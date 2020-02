Futuro de Moro está no STF, aponta pesquisa

Equipe BR Político

Não é exagero dizer que o futuro do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao presidente Jair Bolsonaro pertence. O chefe do Executivo já deu indicativos de que pretende indicar o ex-juiz ao STF. Mas há quem defenda que como vice de Bolsonaro em 2022, a dupla seria imbatível. Há, ainda, os que desejam ver o lavajatista como cabeça de chapa.

Levantamento feito pelo Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 28, indica que para a maioria dos entrevistados, o melhor, para o futuro de Moro, seria ser indicado por Bolsonaro ao STF. Para 16% dos ouvidos pela pesquisa, Moro deveria encabeçar uma chapa em 2022. Já compor uma chapa com o presidente é a melhor saída para 14% dos entrevistados.

Fato é, segundo 69% dos entrevistados, que o governo Bolsonaro perderá com uma eventual saída do ministro. 17% consideraram que o presidente ganharia com a queda do ex-juiz. 13% não souberam ou não opinaram.

O Paraná Pesquisas ouviu 2.117 brasileiros nas 27 unidades da federação, entre os dias 13 e 17 de fevereiro. A confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro estimada em dois pontos para mais ou para menos.