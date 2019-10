Governo prepara ofensiva de 300 dias com matérias econômicas

O oceanógrafo Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico a USP e chefe do Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha da instituição, afirma que a limpeza das praias brasileiras contaminadas pelo óleo desconhecido desde o final de agosto levará anos para ser concluída. Já os manguezais e recifes de corais, décadas. Altamente tóxico, o chamado “musse de chocolate” poderá alterar o DNA das células dos organismos poluídos pela substância, como mostram experimentos feitos pelo instituto com derivados de petróleo. Outro agravante é a contaminação dos chamados rodolitos, que são algas calcárias responsáveis pela sustentação de “praticamente todo o pescado do Nordeste” – o Brasil possuiu o maior banco de rodolitos do mundo. Isso significa que ou os peixes não vão ter o que comer ou terão comida contaminada caso o governo federal não monitore o fundo do mar. Nesta entrevista, Turra fala da ineficiência das boias de contenção e sugere que as manchas sejam “pescadas” por uma espécie de rede de tecido especial. A boa notícia é que o Brasil possui o material, mas a má é que nem Marinha, Ibama ou Petrobrás são treinados para executar o procedimento, diz.

BRP – Qual é a hipótese mais atual para o causador da mancha?

Alexander Turra – A mais provável, considerando o comportamento da mancha, a quantidade encontrada e a ausência de comunicações de socorro de embarcação, tudo indica que seja um navio clandestino transportando óleo, saindo da Venezuela e indo para outro país, com transponder desligado, ou seja, ele não estava sendo rastreado por satélite, e que possivelmente rompia o embargo que foi colocado na Venezuela. Isso é uma questão sensível porque você não pode parar de explorar óleo de uma hora para outra. Você tem que continuar tirando e estocando o material. Só que a capacidade de estocagem da Venezuela é grande, mas está chegando a seu limite. Alguns países estariam ainda fazendo negócios como a Venezuela, como a China e a Rússia. Tudo indica que é uma carga de um navio que foi perdida de forma paulatina ou de uma vez, podendo representar um vazamento em passagem ou um naufrágio.

E com relação à localização dessa embarcação no momento do eventual vazamento?

Tudo indica que isso ocorreu em águas internacionais ao lado da costa brasileira, então fora das águas jurisdicionais brasileiras, no momento em que a corrente equatorial sul ainda não estava bifurcada na corrente do Brasil que desce para o Sudeste, na corrente norte do Brasil, que vai para o Maranhão. Isso explica o comportamento do óleo se bifurcar e ter dois ramos indo para essas regiões. É uma quantidade de óleo que equivale a uma carga, não a um tonelzinho que vazou. Essa distância foi estimada por um estudo feito pelo Instituto Oceanográfico da USP e pelo Inpe, que estimou aproximadamente 400 quilômetros da costa do Brasil.

Até onde vai a fronteira marítima brasileira?

Naquela região é de 200 milhas náuticas, que dariam quase 370 km. Era um navio passando no limite da área.

Qual é o impacto dessa mancha nas negociações hoje feitas pelo Brasil para expandir sua fronteira marítima?

Até onde posso imaginar, esse incidente não foi causado pelo Brasil, a princípio ocorreu em águas internacionais, então isso não vai afetar as negociações do Brasil em relação à expansão da plataforma continental. Mas a forma como o Brasil está lidando com a situação, que é uma das críticas que eu faço, com a demora em agir, com a falta de capacidade de pronta resposta, em função de uma serie de movimentos no Ministério do Meio Ambiente, especialmente, que foram resultado de uma serie de ações do governo federal, como revogação de conselhos e a própria postura do ministro (Ricardo Salles) que foi relatada por funcionários do órgão por meio da sua associação, isso indica que não tem diálogo com as equipes técnicas, que estão desmobilizadas. Li hoje que depois de 36 dias do incidente, foi colocado um diretor novo do setor de emergências no Ministério do Meio Ambiente que não tinha sido nomeado durante 6 meses. Então o ministério não estava preparado e não estava fazendo um resgate histórico de todos os preparativos para poder liderar essa ação. Somado a isso, o ministro no maior incidente de poluição marinha do país, vai numa comitiva para o exterior e passa duas semanas. A mensagem que isso passa para o voluntário, para o analista do Ibama, para o recruta militar, que esta lá na ponta se intoxicando com o óleo, é muito ruim, é de uma liderança que não está comprometida com a questão.

Se o Plano Nacional de Contingenciamento tivesse sido acionado antes de sua oficialização, no dia 11 de outubro, o impacto do desastre seria outro?

Sem dúvida. Eu recebi um material da decisão de uma juíza em função de uma ação civil pública impetrada por todos os Estados do Nordeste acusando o Ministério do Meio Ambiente de omissão e improbidade administrativa. A pasta rebate com muitas informações vagas, muitas delas sem data, dizendo que tomou atitudes. A primeira reunião oficial que ocorreu na agenda do ministro sobre essa questão, por exemplo, foi 39 dias após a primeira mancha de óleo surgir. Isso denota que não existe prioridade. E a falta de clareza, de transparência em tratar a questão, não só lançando um PDF solto no site, não resolve. Você tem que ter um comitê de crise, atualizando as informações de forma oficial, transparente, sem sigilo, porque a investigação está sendo feita sob sigilo, como se tivesse alguma coisa para se esconder. Tudo isso leva a população a sentir que tem uma questão muito séria por trás disso, que pode estar escondendo uma inaptidão ou falta de conhecimento do assunto.

Enquanto presidente em exercício, o general Hamilton Mourão apontou falhas de comunicação.

Eu vejo que não se tem muita informação. Nesses casos, a reação quanto antes é essencial. O imediatismo é fundamental. Quanto antes você identifica a mancha, o deslocamento dela, você pode proteger algumas áreas sensíveis. Recentemente teve a notícia de que a mancha estaria chegando no banco de Abrolhos (BA). As pessoas daquela região estão fazendo a coisa certa, que são os sobrevoos. Em água de mar aberto, você consegue ver a baleia um pouco abaixo da água, então você consegue ver o óleo também. O problema é que essas manchas estão derivando na subsuperfície. Então, as barreiras de contenção de óleo não pegam isso.

Qual material seria necessário?

Como são manchas não muito grandes, mas muito densas, uma rede, uma malha muito fina, por exemplo, para fazer um ensacamento, como se fosse pescá-las. É um procedimento nada trivial.

Essas redes existem no Brasil?

Sim, só que as pessoas não são treinadas para fazer isso, nem na Marinha, nem no Ibama, nem na Petrobrás.

Por que as manchas não boiam?

No primeiro momento, o óleo quando chega na água, ele dispersa, formando um grande espelho ou uma grande mancha na superfície. Essa mancha é um coquetel de compostos muito variados, tanto é que quando você refina sai diesel, querosene, gasolina e piche, ou seja, produtos pesados e leves em termos de peso molecular. Os leves são voláteis e vão para a atmosfera. Dependendo do tipo de óleo que você tem, de 40 até 60% da quantidade de óleo vão para a atmosfera. Isso que estamos vendo chegar é uma parte pequena do que foi perdido no mar. A outra parte, que acaba se soltando dessa mancha inicial, ela forma gotículas que se juntam com sedimentos em suspensão e vão formando os chamados grumos, que vão para o fundo, formando o que se chama de bolas de piche. E esse fundo vai sendo impactado por essas bolas.

De que forma?

É importante ressaltar que o óleo é extremamente tóxico, e aí uma parte fica na superfície e nela vai tomando influência de onda, de vento, como se estivéssemos batendo clara em neve. Daí forma essa substância, que até recebe um nome engraçado, que é ‘musse de chocolate’. Esse musse pode ter densidade variável. E se a densidade for um pouco abaixo da água, ele não fica na superfície, ele vai ficar na subsuperfície. Esse óleo, onde ele estiver, seja na superfície ou na subsuperfície, é muito tóxico para nós, imagina para uma microalga que só tem uma célula. Ele tem um efeito que chamamos agudo, que leva à morte imediata, como a das tartarugas e de milhões de células de alga. Outros organismos estão sendo contaminados de forma crônica, ou seja, essa contaminação está fazendo parte do corpo deles, e isso vai fazer com que a saúde dele seja comprometida.

O que ocorre a partir daí?

Temos experimentos que são feitos aqui no Instituto Oceanográfico (da USP) que mostram que derivados de petróleo causam alteração no DNA das células. E com isso você tem organismos que vão perdendo a capacidade de funcionar. E esses compostos são passados de organismo para organismo ao longo da cadeia alimentar. Isso vai gerar um fenômeno que vai desembocar em nós de novo.

Quanto tempo levará esse processo de limpeza do mar e praias? Décadas?

Quando você limpa uma praia, a própria capacidade de depuração do oceano, quando você tem uma hidrodinâmica grande, com ondas que retrabalham esse material, pode ser mais rápido. Eu estou falando de anos. Agora se você tem isso onde a hidrodinâmica é baixa e a complexidade é grande, como um manguezal ou recife de corais, pode demorar décadas. Isso tem que ser monitorado. O Ministério da Saúde está falando das medidas que vai ter que tomar para monitorar a qualidade dos organismos, a qualidade dos pescados e da qualidade do próprio ser humano.

Por que as boias não têm sido eficazes?

Porque o óleo está derivando, em princípio, debaixo d’água. Tem que ser utilizado um mecanismo para identificar primeiro essas manchas, o que não é tão simples, mas é possível, com tecnologias à disposição, inclusive sobrevoos que permitem esse tipo de visualização, mas seria possível utilizar diferentes tipos de sensores de satélites que olham debaixo d’água. Já tem aplicações desse tipo para identificação de óleo. Eu acabei de fazer uma revisão sobre isso, por exemplo. Há métodos acústicos que são usados debaixo da água também. Então tem métodos que podem ser aplicados e provavelmente a Marinha deve estar usando-os, eu creio, a gente não sabe. Após identificar essa mancha na subsuperfície, é preciso de inovação para arrumar uma forma de contê-la com um ensacamento, uma malha, uma rede de pesca muito fechada, por exemplo, para fazer a contenção, uma vez que o óleo tem densidade grande. E daí trazer para a superfície e buscar outros mecanismos tradicionais, de sucção, de retirada do óleo do mar, que são usados em manchas na superfície. Acredito que essa seja a melhor estratégia para conseguir combater esse tipo de mancha.

Várias tartarugas morreram. Quais outros fenômenos da fauna e flora marinhas devem ser observados a partir da contaminação?

Tem um fenômeno importante. O Brasil tem o maior banco de rodolitos do mundo. São algas calcárias vermelhas que formam estruturas, como batatas, no fundo do mar. Do norte do Rio até o Nordeste, tem muitas, é uma região de altíssima produtividade que dá sustentação para praticamente tudo que se pesca no Nordeste. Essa é uma região que pode ser afetada pelas bolas de piche e precisam ser monitoradas. Há um risco muito grande que corremos. Esse fenômeno precisa ser

destacado.

Como se limpa esse óleo, com alguma substância química?

O mangue é limpo basicamente com bactérias, que degradam o óleo. No recife de corais, isso fica complicado porque você joga o material e a água leva embora. No mar, normalmente o que se faz quando tem uma mancha, é jogar dispersante, só que o dispersante só joga a sujeira para debaixo do tapete.

E a limpeza dos rodolitos?

Só o tempo.

Quanto tempo?

As bolas de piche duram décadas.

Duas, três, quatro décadas?

Por aí. Mais de uma década, seguramente. Essas bolas de piche são duradouras, como se fossem pedra. A preocupação é quanto tempo elas vão ficar no mar e quanto tempo elas vão ficar contaminando os organismos no mar. Quanto mais profunda a região, mais tempo ela permanece porque as correntes não vão levá-la para a praia, por exemplo. Mas elas aparecem nas praias.

Os peixes conseguem fugir dessa substância?

Nós temos dois tipos de organismos no mar: os que se movem e os que não se movem. Os peixes percebem e se deslocam, mas boa parte da fauna marinha não se

move, como estrelas do mar ou caranguejos, que não conseguem fugir. Daí o impacto é diferenciado, enquanto o peixe foge. Porém, os peixes vão comer essa comida. A situação é: ou não vai ter comida ou a comida vai estar contaminada.

Como se investiga um caso desse?

Isso vai ser que ser feito numa arbitragem internacional, se for descoberto o causador. Mas é diferente do caso da Espanha (onde um petroleiro afundou com 70 mil toneladas de petróleo em 2002. A investigação durou nove anos), por exemplo, em que tinha um navio, tinha um armador, tinha um seguro, tinha CNPJ. Nesse daí, nem o navio tem. A questão da imputação de culpa e internalização desses custos por um poluidor pagador vai ser um processo muito moroso, e isso muito provavelmente não vai ser internalizado. Mas isso também não é desculpa para o Brasil não enviar todos os esforços necessários para minimizar os impactos, seja isso causado por A, B ou C.

Qual é a instituição internacional encarregada?

A gente tem a Lei do Mar da ONU, que foi colocada em prática em 1984. Ela discute questões como solicitação de expansão territorial marítima, como o Brasil agora está solicitando, ou que queiram explorar águas profundas. Isso está ligado a essa autoridade internacional ligada à Lei do Mar das Nações Unidas. / Alexandra Martins