Guedes tenta reconstruir pontes dentro e fora do governo e redefinir agenda

Desde 2018, a principal exigência para a distribuição dos R$ 2,03 bilhões do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha (FEFC), também chamado de fundo eleitoral, aos partidos é a entrega dos critérios de distribuição do valor que cabe a cada um deles nas eleições municipais de novembro. Dos 33 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 22 entregaram seus documentos até a tarde de quinta, 1. O partido Novo, que teria direito a R$ 36,5 milhões, e o partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que receberia R$ 1,2 milhão, abriram mão das verbas do fundo por decisão interna das legendas.

Uma das principais fontes de recursos para bancar as campanhas dos candidatos, boa parte dos partidos vai distribuir o montante segundo o desempenho obtido por eles nos Estados na eleição passada e tamanho da bancada de deputados federais e senadores no Congresso, projeção dos Estados e municípios para os planos nacionais da legenda para 2022, bem como para candidaturas majoritárias.

Objeto de embate entre os partidos e o Supremo Tribunal Federal (STF) na reta final das definições das estratégias partidárias, a distribuição do fundo teve também neste ano uma mudança de última hora que adicionou mais um critério obrigatório a ser cumprido pelos partidos: o direcionamento proporcional de recursos a candidatos negros, que neste ano estão em maioria pela primeira vez. A decisão em plenário virtual do STF na última sexta, 2, cravou a regra para 2020 e obrigará as legendas a adaptarem a divisão, o que ainda não pôde ser verificado.

As decisões sobre a distribuição transparecem também uma preocupação nova das siglas com a sobrevivência em 2022. Com o fim das coligações para cargos proporcionais, partidos menores encontram mais desafios para emplacar candidatos sozinhos e podem perder o direito ao fundo no futuro se não tiverem um mínimo de 1,5% de votos válidos nacionalmente ou eleger pelo menos nove deputados federais em nove Estados.

O que definiu cada partido

PT

Com R$ 201,2 milhões do FEFC, o partido reservou 40% do total para distribuir de forma proporcional ao eleitorado dos Estados, cabendo assim as duas maiores fatias a São Paulo, cujo candidato na capital é Jilmar Tatto, e Minas Gerais, com Nilmário Miranda na capital. Em seguida, 35% também serão alocados proporcionalmente à votação do PT para deputado federal no Estado no ano de 2018.

PSL

Chama atenção que metade dos R$ 199,4 milhões será distribuída por “livre deliberação”. Até 30% irão na proporção dos votos nominais dos deputados federais da bancada na Camara nas eleições de 2018 e até 20% distribuídos igualitariamente para cada Estado da Federação.

MDB

Com R$ 148,2 milhões, o partido vai distribuir R$ 107,2 milhões aos diretórios estaduais, sendo que os deputados federais e senadores serão obrigatoriamente ouvidos e terão a palavra final quanto aos beneficiários dos recursos até o limite de R$ 1,5 milhão por parlamentar. Desses R$ 107,2 milhões, 1% deverá obrigatoriamente ser distribuído para as campanhas dos jovens (18 a 34 anos). O valor de R$ 20,9 milhões será reservado para distribuição livre pela Direção Nacional da legenda. Parcos R$ 10 milhões serão alocados para o financiamento de candidaturas do próprio partido a cargos majoritários nas capitais, ficando estabelecido o valor mínimo de R$ 1 milhão para o candidato que disputar a reeleição.

PP

O Piauí, reduto do presidente do partido, Ciro Nogueira, é o Estado mais privilegiado na distribuição da sigla. O partido já cravou o mínimo que cada Estado receberá da fatia de R$ 140,6 milhões do fundo eleitoral (com a regra, sobra uma margem de cerca de R$ 43 milhões para deliberação futura). Além do Piauí, que ficou com mais de R$ 10 milhões, os entes que têm maior garantia de financiamento são o Rio Grande do Sul e a Bahia, com cerca de R$ 9 milhões cada um. A prioridade da legenda na distribuição foram as candidaturas majoritárias. Postulantes a vereador pelo partido poderão receber no máximo 15% dos recursos.

PSD

Com R$ 138,8 milhões, o partido reservou as maiores fatias para os diretórios estaduais da Bahia (R$ 11,9 milhões), cuja eleição majoritária na capital traz Eleusa Coronel como vice na chapa do Pastor Sargento Isidório (Avante), e Minas Gerais (R$ 10,9 milhões), onde o principal candidato é o prefeito da capital, Alexandre Kalil.

PSDB

Com R$ 130,4 milhões, o partido é sucinto nas explicações: 45% serão aplicados em candidaturas para os cargos de prefeito e vereador e 25% para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

DEM

Dos 120,8 milhões, o partido de ACM Neto reservou 39% para candidaturas a prefeito, vice ou vereador, com a condição de deputados federais e senadores serem obrigatoriamente ouvidos para a definição. Os 61% restantes respeitarão estratégias político-eleitorais da sigla.

PL

Com R$ 117,6 milhões, a legenda distribuirá até 40% na proporção dos votos nominais dos deputados federais na Câmara dos Deputados nas eleições de 2018, até 30% na proporção das bancadas na Câmara e no Senado nas eleições daquele ano e outros 30% distribuídos por livre deliberação.

PSB

O PSB reservou 60% dos seus R$ 109,5 milhões para candidaturas a prefeito e vice. O único critério definido pela sigla para a distribuição será a prioridade de postulantes em cidades com possibilidade de segundo turno, reeleição e “probabilidade de êxito”. Depois da decisão do STF que definiu a distribuição proporcional do recurso do fundo à quantidade de candidatos negros, o presidente da legenda, Carlos Siqueira, já assinou também um documento que regulamenta a questão.

PDT

A sigla de Carlos Lupi concentra a decisão sobre a distribuição dos R$ 103,3 milhões do fundo na direção nacional. O documento determina como relevante, entre outros parâmetros, a importância dos colégios para a estratégia partidária em 2022. O partido tem detalhes diferenciados nos critérios de distribuição. Para candidatos a prefeito ou vice, a sigla garantiu o financiamento com o recurso do fundo a cidades pequenas. Nos municípios com até 100 mil eleitores, as campanhas de homens receberão até cerca de R$ 60 mil. Nas femininas o valor sobe para R$ 100 mil. Em municípios maiores, com mais de 100 mil habitantes, a direção nacional ouvirá as direções estaduais e municipais e as bancadas federais do partido de cada Estado para definir o financiamento e, no caso de candidaturas de mulheres, o órgão de cooperação feminina do PDT.

Republicanos

Com R$ 100,6 milhões, o partido de Flávio Bolsonaro não detalha a destinação do montante. Diz que até 90% do valor total do FEFC será destinado aos Estados e até 20% do valor será reservado na Direção Nacional para aplicação prioritária nas campanhas majoritárias. Nos Estados, as fatias vão depender do número de votos válidos, por cada um deles, nas eleições 2018 para a Câmara dos Deputados, em relação ao total geral de votos válidos do Republicanos; da proporção dos votos válidos obtidos pelo partido em cada Estado para a Câmara dos Deputados em relação ao total de votos gerais das demais legendas naquele Estado, e da proporção de eleitores da cada Estado em relação ao eleitorado nacional.

Podemos

Dos R$ 77,9 milhões, o Podemos ouvirá os presidentes dos órgãos partidários regionais para destinar 44%. Outros 25% serão distribuídos de acordo com a estratégia política do partido a nível nacional. O partido não detalha como será distribuído o restante da verba.

PTB

Com R$ 46,6 milhões, R$ 18,5 milhões irão para o custeio de campanhas eleitorais em geral, do partido ou de coligações que venha a integrar, a serem repassados aos diretórios estaduais, conforme diretrizes dos deputados federais eleitos. Dessa fatia, R$ 3,5 milhões serão proporcionalmente distribuídos para as campanhas majoritárias das capitais. Outros R$ 14,1 milhões serão distribuídos com observância dos seguintes critérios: R$ 5,6 milhões, ou 40%, conforme o numero de votos obtidos nos Estados para o cargo de deputado federal, R$ 4,9 milhões, ou 35%, conforme numero de votos obtidos nos Estados para o cargo de vereador e R$ 3,5 milhões, ou 25%, conforme o numero de votos obtidos nos Estados para ao cargo de prefeito.

Solidariedade

Com R$ 46 milhões, o partido é um dos mais vagos a explicar a destinação do montante. Diz apenas que serão distribuídos entre 30% e 70% do valor para cargo de prefeito e vice-prefeito e outra parte entre 30% e 70% para cargo de vereador.

PSOL

O PSOL destinará até 60% dos seus R$ 40,6 milhões do fundo a candidaturas de capitais e até 11% ficará em uma reserva para as disputas no segundo turno e outras despesas da direção nacional com as eleições. Todo o restante também terá o seu destino definido pela direção do partido.

PROS

Com R$ 37,1 milhões, o partido também entra na lista dos critérios vagos. Indica apenas que 3% irão para candidatos com deficiência e que a distribuição do fundo eleitoral se dará com base na previsão de votos de cada candidatura a ser feito pelo órgão partidário estadual, a fim de priorizar aquelas que demonstrarem melhores chances de vitória nas eleições e que atendam ao projeto político do partido, de fortalecimento de suas bases e de fidelidade partidária.

Cidadania

Com R$ 35,8 milhões, o partido afirma que 80% serão repassados às comissões executivas estaduais para aplicação nas campanhas dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador (a), sem detalhar regiões ou critérios com base em bancada de deputados por Estados. Os outros 20% ficarão reservados pela Comissão Executiva Nacional para repasse aos candidatos que demonstrarem maiores chances de êxito, a partir do vigésimo dia que anteceder as eleições.

Patriota

O único critério estabelecido pela legenda é o estadual. Minas Gerais e São Paulo ficarão com as maiores reservas dos R$ 35,1 milhões a que o partido tem direito do fundo. Cada um dos Estados receberá pelo menos R$ 4 milhões. Em segundo lugar ficam o Maranhão, Goiás, Paraná e Pernambuco, que têm garantidos no mínimo R$ 2 milhões. Os demais Estados têm garantidos R$ 150 mil. Segundo o partido, a hierarquia foi determinada pela análise de desempenho em pesquisas e eleições anteriores.

PSC

O partido é vago quanto aos critérios e dá a entender que deputados federais e senadores participarão da definição do destino dos R$ 33,2 milhões a que a sigla tem direito. Além do critério de gênero obrigatório, a legenda determina apenas que os senadores, deputados e dirigentes municipais e estaduais, “deverão observar a estratégia política-eleitoral local, visando o fortalecimento do PSC”.

PCdoB

O partido visa sua sobrevivência em 2022. Dois terços dos R$ 30,9 milhões que o PCdoB recebeu serão distribuídos de acordo com os votos recebidos por deputados federais da sigla em 2018 e a estimativa de votos que poderá receber em cada Estado em 2022 a fim de superar a cláusula de barreira, além da estimativa de votos para vereadores e eleitorado nos Estados e municípios. O restante da verba será definido em avaliação posterior da comissão nacional.

REDE

A sigla de Marina Silva também não definiu montantes objetivos além da reserva para candidaturas femininas dos R$ 28,4 milhões do fundo. Nos critérios de relevância para a distribuição, o objetivo do partido para 2022 também está presente, além da densidade eleitoral e influência regional das candidaturas, e desempenho nas eleições de 2018 e 2016.

AVANTE

O partido deixa bem claro: sua prioridade são as candidaturas a prefeito. A sigla determina que até a totalidade dos R$ 28,1 milhões do que recebeu do fundo poderá ser usada nas campanhas majoritárias. A destinação a candidatos a vereador, se ocorrer, será excepcional.

PV

Toda a verba da sigla será distribuída diretamente aos diretórios estaduais. Cerca de R$ 14 milhões dos R$ 20,5 milhões a que o partido tem direito do fundo eleitoral obedecerá a quantidade de votos obtidos nas eleições a deputado federal em 2018 por cada Estado e os cerca de R$ 6,5 milhões restantes serão transferidos em frações de R$ 250 mil a cada Estado.

PTC

Com cerca de R$ 9,5 milhões do fundo eleitoral, a sigla dá explicações vagas sobre como serão distribuídos os recursos. Entre 30% e 90% irão com prioridade às campanhas para prefeito, vice e coligações e vereador e até 10% será reservado na direção nacional.

PMN

O partido prioriza candidaturas proporcionais. Segundo os critérios para a distribuição dos R$ 5,8 milhões do fundo, no máximo 35% poderão ir a candidatos a prefeito e a vice. Outro parâmetro que será levado em conta para a destinação da verba é a “relevância na construção estratégica de lideranças no projeto eleitoral de 2022”.

DC

A sigla de José Maria Eymael observará principalmente o número de vagas para deputado federal em cada Estado para definir a distribuição dos R$ 4 milhões do fundo. Cerca de 80% do recurso será destinado sob essa proporção. O restante será distribuído igualmente para cada Estado.

PCO

O partido é prático e tem um único critério inicial: 60% do R$ 1,2 milhão serão destinados a candidaturas a prefeito e 40% a campanhas por vagas a vereador.

PMB

Com o piso do fundo de R$ 1,2 milhão, o partido foi vago e apenas definiu que entre 30% e 70% serão destinados a candidaturas a prefeito e vice e entre 30% e 70% a candidatos a vereador.

PSTU

Cerca de metade do R$ 1,2 milhão do fundo irá a cidades especificadas. A sigla priorizará, nesta ordem, a disputa nos municípios de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, São Luís, Belo Horizonte e São João Del-Rei (MG). O restante será distribuído com critério regional que destinará a maior quantia a municípios das regiões Sudeste e Nordeste. O partido também define que candidaturas de operários, mulheres e negros terão prioridade na distribuição do recurso.

UP

Além da reserva do mínimo de 30% do R$ 1,2 milhão a candidaturas femininas, o partido não define critérios de distribuição. / Alexandra Martins e Roberta Vassallo