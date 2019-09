Bolsonaro defenderá soberania sobre a Amazônia, mas ‘sem brigar’

73ª Assembleia Geral da ONU

A defesa da soberania nacional como valor inegociável, e a ênfase em que ela vale para a Amazônia, será um dos pilares do aguardado discurso de Jair Bolsonaro na abertura da 73ª Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira, 24, em Nova York. É uma tradição que seja o presidente brasileiro a abrir o encontro de chefes de Estado nas Nações Unidas, mas é inédito o interesse que a fala de Bolsonaro desperta, dados o avanço do desmatamento na região amazônica e a retórica explosiva adotada pelo presidente nos últimos meses.

No Congresso, a preocupação com o que Bolsonaro pode falar sobre o tema não atinge apenas ambientalistas. Nas últimas semanas, membros da bancada ruralista estão demonstrando grande preocupação em dar uma resposta ao resto do mundo na questão ambiental. A ponto de fechar acordos em projetos de incentivo à preservação de florestas em áreas particulares e para aumento de penas para quem promover desmatamentos ilegais. Afinal, a agropecuária brasileira corre risco de perder mercados importantes, como a Europa, caso não haja suficiente segurança ambiental na produção dos insumos.

Auxiliares do governo envolvidos de alguma maneira na construção do discurso garantem que o tom mais agressivo passará ao largo da fala no palco global. O próprio Bolsonaro disse em live na última semana que não vai “brigar com ninguém”. A intenção seria desfazer a imagem de que o Brasil é condescendente com o desmatamento e não tem compromisso com a preservação da Amazônia, ao mesmo tempo em que afasta as ideias de ingerência internacional sobre a gestão da floresta e dos recursos naturais brasileiros.

Vários ministérios enviaram memoriais com informações, números, balanço de iniciativas do governo em várias áreas, e essas ideias estão sendo alinhavadas para dar a forma final à peça por um grupo composto por Ernesto Araújo, general Augusto Heleno, Eduardo Bolsonaro e o assessor especial Filipe Martins.

O presidente dirá que o Brasil tem a matriz energética mais limpa do planeta e é um exemplo de preservação de sua cobertura vegetal, diferentemente de outros países desenvolvidos e em desenvolvimento, a despeito de sua grande extensão territorial. Bolsonaro também deverá reforçar o compromisso com o Acordo de Paris.

A retirada do Brasil da lista de países que discursarão na cúpula do Clima, que acontece de modo paralelo à Assembleia-Geral, mostra como está a temperatura para Bolsonaro. Um discurso muito bélico poderia servir como uma “confissão de culpa” caso os números sejam tão desastrosos quanto aparentam as prévias mensais, minimizadas pela equipe do Ministério do Meio Ambiente.

Nem só de preservação ambiental será feita a apresentação de Bolsonaro. O discurso terá ênfase também na ideia de que o Brasil é uma democracia plena, diferentemente de vizinhos do continente como Cuba e Venezuela, que serão tratados como ditaduras de esquerda – nem só de conciliação poderia ser feita uma fala de Bolsonaro, afinal.

Também haverá espaço para apresentar o Brasil como um país economicamente aberto aos negócios “com os quatro cantos do mundo”, diferentemente do que era até pouco tempo, com a postura dos governos do PT, que será descrita como isolacionista. Avanços como o acordo Mercosul-União Europeia serão enaltecidos, e pleitos brasileiros de maior participação em fóruns globais, reforçados.

As boas relações com os Estados Unidos devem integrar a fala, mesmo sob o risco de os elogios serem lidos como subserviência ao governo Trump. O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, destaca para o BRPolítico as vantagens que podem advir para o Brasil dessa relação. “O Brasil tem de aproveitar essa condição positiva. Não tem nenhum país no pós-guerra que tenha feito um grande avanço comercial ou econômico sem gozar de uma boa relação com os Estados Unidos, nem a China”, diz.

Ele lembra o exemplo do Japão e da Alemanha, plenamente beneficiados pelo Plano Marshall, e como a visita de Nixon a Pequim abriu caminho para a economia daquele país. E afirmou que o Brasil está otimista quanto à efetividade que surtirá o apoio dos EUA ao ingresso do País na OCDE e aos desdobramentos do plano de livre-comércio entre os dois países.