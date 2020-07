Renda Brasil é antídoto de Guedes para encerrar auxílio emergencial

Foco Nisso

Na última semana, o Congresso Nacional bateu o martelo e definiu que as eleições municipais acontecerão em 2020, sendo adiadas para novembro. Só que, ao contrário de anos anteriores, o cenário nas principais capitais ainda é muito difuso. O advento do bolsonarismo e a pandemia de coronavírus desorganizaram as peças. E os partidos ainda tentam entender como será o pleito.

O grande exemplo de como as siglas ainda não sabem direito qual jogo terão de jogar é São Paulo. A maior cidade do País sempre foi o velo de ouro das eleições municipais. E hoje não tem um candidato considerado favorito para ficar com a cadeira no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura.

A última pesquisa Ibope, divulgada logo no início da pandemia, em 23 de março, aponta o deputado federal Celso Russomano (Republicanos) como líder na disputa. Situação parecida com o que aconteceu em 2012, quando o hoje parlamentar largou na frente, mas acabou fora até mesmo da disputa pelo segundo turno, e em 2016, quando João Doria (PSDB) foi eleito em primeiro turno. Russomano terminou em terceiro, atrás do então prefeito Fernando Haddad (PT).

Em segundo lugar aparece Bruno Covas (PSDB). O atual prefeito tem o desafio não só de comandar a Capital paulista em meio à maior pandemia dos últimos 100 anos, mas também encara um câncer. Mesmo já contaminado pelo coronavírus, a campanha do tucano deverá ser predominantemente virtual, seguindo o exemplo do que vem fazendo o norte-americano John Biden em sua disputa com Donald Trump pela presidência dos EUA.

“Entendo que vai ter muito desse formato virtual. Estou observando o que tem acontecido na campanha dos Estados Unidos e o posicionamento sobretudo do John Biden. Penso que devemos, mesmo nesse período de ‘novo normal’ ampliar as ações virtuais, ter muita cautela. Entendo que o modelo implementado pelo Biden pode ser uma inspiração para o PSDB”, disse o presidente estadual do partido em São Paulo, Marco Vinholi.

Biden, de 77 anos, iniciou sua campanha praticamente de casa, com apenas saídas pontuais por conta da pandemia. Apenas recentemente se aventurou para mais longe, em Houston, no Texas, após a erupção da insatisfação racial com a morte de George Floyd. Um movimento justamente onde Trump colhe rejeição, ao minimizar os protestos contra o racismo.

Outro ponto que deixa os estrategistas das candidaturas paulistas confusos é a falta de definição de quem serão os nomes mais fortes na disputa. Russomano, por exemplo, ainda não foi nem sequer confirmado na eleição. Por enquanto, aparecem como pré-candidatos Jilmar Tatto (PT), Márcio França (PSB), Filipe Sabará (Novo), Orlando Silva (PCdoB) e Guilherme Boulos (PSOL). Outros nomes, como o de Joice Hasselmann (PSL), ainda precisam ser confirmados pela cúpula de seus partidos.

E isso que não há ainda nenhum candidato ligado ao presidente Jair Bolsonaro confirmado na disputa. A capital, que votou em massa no vencedor das eleições 2018, mostrou apenas 25% de aprovação ao seu governo, em pesquisa também feita em março.

Rio sem Freixo

Na capital fluminense, a maior reviravolta no cenário até agora foi provocada pela desistência de Marcelo Freixo (PSOL) de concorrer ao cargo. O deputado aparecia em segundo nas pesquisas eleitorais e desistiu do pleito alegando desejar concentrar forças na oposição ao governo Bolsonaro. Entre a esquerda carioca, estava sendo conversada uma possível união entre PSOL e PT, que fortaleceria o grupo na briga com o atual prefeito Marcelo Crivella. Freixo chegou a ir ao segundo turno em 2016.

Crivella, por sua vez, será candidato à reeleição pelo Republicanos. Mas, segundo as pesquisas, não é favorito ao cargo. Além de aparecer atrás de Freixo, o pastor também fica distante de Eduardo Paes (DEM). O ex-prefeito lidera os levantamentos feitos desde dezembro do ano passado.

A saída de Freixo também mudou os planos do PT. Sem a possibilidade de contar com o psolista, os petistas oficializaram a também deputada federal Benedita da Silva na disputa. A expectativa é que ela, com boa entrada na periferia, roube votos conquistados por Crivella no último pleito.

Reeleição à prova

Ao discutir o adiamento das eleições, um dos principais temores do Centrão no Congresso seria que deixar o pleito para o final do ano poderia prejudicar candidatos que buscam à reeleição. Com mais tempo, prefeitos que tentam se manter no cargo poderiam ver seus indicies desidratarem. Com a colaboração especial do coronavírus, que prejudica a economia, acaba com empregos, sobrelota o sistema de Saúde e, de quebra, abre espaço para que denúncias de desvios venham a tona.

Mesmo candidatos que não possuem cargo demonstram insatisfação com um pleito adiado. “O que é isso gente!? O mais importante é que as eleições foram adiadas em 45 dias. Tempo necessário para tudo se resolver”, disse Eduardo Paes, ironizando a decisão enquanto os bares do Leblon ficaram cheios durante a última semana.

Em duas das principais capitais brasileiras, prefeitos que buscam a reeleição veem crescer os casos de coronavírus. E ambos estavam na liderança nas últimas pesquisas de intenção de voto. Em Belo Horizonte, que concentra a maior quantidade de casos e óbitos em Minas Gerais, o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD) é hoje favorito ao cargo.

No último levantamento, realizado em março pelo Paraná Pesquisas, Kalil tinha 53% do eleitorado. Mais do que o dobro do segundo colocado, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos). A avaliação no próprio Republicanos é de que seria uma disputa complicada contra Kalil.

Em Porto Alegre, o favorito por enquanto é Nelson Marchezan Jr. (PSDB). O atual prefeito lidera a disputa, possivelmente contra Manuela D’Ávila (PCdoB) e José Fortunati (PDT). A cidade viveu um vai e vem em meio à pandemia, com o prefeito autorizando a volta de algumas atividades e, diante do crescimento da doença, recuando. /Gustavo Zucchi