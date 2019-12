Com recesso, defesa pode pedir para Toffoli analisar HC de Flávio Bolsonaro

Com o recesso do Supremo Tribunal Federal, a defesa de Flávio Bolsonaro pode recorrer ao presidente da Corte, José Antonio Dias Toffoli, para que analise o pedido de liminar em habeas corpus impetrado contra as últimas medidas do Ministério Público no inquérito que investiga Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro.

O relator sorteado para o HC, Gilmar Mendes, pediu algumas informações ao MP, mas saiu para o recesso sem despachar o pedido de liminar. A defesa pode, assim, recorrer a Toffoli para que analise o pedido, uma vez que é ele o plantonista durante as férias.

Caso aconteça, será a segunda vez que o presidente do STF vai analisar uma liminar do filho de Bolsonaro, relacionada a essa investigação, durante um recesso. No de julho, ele concedeu o pedido e mandou suspender as investigações. A decisão vigorou até novembro, quando foi derrubada em decisão do plenário do Supremo que reconheceu a validade de investigações feitas com base em relatórios do Coaf e informes da Receita Federal, mesmo sem autorização judicial.

Enquanto a defesa busca o Judiciário para tentar sustar de novo as apurações, Jair Bolsonaro e seus principais assessores passaram os últimos dias discutindo uma estratégia para tentar blindar o governo das consequências políticas do caso. Mas é difícil falar em estratégia diante das reações acaloradas que o presidente tem demonstrado diante das suspeitas que recaem sobre o filho.

Bolsonaro e aliados acreditam que o Ministério Público do Rio de Janeiro planeja denunciar Flávio por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, por causa de suposta participação no esquema de “rachadinha”, que teria sido operacionalizado pelo seu ex-assessor. O MP investiga por que funcionários do gabinete na Alerj repassaram parte dos seus salários para Queiroz Flávio.

O grupo bolsonarista previa que o MP voltaria à carga no caso Queiroz após a decisão do plenário do Supremo, mas foi pego de surpresa pela extensão da ação, com mandados de busca e apreensão atingindo também endereços ligados a pessoas próximas de Flávio e a vários parentes de Ana Cristina Siqueira Valle, segunda ex-mulher de Jair Bolsonaro, que trabalharam para o filho quando era deputado.

No HC, os advogados do senador argumentam que a operação deflagrada pelo MP do Rio foi baseada em provas obtidas de forma ilícita.

Paralelamente à reação inflamada de Bolsonaro, seus apoiadores nas redes sociais tentam propagar a tese de que a investigação é uma tentativa de atingir politicamente o presidente, com a intenção de provocar um futuro pedido de impeachment. As baterias dos bolsonaristas também se voltam contra o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), a quem acusam de manipular o Ministério Público local para prejudicar Bolsonaro.

Apesar disso, os bolsonaristas sabem que a guerra de narrativas pode até funcionar para as redes sociais, mas não tem impacto sobre rumo de investigações ou sobre a reação política no Congresso.

Há, por isso, uma preocupação em martelar que Flávio não cometeu ou participou de irregularidades. O problema é que o caso Queiroz já grudou na imagem do presidente, e os últimos desdobramentos ampliaram as evidências de que Flávio está implicado nele. E sua reação às perguntas sobre o caso não poderia ser pior, como aconteceu na sexta-feira, quando ofendeu os jornalistas que o questionaram sobre o assunto.

Nos últimos dias, Bolsonaro criticou o MP e chegou a insinuar que o órgão precisaria de uma intervenção, pois estaria a serviço de Witzel. Ele também discutiu com aliados a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça e recriar a pasta da Segurança Pública. Assim, a Polícia Federal sairia da alçada do ministro Sérgio Moro. Para a Segurança é cotado o ex-deputado da bancada da bala Alberto Fraga, amigo de décadas de Bolsonaro.