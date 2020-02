Bolsonaro convida apoiadores para o Alvorada

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro convidou cerca de 30 apoiadores que o aguardavam no lado de fora do Palácio da Alvorada para conhecerem a área externa da residência oficial da Presidência, na manhã desta sexta-feira, 21. Hoje, a agenda oficial do presidente não tem compromissos oficiais.

Um dos membros do grupo, o agricultor Paulo Ribeiro, que veio do Rio de Janeiro, relatou que o presidente defendeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que os dois estão “juntos até o final”. Na última terça, o presidente já havia usada as mesmas palavras para blindar o ministro após uma série de declarações desastrosas.

Segundo Ribeiro, Bolsonaro fez declaração semelhante em relação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A visita durou cerca de 15 minutos. Os apoiadores tiraram fotos e conversaram rapidamente com Bolsonaro, segundo o Broadcast Político.