Auxílio vira trunfo para Bolsonaro, mas prorrogação gera impasse

O governo está pagando este mês a última das três parcelas do auxílio emergencial criado para socorrer pessoas afetadas diretamente pelo impacto do coronavírus na economia. Aceito a muito contragosto pela equipe econômica na época de sua criação, em vez de acabar, o benefício será prorrogado e está se transformando num importante trunfo político para Jair Bolsonaro. Num momento em que perde popularidade entre seus principais eleitores, oriundos das classes A e B, o presidente passou a receber apoio, nas pesquisas, das classes mais baixas. Essas, são, justamente, as maiores favorecidas com o pagamento do auxílio. Daí, o interesse cada vez maior do presidente pela medida.

A situação inesperada transformou um programa que nasceu para ser apenas provisório num desafio para governo e Congresso. Ao mesmo tempo em que vai fortalecendo politicamente Bolsonaro, o preço disso para as contas públicas poderá ser elevado demais. Só que a discussão ganhou tanto corpo que passou a tratar também de uma completa reformulação do Bolsa Família, que deve virar o Renda Brasil e vai reunir vários dos atuais programas sociais do governo.

Assim, além de trazer apoio imediato, a construção de um programa ainda mais amplo de renda básica universal ainda serve para tomar dos partidos de esquerda uma de suas bandeiras políticas mais tradicionais. Sem conseguir organizer e muito menos unificar sua oposição à Bolsonaro, partidos como o PT vão assistindo o governo tomar conta de uma agenda social que sempre foi Central no discurso da esquerda.

Mas, naturalmente, a consolidação de um programa desse tipo não é tão simples assim. Para o Congresso, que também já vem discutindo o tema, o desafio é aprovar um programa de alcance social, sem comprometer as finanças do País e, no caso dos opositores de Bolsonaro, correndo o risco de alavancá-lo politicamente. Mesmo com essa perspectiva no cenário, boa parte parlamentares acha que o programa deve ser prorrogado por pelo menos mais dois meses, sem que seu valor de R$ 600 seja reduzido.

“A gente sempre faz a pergunta de quanto custará ao País a renovação deste benefício. Mas o questionamento tem de ser outro: quanto custará a não renovação para milhões de brasileiros que, da noite para o dia, ficaram sem renda e continuarão sem renda nos próximos meses? Esse é o desafio. Escolher prioridades. Será essa uma prioridade? Acredito que sim”, afirma o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

O deputado reconhece que um programa desse impacto tem um custo complicado para as contas públicas. Os três meses de pagamento, até agora, já custaram cerca de R$ 152 bilhões. Mas Maia avalia que não há alternativa.

“Quando me perguntam de onde a União vai tirar recursos para prorrogar o auxílio emergencial, digo que do mesmo lugar de onde saíram os três meses já aprovados: da emenda constitucional da guerra e, certamente, do endividamento público. Não tem outro caminho. É assim no Brasil e em outros países do mundo, como Alemanha, Itália e Estados Unidos. Se o faturamento das empresas desmoronou e a arrecadação de Estados e municípios caiu, só o governo brasileiro pode emitir dívida”, justifica.

Outros deputados, como o líder do Podemos, Léo Moraes (RO), propõe que os recursos para bancar essas despesas venham dos fundos públicos constitucionais, além da redução de salários da administração pública. “Se somarmos a redução salarial com os R$ 220 bilhões que estão nos fundos públicos, teremos capacidade para manter os R$ 600 do auxílio emergencial enquanto for necessário manter o isolamento para salvar vidas”, diz.

Renda básica

Outra ala, cada vez mais forte, defende que o socorro valha pelo resto do ano e sem diminuição. Além disso, a ideia é estabelecer um programa de renda básica definitivo, a partir do ano que vem. O deputado João Campos (PSB-PE) apresentou projeto estendendo os R$ 600 até o fim do ano. Mas admite que essa é a primeira fase do movimento que reúne uma frente com outros 45 parlamentares, de nove partidos, em torno da campanha Renda Básica que Queremos.

“Para 2020, essa é a solução temporária e que cabe no planejamento do governo porque se insere no Orçamento de Guerra, atendendo ao período atípico da pandemia da Covid-19. De forma permanente, vamos traçar as discussões sobre a renda básica na Frente”, afirma.

Quem paga

Como os cofres públicos não são um saco sem fundo, a equipe econômica quebra a cabeça para resolver o desafio. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que nunca demonstrou ser fã da medida, topa que o auxilio valha por mais três meses, mas com parcelas mais baixas: R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Só que essa fórmula não agrada os parlamentares e nem mesmo ao próprio presidente.

Por causa disso, a equipe econômica quer fazer dessa discussão a largada para a reformulação dos programas sociais e colocar de pé o Renda Brasil, no lugar do Bolsa Família. Politicamente, também pode ser interessante para Bolsonaro já que o programa passaria a ser uma marca social de seu governo e substituindo o Bolsa Família, que ficou associado aos governos petistas.

Além disso, ele poderá ser até mais encorpado do que o atual programa se der certo a movimentação do governo para incorporar a ele outros benefícios, como abono salarial, seguro-defeso, farmácia popular, além de desonerações da cesta básica. A discussão com o Congresso sobre o tema será gigantesca e temperada pela briga política, mostrando que a disputa pela agenda social entrou definitivamente no radar do governo Bolsonaro.