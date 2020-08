De olho na reeleição, governo vai relançar Pró-Brasil turbinado

Investimento

O governo vai relançar, nesta semana, com grande bateção de bumbo, o Pró-Brasil, programa que inclui propostas de desenvolvimento para o País. Depois de o primeiro lançamento ter causado mal-estar com o ministro Paulo Guedes, a proposta, que não passava de um power point tosco, foi redesenhada e turbinada. Com muito mais ingerência de Guedes sobre as linhas do programa, agora já é visto pelos governistas como um dos melhores caminhos para facilitar a reeleição de Jair Bolsonaro.

Na última quarta-feira, uma ampla reunião foi realizada no Planalto para fechar os detalhes sobre como será feito o lançamento do programa, que terá mais de 450 projetos divididos nos eixos Ordem e Progresso, e deverá ser apresentado na terça.

Naturalmente, o Pró-Brasil incluirá o que todos os programas desse tipo sempre tiveram: um punhado de projetos e obras que já vinham sendo tocados ou estavam na bica para se iniciarem; alguns que não passam de uma carta de intenção ou promessas mais genéricas m, e muita ação de marketing. O governo planeja embalar tudo num pacote de “retomada econômica”, e de “o Brasil quer progresso”, numa sinalização de que, agora o País poderá retomar seu crescimento.

Mas também passará a contar com as propostas para geração de empregos e incluirá no bolo a defesa de ideias fixas do ministro, como a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, novo imposto sobre transações eletrônicas, que é comparado com a antiga CPMF e é visto com enormes reservas dentro do Congresso.

Programas que já ganharam vida própria, como o futuro Renda Brasil e o programa de privatizações, também poderão ser incluídos na apresentação ou pelo menos citados nos discursos, mas esse martelo ainda não estava batido dentro do governo.

Segundo a peça de propaganda que já circula pela Casa Civil, “para a retomada do crescimento econômico e geração de emprego e renda no pós-pandemia, o Pró-Brasil prioriza ações, iniciativas e projetos estratégicos e estruturantes para o Caminho da Prosperidade”.

“O Brasil quer Ordem e Progresso e este programa vai alavancar uma agenda de reformas legais e infralegais para estimular o ambiente de negócios com segurança jurídica. E também terá um portifolio robusto de investimentos com o setor privado e de obras públicas”, comentou o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ao falar sobre o Pró-Brasil na sua conta do Twitter.

Entre sonho e realidade

Lógico que há um grande clima de wishful thinking a respeito do sucesso que o Pró-Brasil poderá ter, já que a terrível crise econômica causada pelo impacto do coronavírus ainda está longe do fim. Afinal, a perspectiva é que o PIB caia, em 2020, entre 5% e 6% na melhor das hipóteses. E, até dois meses atrás, a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) falava em queda de 9,1%. Além disso, a necessidade de atuar fortemente para reduzir os estragos causados pela pandemia devem deixar pouca margem de manobra para as ambições do governo com o Pró-Brasil.

Existe também uma preocupação em evitar que o Pró-Brasil seja comparado com o petista Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) e com os tucanos Brasil em Ação e Avança Brasil e tampouco com o emedebista Ponte para o Futuro. A ideia é, como de costume, tentar apresentar as propostas como uma reformulação no modo de gerenciar a recuperação do País.

Racha no governo

A criação do Pró-Brasil gerou uma divergência de visões dentro do governo, dividindo os liberais liderados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, dos desenvolvimentistas, que incluem os ministros militares, o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional). No início da crise do coronavírus, o Pró-Brasil surgiu como uma ideia para tentar alavancar a economia no meio do caos. A proposta não passava de um rascunho e, mesmo assim, foi apresentada – embora pouca coisa fizesse sentido ou tivesse fundamentação. A apresentação precoce, que não foi discutida com Guedes, irritou o ministro e fez com que o programa fosse recolhido temporariamente.

Com o avançar da crise e as dificuldades na economia, o próprio Jair Bolsonaro passou a se animar com a ideia, já que ela embalava bem os princípios nacionalistas, que combinam com seu discurso, e lhe oferecia um campo de eventos com alto potencial eleitoral.

Esse fortalecimento, junto com o apoio político do Centrão, fez com que os desenvolvimentistas ganhassem mais força dentro do governo e pressionassem por maior liberação de recursos para investimentos. Guedes seguiu batendo pé em defesa do teto de gastos e do controle fiscal, com Bolsonaro mudando de lado conforme a direção que os ventos do mercado apontaram.

Agora, com o Pró-Brasil próximo de ser lançado, as condições são bem diferentes e mais positivas do que as da primeira apresentação. E isso inclui a maior participação de Paulo Guedes. A questão é saber, agora, se a proposta terá efetividade real ou se representará apenas mais um movimento político, com baixa perspectiva de trazer um bom resultado.