Governo deve enviar tributária ao Congresso ainda este ano, diz Maia

Equipe BR Político

Depois de cobrar a equipe econômica em diversas situações, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou neste sábado, 16, que o governo deverá enviar sua proposta de reforma tributária ao Congresso até o final do ano. “Com o texto do governo Executivo, o mais provável é que será trabalhado (um novo formato) com o parlamento, inclusive nas comissões”, destacou ao Estadão/Broadcast. Segundo Maia, “a intenção é votar a reforma tributária até março no plenário” da Câmara.

Atualmente, há pelo menos dois textos no Congresso que tratam do tema, um na Câmara e outro no Senado. Além disso, entre as emendas na Câmara, há duas propostas de substitutivo, uma desenhada por empresários e outra pelos secretários de Fazenda dos Estados. A ideia no Parlamento é esperar o texto do governo e tentar chegar a uma proposta consensual entre as casas e o Executivo.