Site monitora casos de coronavírus em tempo real

Equipe BR Político

Tem crescido a cada dia o número de pacientes infectados pelo coronavírus. Para monitorar cada um dos novos casos ao redor do mundo, especialistas do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, desenvolveram um site que acompanha a proliferação da doença.

O gráfico é abastecido em tempo real com informações da OMS e de centros de controle da doença de diferentes países. A ferramenta reúne a quantidade de casos confirmados no mundo, as cidades e países onde a doença foi detectada e o número de vítimas fatais. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, há dois pacientes suspeitos sendo monitorados no País.