Em propaganda, governo promete ‘punir criminosos’ por óleo

Equipe BR Político

Criticado pela demora ao reagir ao óleo que atingiu o litoral do Nordeste, o governo de Jair Bolsonaro decidiu lançar uma propaganda prometendo descobrir o culpado pela tragédia ambiental. Em um vídeo que mostra barris com a bandeira de Venezuela, a peça diz que o “inimigo ainda está oculto”. “O governo não irá descansar enquanto a punição não for aplicada aos criminosos”, afirma a propaganda. Como informou o BRP, o governo é acusado de ignorar um manual, elaborado por técnicos, para acionar o o Plano Nacional de Contingência (PNC) em caso de acidente com petróleo.