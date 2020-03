Secretarias de Educação desconhecem ‘diálogo’ com Weintraub sobre merendas

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, avisou em suas redes sociais que estaria discutindo com as secretarias estaduais a melhor maneira de manter a merenda em tempos de quarentena. Mas parece que esqueceu de avisar as próprias secretarias do debate. Em nota, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) disse que não houve a procura de ninguém do MEC para conversar sobre a situação. “O Consed informa que nenhum diálogo foi estabelecido, até o presente momento, entre o MEC e o Consed a respeito do tema da alimentação escolar”, afirmam em nota.

Weintraub chegou até mesmo a abrir que uma das “hipóteses” seria a criação de kits com a comida, que seriam levados para casa pelas crianças enquanto a paralisação das aulas continuar. “É consenso no Conselho que a forma mais efetiva e segura para que isso ocorra é por meio da utilização do cartão do Programa Bolsa Família”, disse o Consed.

Confira a nota na íntegra: