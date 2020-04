Post de Osmar Terra sofre sanção do Twitter

O Twitter inseriu, na noite de sábado, 4, um aviso de sanção em uma publicação feita pelo deputado federal Osmar Terra (MDB-RS). O post dizia que “a quarentena aumenta o número de casos do coronavírus”. A informação vai na contramão de toda e qualquer orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.

Nas últimas semanas, o ex-ministro da Cidadania tem sido bastante ativo na rede social, principalmente no compartilhamento de medidas e informações que contrariam as autoridades sanitárias. A postagem de Terra recebeu críticas até de um ex-colega, o também ex-ministro Roberto Sá Leitão, que esteve, assim como Terra, entre os ministros de Michel Temer.

Em nota, o Twitter anunciou que “entre as medidas que podemos tomar em caso de violação a essas regras está a aplicação do aviso de interesse público nos casos em que líderes violam nossas diretrizes específicas para Covid-19.

Recentemente, a rede social já havia deletado posts do presidente Jair Bolsonaro, do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do senador Flávio Bolsonaro.