imaginário da opinião pública, a necessidade do Estado liderar iniciativas de saúde pública e economia. Com isso, teremos uma valorização de quadros técnicos de governo em todas as suas instâncias. Fenômenos como a eleição de apresentadores de reality show, palhaços ou comediantes para liderar países devem virar história”, diz Moura. Conforme você leu a análise de Cila aqui no BRP, “os políticos que cresceram com o discurso da polarização vão descobrir o vírus não tem lado ideológico”. A valorização da ciência deve, assim, ocupar um espaço nesse movimento.

Popularidade de Bolsonaro

A participação do presidente Jair Bolsonaro em ato a favor de seu governo e contra o Congresso no domingo retrasado, 15, enquanto se encontrava em situação de isolamento pelo risco do coronavírus, foi vista como um erro para a maioria da população (57%), enquanto quase um terço (29%) não viu problema porque o presidente não testou positivo para a covid-19. “Esse dado é uma variável que pode apontar uma potencial perda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Conforme a crise se agravar, essa ida deve ficar ainda mais reprovada. Foi um movimento arriscado em termos de popularidade”, avalia Moura.

O cálculo do prejuízo eleitoral para o inquilino do Palácio do Planalto tem como fonte a opinião de setores da sociedade que ajudaram a eleger Bolsonaro em 2018. A grande maioria dos que veem como erro essa desobediência médico-sanitária vem das classes A e B (69%) com ensino superior (69%) e renda de mais de três salários mínimos (64%).

Abalado pelas críticas recebidas dos chefes de Poderes, enfraquecimento de seu apoio nas redes e pela então iminência de panelaços contra seu governo, Bolsonaro tentou contra-ataques no segundo dia pesquisado ao promover manifestação semelhante a seu favor, mas em vão. Naquela quarta, 18, ele reuniu ministros mascarados em uma coletiva para tentar reverter o dano, mas não fez qualquer anúncio relevante contra a pandemia na ocasião. O que fez foi reiterar que não cometera qualquer erro por ter mantido contato com centenas de apoiadores no dia 15, por estar, segundo ele, a serviço do povo, voltou a negar que divulgara por WhatsApp a convocação para os atos e acusou a imprensa de mentirosa.

Daquela altura até sábado, 21, o coronavírus matou 25 pessoas no Brasil e contaminou 1.546, um aumento de 37% dos casos em 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados ontem. Segundo a pasta, todos os Estados e Distrito Federal já contabilizam infectados. No mundo, 11.245 pessoas já morreram em consequência da covid-19 e 267 mil estão contaminadas. O país mais afetado até o momento é a Itália, com 4.032 mortes. A China, onde surgiu o novo coronavírus, registra 3.261 óbitos. Na Europa, o número de casos registrados pela doença é quase o dobro do país asiático: 159 mil contra 81 mil, de acordo com dados de domingo, 22. No continente, 7.943 morreram de covid-19. Também ontem foi confirmada a primeira contaminação em comunidade carente de infraestrutura básica de combate ao vírus: a favela Cidade de Deus, no Rio.

Ainda assim, o presidente voltou ontem a acusar a imprensa de “alarmismo”. “Há um alarmismo muito grande por grande parte da mídia. Alguns dizem que estou na contramão. Eu estou naquilo que acho que tem que ser feito. Posso estar errado, mas acho que deve ser tratado dessa maneira”, reiterou ele, rechaçando comparações da situação brasileira com a europeia. A postura de Bolsonaro é reflexo de sua preocupação em salvar antes a própria pele que a dos demais. É o que se pôde depreender da declaração dele dada à Rádio Bandeirantes na segunda passada, 16, quando admitiu que “se a economia afundar (…), se acabar a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo”. Talvez essa prioridade dada à economia explique o fato de ele ter passado a semana em choque com governadores, especialmente os eventuais adversários políticos da eleição de 2022, que restringiram atividades de comércio e lazer em seus Estados, como João Doria (PSDB-SP) e Wilson Witzel (PSC-RJ).

Por outro lado, o presidente já fala em “cura” da covid-19, assim como Donald Trump o fez, apostando em pesquisas com a substância cloroquina, uma nova mina de oportunidades de várias naturezas. Ao menos uma delas já expôs dois hospitais: Albert Einstein, associado a Bolsonaro em vídeo no sábado, e o Sírio Libanês, que produziu um relatório desabonador ao uso de hidroxicloroquina e cloroquina para tratamento dessa doença por eficácia duvidosa. O documento foi encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça e distribuído a juízes em todo o Brasil. Em outra raia, o ministro Luiz Henrique Mandetta afirma que a Fiocruz e o Laboratório do Exército têm condições de produzir a medicação, mas que ainda não é possível dizer se a cloroquina foi decisiva ou não na melhora de pacientes tratados com a substância.