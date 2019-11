Sem administrativa e com reformas em marcha lenta, governo ‘encerra’ 2019

Se a equipe econômica quiser emplacar propostas importantes, como as reformas administrativa e tributária, precisará usar muita habilidade para convencer Jair Bolsonaro. Preocupado com o custo político que algumas dessas ideias possam ter, o presidente já indicou que vai tirar o pé do acelerador no envio desses projetos para o Congresso. Bolsonaro decidiu priorizar seu fortalecimento político e quer recuperar o prestígio desgastado pelo primeiro ano de governo.

A ideia, nesse momento, é evitar tratar de temas com potencial de desgaste, como mexer com servidores públicos, na administrativa, ou aumento de impostos, na tributária. Aliados do presidente citam que ele já ficou muito desconfortável com as críticas sofridas em outras propostas, como a que cria o Emprego Verde Amarelo e que usa como fonte de financiamento a taxação de 7,5% do seguro-desemprego. Na visão compartilhada por Bolsonaro com alguns auxiliares, seu governo sai carimbado como querendo cobrar imposto de desempregado. Para evitar novos desgastes desse tipo, a orientação é de filtrar todos os projetos com potencial de risco.

Três fatos precipitaram essa virada de rumo de Bolsonaro. O primeiro foi a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fortaleceu a mobilização do PT. Com Lula preso, os petistas e a oposição em geral praticamente desapareceram do protagonismo político. Na prática, nesse tempo, os maiores estragos causados ao governo foram provocados pelo próprio presidente ou pelos seus aliados. Ao ser solto, Lula passou a reorganizar as ações da oposição e focou imediatamente nas críticas a Bolsonaro e sua política econômica. Mesmo sem poder ser candidato por estar inelegível, Lula na rua aumenta sua capacidade de transferência de apoio a quem decidir lançar ao Planalto.

O segundo fato foi a mobilização de políticos de Centro antecipando sua entrada no cenário eleitoral, numa tentativa de impedir a consolidação da polarização entre bolsonaristas e lulistas. Assim, ampliaram muito sua movimentação políticos desse campo ideológico, como os governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), e do Rio, Wilson Witzel (PSC), além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e do apresentador Luciano Huck. Bolsonaro registrou o movimento e tem disparado contra os quatro sempre que surge uma oportunidade.

Por fim, o terceiro fato é a deflagração do processo de fundação da Aliança Pelo Brasil. Bolsonaro sabe que corre contra o relógio para botar a legenda de pé a tempo da eleição municipal. Ele próprio já admiti uma dificuldade, mas ainda alimenta a esperança de que a Justiça Eleitoral possa aceitar que a coleta de assinaturas de apoio ao novo partido, necessária para sua formalização, possa ser feita de maneira eletrônica. O TSE deve dar seu parecer sobre o caso na próxima terça.

Com esses fatores pesando no cenário, se reduzem significativamente as chances de o governo se expor neste fim de ano a mexer com propostas desse tipo. Integrantes podem até expor algumas posições publicamente nesses debates, mas até isso se transformar em projeto bancado pelo governo, a distância é grande. A orientação tem sido aguardar o fim do ano para reavaliar as ações. / Marcelo de Moraes