‘Festa estranha, com gente esquisita’ em restaurante de Brasília

Uma sequência de cenas no mínimo inusitadas – e que mais parecem ficção – marcou a noite de terça-feira, 8, em um restaurante de Brasília. Os dois principais personagens do enredo são o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o presidente do PSL, Luciano Bivar. Horas depois de o chefe de Moro, o presidente Jair Bolsonaro, dizer que Bivar “está queimado”, o ex-juiz jantou com ele e com parlamentares da sigla. A justificativa para o encontro foi a de que era preciso discutir o pacote anticrime, em tramitação na Câmara.

Ao que parece, não são muito variadas as opções de restaurantes que agradam as autoridades da capital federal, já que no mesmo estabelecimento também estavam os procuradores da Lava Jato em Curitiba Deltan Dallagnol e Roberson Pozzobon. Reportagem do Estadão que descreve a noite agitada no salão do restaurante brasiliense aponta que Deltan, quando viu Moro entrar no restaurante, se aprumou todo. Estava certo de que o ministro iria até a sua mesa para cumprimentá-lo. Mas ficou no vácuo. E apenas assistiu Moro ir direto à mesa reservada para o encontro com o PSL.

Por fim, mas não menos constrangedor, também esteve presente no mesmo recinto o ex-senador Romero Jucá (RR). Logo que chegou, foi direto cumprimentar um jornalista, sem saber que ele estava acompanhado de Deltan e Pozzobon. Em 2016, Jucá perdeu o cargo de ministro no governo Temer após vir à tona uma gravação em que ele dizia ser preciso “estancar essa sangria”, em referência aos efeitos da Lava Jato no mundo político. Dentre todos os clientes do badalado restaurante, o ex-presidente do MDB certamente foi o que viveu o momento mais tenso na noite de ontem. Já que por alguns minutos, Jucá se viu cercado pela Lava Jato – tendo o ex-juiz Moro de um lado e os procuradores de outro.