Pressão por impeachment amplia peso de eleição para comando do Congresso

Governabilidade

Cada vez mais pressionado, Jair Bolsonaro coloca suas fichas na eleição para a presidência da Câmara e do Senado para barrar pedidos de abertura de impeachment. A principal aposta é na eleição do deputado Arthur Lira (PP-AL) para comandar a Câmara e na de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para presidir o Senado, na votação de 1 de fevereiro. Mas o cenário atual é tão complexo que isso pode ser insuficiente para blindar o presidente, cada vez mais acuado.

A força política de Bolsonaro vem se deteriorando de maneira muito rápida e isso é produzido por uma combinação de fatores. A má condução no combate à pandemia do coronavírus e a demora para organizar o plano nacional de vacinação é um ponto central. Mas o fim do pagamento do auxílio emergencial, a alta da inflação, o elevado índice de desemprego também pesam na equação que vem causando o derretimento de Bolsonaro.

As indefinições na economia também são cada vez mais visíveis. Ninguém mais sabe ao certo o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer ou pode fazer dentro do governo. As reformas tributária e administrativa, que chegaram a parecer próximas de acontecer, agora estão envolvidas por uma densa bruma que não permite enxergar seu rumo.

A defesa do rigor fiscal também tem oscilado conforme o interlocutor que se escolha para ouvir. Essas dúvidas se estendem em relação ao teto de gastos, PEC emergencial, privatizações, recriação da CPMF. Os sinais são cada vez mais dúbios e causam situações embaraçosas dentro do governo.

Um exemplo foi a quase demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão. Ao promover um programa de enxugamento da instituição financeira, reduzindo número de agências e um robusto programa de demissões voluntárias, quase foi defenestrado por ordem de Bolsonaro. A ideia sempre faz parte do roteiro das ações da equipe econômica, mas uma grande gritaria promovida por prefeitos e parlamentares, que não queriam perder as agências de suas cidades, fizeram o presidente se mexer contra as medidas propostas por Brandão. Bancado por Guedes e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, permaneceu no cargo. Mas o mercado registrou a ação intervencionista de Bolsonaro e ficaram com o pé atrás.

Parlamentares experientes acham que o governo está enfrentando seu pior momento interno porque não sabe qual rumo seguir. Bolsonaro não imaginava que a pandemia do coronavírus teria tanto peso e paga uma conta imensa por isso. E o presidente também tropeçou nas questões diplomáticas alimentando problemas diplomáticos desnecessários com parceiros comerciais importantes, como a China. Para nublar ainda mais a situação, a derrota de Donald Trump tirou de Bolsonaro um guia nas ações internacionais. Segundo um aliado do presidente, as coisas mudaram muito rapidamente e não há clareza sobre qual direção tomar.

Uma das raras certezas que Bolsonaro e seus principais parceiros têm é que o controle político do comando do Congresso aumentou de importância. Com a queda de sua popularidade registrada nas últimas pesquisas e com o aumento do movimento pelo impeachment, Bolsonaro quer ter aliados sentados nas cadeiras de presidente da Câmara e do Senado para segurar essa pressão politica.

O preço para emplacar seus candidatos será alto para o governo. Se o resultado corresponder ao interesse do presidente, uma reforma ministerial deve abrir espaços na Esplanada para abrigar os guardiões de seu poder. E, nesse caso, leia-se Centrão. O grupo quer garantir cada vez mais espaços nos principais escalões do governo, o que deve selar a ressurreição do falecido e famigerado presidencialismo de coalizão, tão criticado por Bolsonaro na campanha.

O presidente pode até usar a força política do grupo para manter seu cargo, mas não sabe até quando isso terá validade. Se não resolver seus principais problemas, poderá ver os mesmos aliados o abandonar. A pandemia já fez mais de 215 mil mortes e a vacinação ainda está apenas começando. O desgaste de Bolsonaro o obriga a tentar se mover de maneira mais inteligente, garantindo condições básicas para enfrentar a pandemia. Só que o presidente não fez isso até agora. Difícil crer que consiga mudar de comportamento agora.

Até porque o governo tem demonstrado uma capacidade ilimitada de ampliar seus erros na gestão dessa crise. Somente agora, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, parece ter entendido a dimensão da crise causada pela pandemia na região Norte e decidiu viajar para o Amazonas, “sem ter voo de volta marcado”, segundo informou a própria pasta.

Mas não vai adiantar nada esse deslocamento, se o governo seguir errando nas ações de contenção do coronavírus, como ficou claro na negociação frustrado para a compra de doses da vacina da Pfizer. Num comunicado oficial, o Ministério admitiu que foi procurado pelo laboratório que ofertou as doses da vacina ao Brasil. Na sua explicação para o acordo não ter saído, o governo se enrolou, alegando até que haveria “frustração” da população porque seriam vendidas apenas 2 milhões de doses da vacina. Como o Brasil saiu da conversa com zero vacina, fica dificil compreender o raciocínio do governo, pelo qual receber 2 milhões de doses é mais frustrante do que ficar com nenhuma.

O fato é que se Lira e Pacheco forem eleitos, Bolsonaro fortalece suas defesas num momento em que carreatas a favor do impeachment começam a ocorrer em algumas das maiores cidades. O problema desse plano é se Baleia Rossi (MDB-SP) e/ou Simone Tebet (MDB-MS) saírem vencedores na disputa. Nesse caso, a conversa é outra. O clima contra o governo vai piorar muito e será necessário muito trabalho político do Planalto para conter um pedido de abertura de impeachment.