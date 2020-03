Cada vez mais isolado, Bolsonaro se agarra a discurso pró-economia

Desgaste

Cada vez mais desgastado, Jair Bolsonaro decidiu abraçar o discurso de defesa da economia para tentar obter apoio de setores do empresariado e do mercado financeiro, além de seu público nas redes sociais. A estratégia, no entanto, tem feito com que ele aumente seu isolamento em relação a outros líderes mundiais, a governadores e prefeitos, ao Congresso, à Justiça, que tem derrubado medidas suas em série, e a setores mais amplos da sociedade, que têm intensificado os protestos na forma de panelaços diários.

A cada vez mais Bolsonaro se aconselha com os filhos e com o chamado “gabinete do ódio”, deixando de ouvir, inclusive, os conselhos dos generais do governo e de ministros técnicos.

Com suas falas negacionistas a respeito do coronavírus, o presidente viu os governadores e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assumirem o protagonismo do combate com ações baseadas nas orientações de autoridades médicas e científicas e nas experiências de outros países. Para tentar não ficar falando sozinho e acabar de derreter politicamente, Bolsonaro passou a pregar a redução das medidas de isolamento como forma de impedir um suposto colapso econômico.

A controvertida estratégia mostra mais uma vez que o presidente tenta se sustentar de pé na base do método tentativa e erro diante do que poderá ser a maior calamidade do século. Desde o início do problema, Bolsonaro minimizou o impacto que o coronavírus poderia ter no Brasil. Em muitas dessas ocasiões, fez falas desrespeitosas, chamando o vírus de “gripezinha” e “resfriadinho”, de “histeria alimentada pela grande mídia” e de “fantasia”, ignorando todas as vítimas que a doença foi acumulando pelo mundo até chegar no Brasil. Ao dizer que pessoas vão morrer e “paciência” acrescentou ainda uma enorme falta de empatia com as famílias das pessoas atingidas.

Um dos fatos mais estranhos nesses processo negacionista é que Bolsonaro viu de perto o elevado grau de contágio da doença, já que pelo menos 15 integrantes de sua equipe contraíram o coronavírus, incluindo os ministros Augusto Heleno (GSI) e Bento Albuquerque (Minas e Energia). Além disso, ele próprio é suspeito de ter pego a doença e esconder o fato. O presidente se submeteu a mais de um exame e afirmou ter testado negativo. Mas se nega a mostrar os testes que comprovariam sua fala.

Ou seja, o presidente já poderia perfeitamente ter percebido a gravidade e mudado o discurso para uma tentativa de redução de danos. Não só não o fez, como num pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, acirrou ainda mais os ânimos adotando a linha de “O Brasil não pode parar”, onde defendeu que o isolamento seja restrito às pessoas mais velhas e aos grupos de risco para proteger a economia. Essa fala, como de costume, foi temperada com ataques gratuitos à mídia e aos governadores e prefeitos defensores do isolamento completo. Sobrou pancada até mesmo para o doutor Dráuzio Varela, criticado sem ter o nome citado.

Pressionado por empresários que o apoiam, Bolsonaro adotou essa linha de defender o afrouxamento dos controles para favorecer a economia numa estratégia na contramão do que acontecia no restante do planeta. A mesma ideia prevaleceu em Milão, na Itália, no início da chegada da doença na cidade. Um mês depois, o prefeito de Milão veio a público reconhecer seu erro, depois de mais de 4 mil vítimas fatais.

Além da pressão dos empresários, Bolsonaro também quis emular o comportamento de Donald Trump, outro que minimizou o poder de fogo do coronavírus e vê, agora, os Estados Unidos assumirem a liderança no número de casos da doença em todo o mundo.

Com o desastre iminente, Trump passou a mudar de atitude. No fim de semana, o presidente norte-americano ampliou a quarentena no País até o fim de abril, desistindo de vez da bravata que lançara de que gostaria de ver os Estados Unidos funcionando plenamente até a Páscoa. O presidente dos EUA também lançou mão de um decreto da época da Guerra da Coreia para obrigar empresas pesadas, como as montadoras de veículos, a direcionarem suas plantas para produzir ventiladores para respiradores pulmonares, dada a carência desses equipamentos na rede hospitalar do País.

Os filhos de Bolsonaro foram os grandes incentivadores do discurso antiquarentena e da estratégia de Bolsonaro de rumar para o confronto, seguindo a cantilena de Olavo de Carvalho, que chegou a negar que alguém tivesse morrido de coronavírus no mundo. Uma bobagem tão alucinada que essa sua fala foi até retirada das redes sociais por ser considerada prejudicial ao combate da doença. O mesmo aconteceu com Flávio Bolsonaro, Ricardo Salles e, neste domingo, com o próprio Bolsonaro, que teve dois posts apagados pelo Twitter por irem frontalmente contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde.

No caso específico do coronavírus, Bolsonaro tem cometido erros crassos e deve pagar politicamente por isso, especialmente por passar a mensagem de que coloca a saúde das pessoas em segundo plano. Mas a opção de tentar angariar o apoio de empresários temerosos de uma quebradeira e de trabalhadores receosos de perderem o emprego foi sua escolha — e pode se revelar uma opção quase suicida. Mas o presidente fez uma aposta de que, a essa altura, era o único caminho político que lhe restava.

É importante entender que Bolsonaro já brigou ou entrou em choque com uma impressionante quantidade de lideranças expressivas. Trombou com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal, com a Justiça Eleitoral, com antigos aliados, com a imprensa, com o PSL (partido pelo qual se elegeu), com governadores e prefeitos, com a oposição, com o Centrão, com Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre, com Sérgio Moro, com Mandetta, com o vice-presidente Hamilton Mourão, entre tantos outros.

Com tanta beligerância, parece pouco provável que Bolsonaro tenha a capacidade de reconstruir essas pontes políticas. Pelo contrário, é mais fácil encontrar alguém defendendo seu impeachment do que uma aproximação. Por isso, a estratégia da defesa da economia faz uma aposta de que, se a crise piorar, ele poderá argumentar que tentou defender empresas e empregos, mas não foi ouvido. Hoje, até mesmo aliados do presidente acham que o movimento pode ter sido um erro. Segundo um político próximo do presidente avalia, a defesa da economia é um acerto, mas que deveria ter sido feita com outra calibragem de discurso, onde a saúde das pessoas não parecesse estar num plano inferior.

Liberalismo de férias

A despeito do discurso destemperado do presidente, a equipe econômica passou a planejar medidas de socorro. Mas um problema adicional é que o perfil da equipe econômica é de liberais. Ou seja, técnicos defensores da menor intervenção possível do Estado. Assim, numa situação oposta como a atual, o repertório de ideias parece ser bem menor.

E isso explica a edição de uma medida provisória que incluía a possibilidade de empregadores suspenderem o pagamento de salários por quatro meses sem qualquer garantia de alguma compensação para os trabalhadores durante esse período. A ideia foi tão bombardeada que durou apenas uma manhã, com Bolsonaro sendo obrigado a retirar este artigo do texto.

A essa falta de habilidade, se juntou a lentidão na concretização das medidas de ajuda. O Congresso precisou empurrar o governo para que as propostas deixassem o papel de uma vez. Mas, de qualquer jeito, com esses primeiros projetos de socorro aos empresários e aos trabalhadores, Bolsonaro reforçou seu discurso no qual o governo se preocupava em auxiliar a economia.

A oposição, claro, aproveitou o momento para cair de pau no liberalismo que vinha sendo praticado pelo governo federal e precisou ser quebrado para amenizar o impacto do coronavírus na economia. Como Bolsonaro só abraçou essa linha por causa do ministro da Economia, Paulo Guedes, teve zero problemas em falar sobre a atuação do Estado como uma coisa positiva.

O comportamento do presidente obrigou seus aliados mais fiéis a verdadeiros contorcionismos no discurso para se adaptar à mudança de linha. Com as férias forçadas do liberalismo, os bolsonaristas se viram como podem para não perder o debate ideológico com os adversários.

“Proteger agora a população brasileira sem medir esforços não é admitir a eficácia de qualquer tese esquerdista. São ajudas temporárias, porque somos responsáveis e não ambíguos como a esquerda, que se traiu roubando o País, promiscuindo-se com parcela criminosa de empresários que antes criticava”, afirmou o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), tentando alinhar sua fala.

Nesse ponto, é importante que seja dito, não é o momento de se discutir se o melhor modelo para o Estado é o que intervém mais, mais ou menos ou nada. Trata-se de uma calamidade pública de alcance global. Então, não há vencedores, nem vencidos no discurso. Mas se o governo não tivesse tanta dificuldade para assumir, de fato, o papel de líder das ações de combate ao coronavírus e de contenção do seu reflexo sobre a economia, essa discussão ideológica nasceria morta e haveria menos desperdício de tempo no combate à doença. E, certamente, Bolsonaro não estaria enfrentando tanta dificuldade política quanto agora.

E Paulo Guedes? Passou a semana em que o governo abriu os cofres fora de Brasília, isolado no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, gravou um vídeo tentando assumir o protagonismo por uma linha de ação que foi, bem antes do Ministério da Economia, defendida por economistas keynesianos, como Monica De Bolle, ou liberais progressistas, como o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga.

Não está descartada a possibilidade de o governo federal ter de anunciar novas medidas de socorro a setores da economia. O Ministério da Economia também vem sendo instado a estudar medidas que atinjam os mais ricos e os funcionários públicos de alto salário, duas possibilidades que Guedes refutou no último sábado, quando participou por mais de uma hora e meia de uma live com analistas e sócios da XP Investimentos.