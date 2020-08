Maia procura candidato que segure governo e fale com a oposição

Rodrigo Maia resolveu dar as cartas da própria sucessão e voltou a se contrapor em público aos projetos do governo Jair Bolsonaro, com ênfase nos que vêm da pasta de Paulo Guedes. A nova exposição do presidente da Câmara, que estará nesta segunda-feira no centro do Roda Viva, vem depois de um período de recolhimento, em que analisou o tabuleiro, aguardou decantar a aproximação de Bolsonaro com os partidos do Centrão, que antes gravitavam em torno de si, e achou as brechas para o contra-ataque.

E ele foi deflagrado na segunda-feira passada, com o anúncio de um fato aparentemente trivial, mas de alto valor simbólico e estratégico: juntamente com o MDB, tirou seu partido, o DEM, do blocão que antes compunham com outros partidos do Centrão. Assim, a influência do PP fica reduzida e a margem para Bolsonaro conseguir a ainda sonhada, mas não obtida, maioria na Casa, comprometida.

Apesar das declarações oficiais tirando do centro dos debates a sucessão de Maia na presidência da Câmara, o tema é assunto prioritário entre os deputados. E, com o movimento da semana passada, a busca pela “rainha” que será escolhida por Maia para lhe representar começa a ganhar contornos mais claros.



Nenhum nome será colocado oficialmente no momento. Mas o perfil do futuro candidato já está bem estabelecido na cabeça de aliados e do próprio Maia. Com a possibilidade de reeleição praticamente descartada, a ideia é buscar alguém que, de forma semelhante ao atual presidente, tenha “equilíbrio no diálogo e serenidade na tomada de decisões”. Ou, traduzindo em miúdos, que possua uma agenda semelhante, com capacidade para domar as investidas do governo e que, ao mesmo tempo, tenha espaço para conversar com a oposição.



“Ainda não se fala em nomes, mas um deputado com equilíbrio e serenidade é o ideal. Tanto na tomada de decisões, quanto no diálogo com o governo e com a oposição. De forma parecida com o que o Rodrigo tem conduzido a Casa hoje”, afirmou o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB).



Esse cenário, no qual o candidato de Maia funciona como fiel da balança, ainda é aposta para trazer o governo para uma pacificação. Caso o Planalto insista em apoiar um nome do Centrão, como Arthur Lira (PP-AL), isso faria com que o nome apoiado pelos partidos que se alinham entorno do atual presidente da Câmara abrisse concessões à esquerda e menos com Jair Bolsonaro.



Hoje, as apostas sobre escolhido se concentram em Baleia Rossi. O atual presidente e líder do MDB na Casa reuniria todas essas características. Ainda teria outras vantagens importantes ante nomes do Centrão. Ao contrário de Lira, o emedebista não é réu na Lava Jato. De quebra, Rossi é o autor da PEC 45, que trata da reforma tributária e que deve ser base para o texto final com chances ser votado pela Câmara no começo do mandato do próximo presidente — e que é defendido com unhas e dentes por Maia ante o arremedo de reforma enviado por Guedes.



Corre por fora ainda o nome de Marcelo Ramos (PL-AM). O deputado pertence a um partido do “Centrão do Lira”, mas é aliado de Maia. Foi o capitão da reforma da Previdência, presidindo a comissão especial da PEC. Hoje, comanda a comissão que discute a prisão em segunda instância, uma das propostas que deve entrar na pauta assim que possível. Seu cacife aumenta por ser crítico ao governo. E já foi membro do PC do B, tendo abertura para discutir pautas com partidos de oposição. Entretanto, tem pouco apoio para alçar voos maiores em um primeiro mandato no Parlamento.



Do outro lado do tabuleiro, entretanto, o time de Arthur Lira parece estar cada vez mais dividido. O líder do PP é apontado como possível sucessor de Maia desde que democrata venceu a última eleição, no começo de 2019. Até a aproximação com o governo, PP e DEM estavam no mesmo lado, integrando o Centrão e votando em bloco.



O movimento de saída de DEM e MDB na última semana concretizou a cisão. A motivação “oficial” foi a votação do Fundeb, quando Lira, no papel de líder do “blocão”, tentou, a contragosto de democratas e emedebistas, tirar a PEC de pauta, atendendo pedido do governo. Mas a insatisfação vem de mais tempo. As siglas, que não entraram na troca de cargos com o governo, há tempos faziam questão de afirmar que não eram base de Bolsonaro, apesar de apoiarem boa parte da agenda econômica do Palácio do Planalto.



O “blocão” foi montado para a formação da Comissão Mista de Orçamento no ano passado e garantiu aos partidos uma fatia considerável de cadeiras para seus parlamentares na discussão sobre o orçamento. Lira tentou vender que a movimentação foi normal. Algo já esperado. Apesar de o afastamento não ter consequência em si, foi recheado de significados, ainda mais para as pretensões do progressista para presidência da Câmara.



Agora, além de ver as duas siglas se afastarem, o Centrão vê uma indefinição. Além de Lira, o atual líder da Maioria, Aguinaldo Ribeiro, do mesmo partido, também gostaria de estar na disputa. E teria vantagem de ser um nome mais próximo de Maia.



Além disso, Marcos Pereira, atual vice-presidente da Casa e presidente do Republicanos (antigo PRB) tenta se viabilizar. Pereira está entre os políticos que se aproximaram de Bolsonaro. Na última semana, esteve com alguns membros da bancada evangélica e colocou seu nome como possível candidato. Destacou que, comparado com Maia, teria uma agenda “menos liberal” nos costumes, mas igualmente comprometido com reformas econômicas.



Com o grupo sem um nome central para disputa da presidência da Câmara, a vida de Rodrigo Maia é facilitada. O democrata tem seis meses para convencer partido por partido da inviabilidade de uma empreitada solitária.



Na última eleição de Maia, Lira também tentou ser candidato ao cargo. Acabou tendo de obedecer ao maior cacique do PP, o senador Ciro Nogueira, a abandonar o pleito e negociar com então candidato do DEM. Mesmo próximo de Bolsonaro, é improvável que o Centrão entre em uma disputa sem força suficiente para vencer e acabe ficando de fora da distribuição de posições na mesa e em comissões. Por enquanto, Maia deu um xeque em Lira.

2022 na mira

A escolha do nome para sucedê-lo passará também por um detalhado planejamento do futuro político de Maia. Assusta o presidente da Câmara o número de ex-inquilinos de sua cadeira que enfrentaram ou problemas com a Justiça ou o ostracismo político depois de voltar à planície. Maia teme ser alvo de devassa por parte da Polícia Federal, devido a seus embates com Bolsonaro nesses quase dois anos de convivência.

O futuro desenhado por ele inclui ter papel de destaque na construção de um caminho do chamado Centro democrático na sucessão de 2020. O DEM ganhou musculatura no último período, graças não apenas à sua longeva gestão na Câmara quanto ao relevo de algumas figuras como Luiz Mandetta, que sonha com uma precipitada candidatura ao Planalto.

Maia quer ir com mais calma. Afinado com nomes como o presidente da sigla, ACM Neto, e o ex-ministro Mendonça Filho, além do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, sabe que pode ser mais conveniente atrelar o destino do Democratas ao de algum candidato mais capaz de construir uma aliança ampla para enfrentar Bolsonaro. E quer ser o grande fiador de um acordo para isso, que começará a construir quando passar o cargo a um sucesso. Para isso, precisa vencer. / Gustavo Zucchi e Vera Magalhães