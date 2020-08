Partidos começam a definir candidatos para ‘eleição da pandemia’

Calendário eleitoral

A partir desta segunda-feira, 31, os partidos já podem realizar convenções para definir seus candidatos nas eleições municipais. Esse prazo vai até o dia 16 de setembro numa eleição marcada pelas dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. O risco de contaminação deverá fazer com que as campanhas saiam das ruas e se tornem, predominantemente, virtuais, com uso maciço das redes sociais e do disparo de mensagens.

Uma outra aposta é que, sem rua, o tempo de propaganda na televisão e no rádio voltará a ganhar mais força. Nas eleições nacionais passadas, a campanha presidencial de Jair Bolsonaro liquidou o dogma existente que estabelecia que o candidato que tivesse o maior tempo de propaganda na tevê e no rádio dificilmente perderia. Com tempo ínfimo na propaganda eleitoral, Bolsonaro provou que as redes sociais e o disparo de mensagens poderiam compensar com sobras a falta de tempo no rádio e na tevê.

O problema é que o truque usado por Bolsonaro ficou manjado e todos os políticos passaram a investir nesse tempo de ação. Por isso, ter bons minutos de televisão e de rádio poderá contribuir favoravelmente.

“Essa vai ser uma eleição atípica, isso é evidente”, diz o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. “Com a televisão e o rádio retomando um papel muito importante. Porque vínhamos, a cada eleição, vendo o rádio e a tevê perdendo espaço para as redes sociais. Agora, é evidente que rádio e tevê recuperaram essa importância porque as pessoas estão mais em casa, vão assistir mais, vão ter mais tempo. Sem tirar a importância das redes sociais”, avalia o ex-prefeito de São Paulo.

Kassab acredita, porém, que as campanhas se tornarão mais baratas, justamente por se tornarem mais virtuais. “Essa é outra conclusão importante: as campanhas ficaram bem mais baratas. A própria legislação eleitoral hoje já é muito proibitiva, comparando-se com eleições anteriores. Não tem brinde, não tem placa, não tem camiseta, não tem show. E agora, com as restrições da pandemia, você traz como consequência um maior barateamento ainda das campanhas”, diz.

Para ele, os temas locais ainda prevalecerão nas principais discussões da campanha eleitoral em detrimento das discussões nacionais. “A eleição municipal é mais local. O que prevalece nos debates, nas demandas, nas propostas, são as questões locais. Vinculadas à gestão, aos problemas da cidade. A apresentação de soluções. Na eleição de prefeito, em geral, quem nacionaliza a campanha quebra a cara. As pessoas querem saber sobre a poda da árvore, o buraco na rua, do que você vai fazer para a Saúde, para a Educação”, avalia. Mas ele admite que uma exceção será a discussão sobre a pandemia. “Certamente, será um tema central na campanha. Vai ser muito forte. Só se fala nisso”, reconhece.

Negociações em curso

Se o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral já liberou a homologação das candidaturas, a maioria delas deve esperar mais tempo até a conclusão das negociações políticas em torno de alianças políticas. Até porque, com o adiamento das eleições de outubro para novembro, muitas articulações acabaram sendo suspensas.

Mas é, sem dúvida, uma eleição completamente diferente da disputa municipal de 2016. Além do peso causado pela pandemia do coronavírus, o cenário político nacional é completamente diferente do que havia quatro anos atrás. Na eleição passada, o Brasil passava pela turbulência causada pelo processo de impeachment de Dilma Rousseff. Esse fato, somado aos efeitos dos escândalos revelados pela Lava Jato contra integrantes do PT causaram um grande prejuízo eleitoral para o partido. Esse antipetismo foi o protagonista da eleição.

Só que esse quadro mudou. Em 2016, o PT ainda tinha posições estratégicas para defender, como a Prefeitura de São Paulo, onde Fernando Haddad tentou a reeleição. O desgaste petista já era tão alto que o tucano João Doria (PSDB) capitalizou eleitoralmente esse desgaste e se elegeu prefeito ainda no primeiro turno.

Nesse período de tempo, o PT perdeu força política e, no momento, não aparece com destaque em eleições estratégicas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Seu principal rival do passado, o PSDB, também diminuiu de tamanho, sendo trocado pelos eleitores que viram o discurso de Jair Bolsonaro ser mais duro e capaz de atrair outros apoiadores. Sem os velhos PT e PSDB, a eleição deve reunir muitos candidatos bolsonaristas ou, pelo menos simpáticos ao seu governo de um lado e uma grande fragmentação de grupos políticos de centro, centro-esquerda e esquerda do outro.

Fator Bolsonaro (quase) de fora da eleição

Na última sexta, Bolsonaro anunciou que não vai participar das eleições no primeiro turno. Ele alega que precisa cuidar da pandemia do coronavírus e da recuperação econômica. Segundo auxiliares próximos ao presidente, ele pretende ficar de fora da campanha o máximo possível para evitar que eventuais derrotas sejam atribuídas a ele.

A verdade é que Bolsonaro planeja ajudar candidatos que sejam alinhados com o governo em algumas cidades estratégicas. E, segundo um deputado experiente integrante do seu grupo político, se vencer, Bolsonaro vai tentar capitalizar o resultado. Mas, se perder, vai desaparecer completamente e fingir que não apoiou ninguém.

Um dos exemplos de como Bolsonaro e seus aliados mais próximos tentam influir no movimento das candidaturas acontece em São Paulo. Ensaiando uma reaproximação com setores do PSL, o presidente teria avisado que só toparia se refiliar se alguns de seus desafetos na legenda fossem excluídos, especialmente em São Paulo – a cúpula do partido nega essa versão. Por via das dúvidas, o PSL paulista pode realizar já nesta segunda-feira sua convenção partidária e homologar a candidatura da deputada federal Joice Hasselmann à prefeitura. Joice é justamente uma das que romperaram com Bolsonaro no racha do partido e sofreu ataques fortíssimos nas redes bolsonaristas por causa disso. Com a sacramentação da candidatura, mesmo que Bolsonaro se refilie, essa decisão se tornaria mais difícil de reverter.