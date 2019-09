Cássia Miranda, Marcelo de Moraes, Alexandra Martins, Vera Magalhães e Gustavo Araujo Zucchi

Marcelo de Moraes

É carioca, mas mora há 25 anos em Brasília. Trabalha no Estadão desde 2004, onde foi diretor da sucursal de Brasília, editor-executivo e colunista, entre outros cargos. Atuou também em alguns dos principais veículos de comunicação do País, como O Globo, Jornal do Brasil, Valor Econômico, Veja, Correio Braziliense, por exemplo. Só consegue deixar um pouquinho de lado o noticiário político para ver um bom show de rock ou para torcer pelo Flamengo.

Vera Magalhães

É paulistana, formada em jornalismo pela ECA-USP e jornalista de política (com pitadas de economia) desde 1993. Começou no Diário do Grande ABC, atuou 14 anos na Folha de S.Paulo, onde foi editora de política e da coluna Painel, e foi editora-executiva de Veja, onde comandou o Radar. Atualmente é colunista do Estadão e comentarista da rádio Jovem Pan. Nas horas vagas é são-paulina, roqueira, viciada em séries (e novelas) e corredora.

Alexandra Martins

De Belo Horizonte, trabalhou como redatora da editoria de Política do Estadão nos últimos quatro anos. Foi observadora internacional das eleições de Honduras em 2010. Em Minas, atuou como repórter de Cultura e redatora de Mundo no jornal O Tempo, e assessora de imprensa do governo de Minas para a Copa de 2014. Em São Paulo, foi repórter na revista Veja e produtora no Canal Brasil. Na Espanha, no jornal El Diario Vasco.

Cássia Miranda

É ponta-grossense, formada em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e pós-graduada em Cinema com Ênfase em Produção pela Faculdade de Artes do Paraná. Foi vencedora da 6ª edição do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, na categoria rádio-documentário, realizado pelo Instituto Vladimir Herzog. Fez o Curso Estado de Jornalismo em 2017. No Estadão, entrou em 2018, como redatora da editoria de Opinião.

Gustavo Zucchi

Paulistano, nascido e criado na capital. Formado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo é colaborador do Estadão desde 2011 tendo passado por editorias como Acervo Estadão, Esportes e Política. Foi repórter da Coluna do Estadão entre 2016 e 2017. É co-autor do livro “1950 – O Preço de Uma Copa”, que fala sobre os gastos públicos no primeiro mundial no Brasil.

Luiza Queiroz

Nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo há 20 anos. É estudante de jornalismo na Universidade de São Paulo e começou a estagiar no Estadão em 2019. Antes, passou pela editoria de política internacional da revista Veja, onde atuou durante um ano e meio. Também tem passagem pela Editora Globo, na revista Casa e Jardim. Em 2016, participou do curso Repórter do Futuro sobre direito de defesa e do curso de jornalismo de dados da Abraji.