FGV aponta 1.040 municípios na rota de extinção

Equipe BR Político

Um estudo feito pela FGV mostra que de um total de 5.570 municípios brasileiros, 1.040 seriam extintos, caso a proposta do governo de extinguir cidades que tenham menos de 5 mil habitantes e menos de 10% da arrecadação de receita própria seja aprovada pelo Congresso. O número representa uma a cada cinco cidades.

O Estado mais afetado pela medida, de acordo com a FGV, seria Minas Gerais. Lá, 211 municípios seriam extintos. Em seguida viriam Rio Grande do Sul (123) e São Paulo (115).

O levantamento considerou dados do IBGE sobre a estimativa populacional em 2019 e informações de arrecadação declaradas pelas prefeituras ao Tesouro Nacional. Ao todo, 1.253 municípios têm hoje menos de 5 mil habitantes, mas 213 deles têm mais de 10% da arrecadação oriundos de receitas próprias.

Cálculos iniciais do governo federal apontam para a possibilidade de economizar R$ 500 milhões ao ano com a fusão dos municípios, segundo o Estadão/Broadcast.

Na avaliação do autor do estudo, professor Tadeu Masano, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (Eaesp/FGV) e presidente da consultoria Geografia de Mercado, a proposta é positiva. “Seria um grande ganho para o País. Essa proliferação de municípios é um desperdício de dinheiro público incalculável. Não é só dinheiro, é o tempo das pessoas. Isso envolve todos os outros gestores públicos no direcionamento de recursos”, afirma Masano.