13° do Bolsa Família está garantido, diz governo

Equipe BR Político

Depois de questionamentos sobre se haveria verba para o pagamento do 13° do Bolsa Família, anunciado em medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou que o benefício está totalmente garantido. A MP 898, que prevê o seu pagamento, não indica de onde sairão os recursos para o benefício. Também de acordo com nota técnica do Legislativo, faltam R$ 759 milhões na reserva do programa para o pagamento, segundo a Folha.

“Eu conversei com o ministro Osmar Terra (Cidadania), ele esclareceu algumas informações equivocadas em relação ao pagamento do 13º. Os recursos financeiros existentes são suficientes para arcar com os pagamentos que têm início previsto para 11 de dezembro”, afirmou o porta-voz. De acordo com Rêgo Barros, o esclarecimento sobre a fonte dos recursos fica a cargo do Ministério da Cidadania. Se a reserva do programa for insuficiente, o ministério pode remanejar dinheiro de outras áreas, afirmou.

O pagamento de um 13° salário do Bolsa Família foi uma das promessas de campanha de Bolsonaro. Em outubro o presidente anunciou o benefício por uma medida provisória que passa a valer imediatamente após a sua publicação, mas tem 120 dias para ser aprovada no Congresso para tornar-se permanente.