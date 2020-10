Briga política atrasa planejamento de vacinação contra o novo coronavírus

Com apenas resultados de fase 1 e fase 2, o status atual das quatro vacinas em teste no Brasil não permite que afirmações sobre a data em que o futuro imunizante estará disponível à população sejam feitas. Nem mesmo sobre qual deles é melhor ou pior, já que todos, até aqui, são igualmente “promissores”, segundo especialistas.

Porém, a guerra declarada pelo presidente Jair Bolsonaro ao governador de São Paulo, João Doria Jr., e à obrigatoriedade de vacinação contra o Sars-Cov-2 colocou a disputa política muito à frente do chamado “tempo da ciência”, antecipando a disputa eleitoral de 2022.

Como você acompanhou no BRPolítico, a “guerra da vacina” ganhou novos capítulos após uma reunião em que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu que a pasta compraria 46 milhões de doses da Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e em testagem no Brasil pelo Instituto Butantan. Menos de 24h depois, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o auxiliar e afirmou que o governo “não comprará” a “vacina chinesa de João Doria”.

Apesar de toda a barulheira causada pelo Planalto sobre incluir ou não a Coronavac no Programa Nacional de Imunização – no qual só a vacina de Oxford (do laboratório AstraZeneca) foi incorporada -, o início de vacinação e obrigatoriedade da futura vacina, cientistas ouvidos pelo BRP alertam que o momento atual deveria ser usado pelas autoridades para discutir temas mais urgentes, como a estrutura laboratorial do País, planos de logística e estratégias de informar a população sobre a importância de aderir à futura vacina.

“O cronograma da vacina não se encaixa no cronograma da política. Existe o tempo certo que as vacinas precisam para ser testadas antes de serem liberadas, que não é baseado no uso da vacina como uma arma política”, alerta a epidemiologista Denise Garrett, brasileira que é vice-presidente dos Programas de Epidemiologia Aplicada do Instituto de Vacinas Sabin, em Washington.

Além disso, a briga em torno de 46 milhões de doses de uma vacina que ainda “não existe” é cientificamente injustificada, já que o volume em questão não seria nem mesmo suficiente para imunizar os brasileiros que estão no grupo de risco. Segundo estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), cerca de 86 milhões de brasileiros adultos estão nessa faixa da população.

A microbiologista Natália Pasternak, fundadora do Instituto Questão de Saúde, teme que os conflitos criados sobre temas “irrelevantes” no momento e que a associação de vacinas a políticos possam fazer crescer o movimento antivacina no País.

“Colocar essa dúvida na cabeça das pessoas é a pior coisa que poderia acontecer agora, porque vai despertar uma desconfiança que nunca esteve lá. E o movimento antivacinas, que nunca foi muito presente no Brasil, pode crescer. Isso pode ser um combustível muito perigoso”, considera.

No meio da fase mais acirrada da briga entre Doria e Bolsonaro, a revista Nature, uma das mais prestigiadas do mundo, publicou estudo em que indica que 85,3% dos brasileiros estão dispostos a se vacinar contra o novo coronavírus se “um imunizante comprovadamente seguro e eficaz estiver disponível”. O dado coloca o Brasil em segundo lugar em aceitação de uma vacina, atrás, apenas, da China.

Campanhas informativas

Uma das principais preocupações que as especialistas compartilham diz respeito à falta de campanhas que informem a população da importância de, no futuro, se imunizarem contra o novo coronavírus.

O assunto, elas dizem, deve ser inserido no debate público como um direito, e não como uma ação forçada. “Essa discussão (sobre obrigatoriedade) está totalmente fora do lugar, ela não é para estar sendo feita agora. Porque o ideal é gerar na população uma confiança, de maneira que ela cobre e exercite o direito a ter uma vacina”, aponta Denise.

“A gente nunca precisou obrigar ninguém a se vacinar no Brasil, sempre fizemos boas campanhas publicitárias de vacinação para informar as pessoas sobre a importância e a eficácia das vacinas. Eu não estou vendo essas campanhas sendo feitas agora, que é quando a gente mais precisa delas”, complementa Natália.

O Ministério da Saúde e o governo de São Paulo foram procurados para falar sobre o tema. O retorno, no entanto, veio apenas do governo estadual. Em nota, a gestão afirmou que “somente após a comprovada eficácia e aprovação dos órgãos competentes será possível pensar em investimento de recursos públicos em campanhas de divulgação”.

Historicamente, a elaboração e o investimento para essas peças publicitárias é feito via Programa Nacional de Imunização (PNI), ligado ao Ministério da Saúde.

O que deveria vir antes

Enquanto se politiza a vacina, não se cumprem pré-requisitos básicos para uma vacinação eficiente num país com as dimensões e as complexidades do Brasil. Por exemplo: para poder trabalhar com micro-organismos que representam alto risco no processo de manipulação, como é o caso do SARS-Cov-2, o novo coronavírus, os laboratórios precisam estar classificados no nível 3, o mais alto para instituições de ensino, de biossegurança. No Brasil, “existem alguns poucos” com essa classificação, principalmente ligados às universidades, segundo o virologista Maurício Lacerda Nogueira, que coordena os testes da Coronavac na Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp).

Ele faz o alerta: “É uma infraestrutura deficiente. Principalmente nos órgãos públicos, com exceção da universidade”, diz. E completa: “Vacinar é fácil. Isso a gente faz aqui no Brasil. Mas foram anos e anos do governo federal, do governo estadual, aqui no Brasil, negligenciando esse tipo de estrutura. E agora quer correr, e em cima da hora montar isso? Não dá!”, afirma.

No mês passado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) divulgaram o

Politicagem

de edital de R$ 34 milhões para adequação e implantação de laboratórios e biotérios para o Nível de Biossegurança 3 (NB-3), destinados adaptar a estrutura do país para a pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de vacinas, tratamentos e estudos ligados à covid-19. Foram 18 laboratórios e 14 instituições beneficiadas nas cinco regiões do Brasil. A verba ainda não foi repassada para as instituições, que esperam que isso ocorra ainda este ano.

Para poder ser levado a sério, o debate em torno da vacina depende dos resultados da fase 3 de testagem. É nessa etapa que se avalia eficácia e segurança do imunizante. “Até a gente ter resultado de fase 3, o que ainda não aconteceu, não há nenhum garantia de que essas vacinas todas vão cruzar a reta final”, aponta Denise.

Além disso, é necessária a liberação do produto pela Anvisa. É na soma desses dois fatores que mora a briga que Bolsonaro insiste em estabelecer com Doria. Ambos apostam no desenvolvimento de imunizantes diferentes contra a covid-19. A rixa, que tem a eleição de 2022 como pano de fundo, preocupa os Estados porque pode afetar no futuro cronograma de vacinação.

“Os Estados e municípios querem participar, colocando recursos humanos, a distribuição, a segurança e armazenagem para garantir uma operação em 31 a 50 mil postos de vacinação. É esse apelo que eu faço, que a gente coloque a disputa política de lado e coloque o interesse maior do nosso povo na frente, em primeiro lugar”, disse ao BRP o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que também preside o Consórcio do Nordeste.

Chefes dos Executivos estaduais e secretários de Saúde avaliam a possibilidade, ainda embrionária, de se unirem em um consórcio, para financiar e distribuir a Coronavac, assim que houver a aprovação da Anvisa, caso o presidente Bolsonaro insista em ignorar o imunizante do laboratório chinês Sinovac e do Instituto Butantan.

Na última quarta, Bolsonaro chegou a dizer que, mesmo que a Anvisa libere a Coronavac, o governo não vai comprar doses da vacina. A afirmação criou uma nova ameaça de processo de impeachment contra o chefe do Executivo.

Partidos consideram que seria crime de responsabilidade a não-autorização de compra de uma vacina que se comprove eficaz em meio a uma pandemia.

Para o ex-candidato à Presidência pelo PDT Ciro Gomes, a ciência não deve ficar no meio da briga política. “Neste momento que o mundo inteiro trabalha na busca por uma vacina para salvar vidas, Bolsonaro e Doria dão o pior exemplo, com uma disputa mesquinha. Essa briga, por sinal, chega a ser perigosa, uma vez que só gera mais incerteza e amedronta nossa população.”

Entre 2019 e 2020, houve corte de 7% no orçamento previsto na PLOA para a compra e distribuição de vacinas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O valor foi reduzido em cerca de R$ 400 milhões.

Para o ano que vem, a fatia total prevista para a Saúde no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021 é de R$ 123,8 bilhões já corrigidos pela inflação, o que equivale a cerca de R$ 40 bilhões a menos do que o montante autorizado em 2020, incluindo os créditos extraordinários para enfrentar a crise sanitária.