Governo prepara plano para tentar conter fila do INSS

Equipe BR Político

O governo pretende anunciar na quarta-feira, 15, medidas para tentar solucionar o drama da fila do INSS. De acordo com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, propostas já foram discutidas com o ministro Paulo Guedes. O secretário não informou quais medidas estão em estudo.

“Estamos conversando com o ministro e validando as propostas e possibilidades internamente. Estamos trabalhando desde a semana passada, porque envolve orçamento, estrutura organizacional. Precisamos ter essa responsabilidade de buscar respaldo técnico e jurídico. Na quarta-feira a gente conversa”, disse Marinho, na segunda, após reunião com o Guedes e os demais secretários especiais da pasta.

De acordo com a Folha, em média, 900 mil novos requerimentos entram por mês no INSS. Por conta da alta demanda, o órgão não tem conseguido responder aos pedidos dentro do prazo de 45 dias. Em 1º de dezembro do ano passado, aproximadamente 2,2 milhões de pedidos aguardavam resposta. O plano do governo, de acordo com nota técnica, é reduzir para 285 mil até agosto deste ano.