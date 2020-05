Mendonça entra com habeas corpus no STF em nome de Weintraub

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ingressou nas últimas horas com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no âmbito do inquérito das fake news. André Mendonça pede ainda a suspensão do inquérito e alega que as investigações afrontam o exercício do direito de opinião e liberdade de expressão.

“Ingressei c/ HC perante o @STF_oficial em razão do Inq 4781. A medida visa garantir liberdade de expressão dos cidadãos. De modo mais específico do Min @AbrahamWeint e demais pessoas submetidas ao Inquérito. Tbm visa preservar a independência, harmonia e respeito entre os poderes”, escreveu na madrugada desta quinta-feira, 28, no Twitter.