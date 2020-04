Bolsonaro monta tropa de choque para se blindar contra ‘efeito Moro’

Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça na última sexta-feira acusando Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal. Só o pedido de demissão de um ministro com a popularidade e o protagonismo de Moro já seria razão suficiente para abrir uma crise política fortíssima em qualquer governo. Mas as acusações feitas pelo ex-ministro, que se notabilizou pelo combate à corrupção, foram tão fortes que colocam em risco até mesmo o futuro político de Bolsonaro.

Para tentar reduzir esse dano, Bolsonaro agiu em duas frentes. Na mais usual, mobilizou suas redes de apoio para desqualificarem Moro, carimbado pelos bolsonaristas como “traidor”, “ineficiente” e mentiroso”. Essa ação, na verdade, serve mais para evitar que sua base fiel se desmobilize diante do impacto da turbulenta demissão de Moro. E tem rendido um inesperado debate nas redes, já que o ex-ministro tem rebatido todas as críticas.

A segunda frente é de onde o presidente espera garantir a blindagem política de que seu grupo político tanto necessita. Para substituir Moro, Bolsonaro deve deslocar seu velho aliado, o ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência para a Justiça. Já o almirante Flávio Rocha deve deixar a Secretaria de Assuntos Estratégicos para virar ministro da Secretaria-Geral da Presidência. E para ocupar a direção-geral da Polícia Federal, deve ser escolhido o atual diretor da Abin, Alexandre Ramagem.

Oliveira e Ramagem são bastante próximos de Bolsonaro e seus filhos. O pai de Oliveira foi chefe de gabinete do presidente quando ele era deputado federal. O próprio Jorge chefiou o gabinete de Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Além dessa proximidade, o ministro também foi, recentemente, um dos padrinhos de casamento de Eduardo. Já Ramagem é amigo dos filhos do presidente, especialmente de Carlos Bolsonaro. Como há várias inquéritos em curso que podem levar o Supremo e a PF a investigarem integrantes do grupo bolsonarista, a presença de pessoas tão próximas do presidente nessas posições centrais pode ajudar a fortalecer suas defesas.

‘E daí?’

O presidente nem se incomoda em justificar a provável nomeação de Ramagem. No domingo, resolveu rebater uma postagem no Facebook que reclamava da indicação do delegado por ele ser amigo de seus filhos. “E daí? Antes de conhecer meus filhos, eu conheci Ramagem. Por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem?”, reclamou.

O governo também avança para tentar construir uma proteção no Congresso capaz de barrar um possível pedido de impeachment. As negociações com os dirigentes dos partidos integrantes do Centrão avançaram bastante com Bolsonaro, sepultando de vez o discurso de combate à velha política e ao presidencialismo de coalizão. No melhor estilo do toma lá, dá cá, tem prometido cargos importantes no governo em troca do apoio no Congresso. Já tem ao seu lado integrantes do PTB, PP, Republicanos, MDB e PSD, entre outros.

Claro que contar com o apoio do Centrão é sempre algo incerto. Às vésperas do impeachment de Dilma Rousseff, vários desses partidos ainda integravam seu governo, controlando ministérios, e desembarcaram assim que perceberam que o vento político tinha mudado e que o fim do governo estava próximo. Mas a estratégia pode funcionar a curto prazo, justamente quando o calor da saída de Moro está mais forte.

A questão é que mesmo essas tentativas de blindagem podem ser insuficientes. O que Moro afirmou é muito grande e coloca o presidente sob o risco de ser acusado de crime de responsabilidade pela tentativa de interferência no comando da Polícia Federal e pelo pedido de acesso a relatórios de inteligência. Alem disso, existe a expectativa de que o ex-ministro tenha provas contra Bolsonaro para embasar suas denúncias. Na sexta-feira, ele apresentou ao Jornal Nacional uma troca de mensagens pelo WhatsApp com o presidente, no qual este fala em trocar Maurício Valeixo da direção-geral da PF. Assim, qualquer nova evidência que surja só vai aumentar a pressão sobre Bolsonaro.

Existem mais problemas no horizonte do presidente. O Supremo Tribunal Federal tem duas investigações em curso que podem atingi-lo ou a pessoas de seu grupo, que são os inquéritos que investigam a divulgação de fake news contra autoridades e a organização de atos antidemocráticos. Um terceiro inquérito pode ser aberto nesta segunda por decisão do ministro Celso de Mello que deve deliberar sobre o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para que as denúncias de Moro sejam investigadas. Há também uma penca de pedidos de aberturas de CPIs no Congressos para tratar das acusações feitas por Moro.

Outro complicador para o governo é que as possíveis nomeações para a Justiça e direção-geral da Polícia Federal serão contestadas na Justiça. E existem precedentes que reverteram nomeações para cargos públicos. Dilma quis nomear Lula como ministro da Casa Civil para lhe garantir foro privilegiado e a decisão foi barrada. A mesma coisa aconteceu com a indicação de Cristina Brasil, filha de Roberto Jefferson, para o comando do Ministério do Trabalho e que também foi anulada. Se houver um entendimento da Justiça que essas escolhas representam irregularidades, especialmente pela proximidade das relações, a blindagem política de Bolsonaro sofrerá um grave abalo.