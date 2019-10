Comitiva variada participa de canonização de Irmã Dulce

Equipe BR Político

A comitiva brasileira de políticos esteve na manhã deste domingo, 13, na cerimônia de canonização de Irmã Dulce. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), registrou o momento e enalteceu o papa Francisco, que na visão do democrata estaria estimulando “o diálogo da fé entre as nações e entre as religiões, estimulando o fortalecimento de valores comuns para a justiça e a paz no mundo”. A comitiva brasileira contou com políticos de todas as cores: esteve lá o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), além do ex-presidente José Sarney e do presidente do STF, Dias Toffoli.