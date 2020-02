Ministro diz que coronavírus é ‘administrável’

Equipe BR Político

De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se o novo coronavírus se comportar e se espalhar pelo Brasil como foi na China, a tendência é de que o sistema de saúde no País consiga administrar a situação.

“Se se comportar dessa maneira, vamos supor, 50 mil casos em uma cidade como São Paulo, do tamanho de Wuhan, é perfeitamente administrável. A Coreia do Sul, que está do lado, tem mil casos. Se ficarmos em um cenário como esse, vamos ter pontos de concentração de casos, mas, a meu ver, perfeitamente atendíveis e controláveis”, disse ele, em entrevista à Folha.

De acordo com a última atualização feita na quinta pelo Ministério da Saúde, há 132 casos suspeitos sob análise no País.