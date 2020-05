Senado vota hoje projeto sobre adiamento do Enem

Deve ser votado no Senado, nesta terça-feira, 19, o projeto da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), que propõe o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para novembro, devido à pandemia do novo coronavírus. Ontem, após reunião dos líderes da Casa, o texto foi colocado na pauta de hoje. A sessão está marcada para começar às 16h.

“É inadmissível a manutenção das datas quando muitos estudantes não têm acesso à internet ou a aparelhos para assistirem aula. Isso aprofundo ainda mais a desigualdade”, escreveu Daniella no Twitter.

Ontem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem, afirmou que as datas da prova não são “imutáveis”, mas estão mantidas, por enquanto, para novembro.