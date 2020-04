108 hospitais de campanha para combate à covid-19

Em meio à pandemia da covid-19, ao menos 108 espaços foram ou ainda estão sendo transformados em hospitais de campanha pelos governos estaduais e municipais. O levantamento feito pelo Estadão indica que, somadas, as empreitadas de 19 Estados e do o Distrito Federal vão viabilizar cerca de 13,9 mil leitos de enfermaria e UTI.

Os locais variam de estádio da Copa, centro cultural, aeroclubes, contêineres, hospital veterinário e até complexo penitenciário. No âmbito federal, o primeiro hospital de campanha teve obras iniciadas na primeira semana de abril, em Águas Lindas (GO). Outros 80 imóveis da União em 27 Estados foram reservados pelo Ministério da Economia para receber hospitais de campanha, incluindo o Parque Olímpico do Rio e o Pátio do Pari, na capital paulista. A criação das estruturas será avaliada “conforme a necessidade da população”.